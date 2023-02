Vali Lazăr, după ce a aruncat cu două perechi de chiloți în Ovidiu Burcă: „Mi se rupe, aș face-o încă de 10 ori”. De unde i-a venit ideea

Valentin Lazăr a fost autorul unui moment controversat în prima repriză a meciului amical Dinamo – CS Păulești, scor 0-0. Fostul fotbalist al clubului din Ștefan cel Mare . Jucătorul clubului prahovean nu regretă modul prin care a ales să-i dea replica antrenorului de la Dinamo.

Valentin Lazăr nu este afectat de critici după ce a aruncat cu două perechi de chiloți de damă spre Ovidiu Burcă: „Mi se rupe”

Valentin Lazăr a plecat cu scandal de la Dinamo, fostul căpitan al „câinilor roșii”, , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Fotbalistul lui CS Păulești, echipă prahoveană din Liga 3, a precizat că , dar au existat oameni din fotbal care l-au felicitat după gestul controversat la adresa tehnicianului dinamovist.

„Sunt bine, sunt chiar foarte bine. Chiar dacă lumea m-a criticat și mă vor critica eu apreciez asta. Mă bucur că nu au alte lucruri mai bune de făcut în viață, dar foarte mulți oameni din fotbal m-au felicitat. Grea nu a fost perioada asta. Pentru că nu am cărat nimic în spate, chiar nu m-a interesat.

Primeam articole de la prieteni, pe unele le citeam, pe altele nu le-am băgat în seamă. Ți-aș spune un cuvânt ca în fotbal, mi se rupe. Crede-mă că mi se rupe și nu mă interesează, poate să zică și să vorbească de mine cum au vorbit înainte și cum o să vorbească și în continuare”, a declarat Valentin Lazăr, la , moderat de Marian Codirlă.

Valentin Lazăr a spus cine i-a dat ideea să arunce cu două perechi de chiloți de damă în Ovidiu Burcă: „Aș face-o încă de 10 ori”

Valentin Lazăr ar repeta gestul încă de 10 ori, mărturisind că a ales acest mod pentru a se răzbuna din cauza tratamentului pe care l-a primit de la Ovidiu Burcă în perioada de la Dinamo.

„Dacă m-ai pune să mai fac asta încă de 10 ori, aș face-o. Nu o să las niciodată capul jos. Dacă știu că nu am făcut nimic pentru a-l face să mă catalogheze ca un ultim jucător, trebuia s-o întorc. Și am întors-o în stilul meu. Unii au înțeles, alții, nu. Am vrut să-i arăt că nu mă calcă nimeni în picioare.

Eram la o discuție cu cineva din cadrul clubului și mi-a zis că ăsta ar fi cel mai frumos (n.r.- mod de a se răzbuna). Am întrebat-o pe soția mea dacă are ceva pe acasă, mi-a spus să nu fac asta, dar dacă vreau să o fac, asta e. M-am sfătuit cu ea tot timpul, dar toate deciziile au fost luate tot de mine. Am cumpărat din altă parte (n.r.- perechile de chiloți)”, a mai spus Valentin Lazăr.

Valentin Lazăr, mesaj pentru suporterii lui Dinamo: „Să facă tot posibilul să salveze clubul”

Valentin Lazăr a recunoscut că perioada de la Dinamo a fost cea care l-a consacrat și i-a sfătuit pe suporteri să nu renunțe niciodată în misiunea de a salva clubul de la faliment.

„A fost echipa la care am jucat cel mai mult, iar datorită lor am reușit să mă realizez ca om, ca persoană din punct de vedere financiar. Datorită lor am plecat în străinătate, dacă jucam la o altă echipă poate…

Când am ajuns în Qatar nu știa nimeni decât de Steaua (n.r. FCSB) și de Dinamo. Să nu renunțe niciodată (n.r. mesaj pentru suporteri) și să facă tot posibilul să salveze clubul și să încerce dacă pot prin procentele pe care le au să pună niște oameni capabili să conducă clubul”, au fost cuvintele lui Valentin Lazăr.