Vali Lazăr a explicat de ce a aruncat cu două perechi de chiloți de damă spre Ovidiu Burcă: “Are impresia că e Dumnezeu pe pământ”

Prima repriză a meciului amical dintre Dinamo și CS Păulești, scor 0-0, a oferit un moment inedit pe un teren de fotbal. Valentin Lazăr, fostul jucător al lui Ovidiu Burcă la clubul din Ștefan cel Mare, . La finalul partidei, jucătorul a explicat motivul pentru care a apelat la gestul controversat.

Valentin Lazăr, explicații după ce a aruncat cu două perechi de chiloți de damă spre Ovidiu Burcă: „Are impresia că e Dumnezeu pe pământ”

Valentin Lazăr nu a trecut cu vederea condițiile în care s-a despărțit la finalul anului trecut de Dinamo. Fostul căpitan al „câinilor roșii” a încetat colaborarea cu formația din Ștefan cel Mare din cauza , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a avut ocazia să-l înfrunte pe antrenorul aflat într-o situație delicată pe banca lui Dinamo în amicalul cu . În prima repriză, aflat pe partea cu băncile de rezervă, a scos de la jambieri două perechi de chiloți de damă și i-a aruncat spre Ovidiu Burcă. „Luați! Să-i dați lui Mister în cantonament!”, a fost replica fotbalistului, care și-a explicat gestul.

„A reușit (n.r. Ovidiu Burcă) să dea liderii vestiarului afară. Nu a avut curaj să mă privească pe mine în ochi, n-a avut curaj să-i privească în ochi pe cei 5. Se băga prin căsuță, pe acolo, pe la Săftica.

Sunt mai multe lucruri la mijloc. Băieții și oamenii din jurul lui Dinamo știu ce face acest psiholog. Nu m-a supărat cu nimic, știam de o lună că va face asta (n.r. că îl va da afară).

Are impresia că e Dumnezeu pe pământ și îi tratează așa pe ceilalți care l-au ajutat să ajungă la un punct de play-off…îi dai afară și numai jucătorii sunt de vină. Domnul psiholog nu e de vină, că are niște cărți în fața altora. Nu e așa, hai să n-o mai dăm așa”, au fost primele explicații date de Vali Lazăr.

Ovidiu Burcă nu i-a dat replica lui Valentin Lazăr: „Asta e de comentat?”

La finalul partidei, Ovidiu Burcă a oferit detalii despre relația pe care o are cu jucătorii de la Dinamo. FANATIK a anunțat în exclusivitate plecările lui Fara, Buhăescu și Dudea. Totodată, antrenorul a ezitat să-i dea replica lui Vali Lazăr. „Asta e de comentat?”, a fost reacția scurtă a lui Ovidiu Burcă.

„Vreau să-mi cer scuze pentru faptul că, la ultima conferință de presă, am plecat. Eram prea aprins și am considerat că mai bine plec, decât să vorbesc nu știu ce prostii.

Atmosfera în vestiar e una bună, poate fi și mai bună. O să lucrăm la lucrul ăsta, să construim din nou acest spirit care ne-a adus aproape de play-off. Prin asta ne-am ridicat, prin foarte multă disciplină, multă coeziune.

Am văzut că foarte multă lume a vorbit despre acea conferință. Relația mea cu jucătorii este una bună. Ne cunoaștem mai bine, chiar dacă a fost un moment mai tensionat. Consider că din această situație vom ieși mult mai puternici”, a mai spus tehnicianul.

Ovidiu Burcă a luat decizia de a se despărți de cei trei jucători de la Dinamo: „Nu mă ascund”

Ovidiu Burcă le-a răspuns contestatarilor după . Totodată, antrenorul a precizat că a fost decizia lui ca Fara, Buhăescu și Dudea să părăsească tabăra alb-roșiilor.

„S-au făcut multe discuții pe tema banilor. Eu am luptat mereu pentru drepturile jucătorilor și le-am oferit toată dragostea mea. Niciodată n-a fost în intenția mea să nu las jucătorii să aibă punct de vedere, să aibă personalitate, curaj să spună ceea ce gândesc. Doar le-am cerut o păsuire!

Știu că foarte multă lume m-a acuzat că nu sunt corect, au început să facă teorii de leadership. Ăsta sunt, nu vreau să fiu politically correct, nu vreau să mulțumesc pe nimeni. Am o relație foarte bună cu jucătorii mei.

S-au reziliat contractele pentru că, din punct de vedere sportiv, nu mai credeam în acei jucători. Atâta tot! Îmi place să lucrez cu un anumit tip de jucător și nu mă ascund. Asta e fost decizia mea. Sper să avem liniște în continuare și să ne concentrăm pe obiectiv, acela de a intra în play-off”, a mărturisit Ovidiu Burcă.