Vali Lazăr își ia adio de la Dinamo? “N-am avut vacanță de un an. Vreau să plec cu familia”

Vali Lazăr şi-a încheiat conturile, momentan, cu Dinamo. Mijlocaşul încearcă să prindă un contract bănos în zona arabă, unde, spune el, s-a simţit foarte bine.

Dinamovistul a dezvăluit că nu a avut primă pentru evitarea retrogradării în contract şi e de părere că Gigi Mulţescu este potrivit pentru a conduce formaţia din Ştefan cel Mare.

Din punctul lui de vedere, Ahmed Bani este cel mai promiţător tânăr din curtea câinilor şi ar putea pleca pe o sumă-record, dacă îşi mai corectează anumite lucruri.

Vali Lazăr: „Sunt în discuţii avansate în Golf“

„În acte, da! Sunt fostul fotbalist al lui Dinamo. Există o mare posibilitate să mă întorc în Golf. Sunt în discuţii avansate. Aştept să văd dacă se concretizează. Dinamo mi-a propus două variante. Să semnez acum şi, dacă apare ceva să plec fără probleme, sau să aştept şi să semnez dacă nu se concretizează nimic.

În Golf, sunt de vreo 5-6 ori mai mulţi bani decât la Dinamo. Prima dată când am plecat, am câştigat de 10 ori mai mult. Soţia şi copiii vor să ne mutăm acolo. Dacă voi putea să joc fotbal în continuare acolo, o să mă duc. Dar nu am nicio problema să rămân în ţară, deşi mai am vreo două oferte de prin alte ţări, pe dublul banilor.

Eu m-am simţit foarte bine în Golf. Copiii s-au adaptat acolo, cu grădiniţa, nu ca în Turcia. O să îmi iau licenţele de antrenor şi o să aplic la academiile de acolo. Îmi mai trebuie B-ul şi A-ul. Până la Pro mai am mult, că trebuie să treacă mulţi ani.

„Nu m-am îmbolnăvit de la Bărboianu“

Nu am avut vacanţă de un an, decât pandemia, când am stat în casă. Vreau să plec în concediu cu familia, cu copiii. Cu Bărboianu nu m-am văzut o lună şi jumătate. Nu aveam cum să ne vedem. Nu e adevărat că m-am îmbolnăvit de la el. Eu nu am avut niciun fel de problemă. Alţi colegi au avut, cu oasele, nu puteau să se ridice din pat. Eu am fost un caz fericit.

A fost foarte greu după două luni de pandemie. Intrasem într-un ritm, apoi ne-am oprit de două ori… Important e că am scos-o la capăt. Dacă jucam cele 5 meciuri, ajungeam măcar la baraj şi clubul se salva. A fost greu, pe final, în ultimele 30 de minute doar ne apăram. Nu e adevărat că ne-am salvat că s-a mărit numărul de echipe.

Când am venit în ianuarie, i-am spus lui Bogdan Bălănescu să îmi facă un contract şi eu semnez. Nu aveam nicio primă pentru evitarea retrogradării, dar cred că aveam ceva pentru Cupă.

Sper să fie un campionat mai puternic cu 16 echipe. Îmi doresc să nu aibă Dinamo emoţii.

Cu nea Gigi (n.r. – Mulţescu) am o relaţie foarte bună. Mă antrenează a treia oara. El m-a luat din Liga a treia. Mi-a spus că nu i-a placut ce am făcut pe teren, că nu astea sunt calităţile mele. Şi s-a văzut după aia.

La Dinamo au fost bisericute… adică grupuri de jucători… tot timpul. După ce s-a întâmplat cu COVID-ul eram uniţi, ca o familie. Situaţia medicală şi retrogradarea ne-au unit.

Dinamo e prima opţiune, dacă nu iese nimic în Golf. Dar mai am câteva oferte. De azi, Dinamo începe antrenamentele. Mie mi-a făcut preparatorul fizic un program. Pe tehnico-tactic mai vedem…

„Nea Gigi trebuie să continue. Ahmed Bani va ajunge mare“

La nivel individual, la Dinamo sunt jucători de valoare. Dar s-au schimbat 3-4 antrenori şi a fost un inpediment. Dacă se va continua cu un singur antrenor şi cu câţiva jucători de valoare, Dinamo nu va avea probleme. Mai ales că la nivel de juniori, Dinamo are valoare. Cred că nea Gigi trebuie să continue, să arate că poate face ceva, cu experienta dumnealui.

N-a fost nimic în discuţie dacă se va vinde clubul. Am citit doar în presă. Cu Bogdan (n.r. – Bălănescu) am o relaţie foarte bună. Mi-a mai luat apărarea când am mai facut prostioare pe acolo. Prostioară? Când m-am ciondănit cu Dani Coman la un meci şi ne-am înjurat. Am avut noroc pentru că aveam viteză şi am reuşit să scap. Am învăţat ceva din prostioare. Am învăţat să fiu jucător de echipă.

Eu am prins primul sezon la Dinamo, cu Anghelache, când s-au schimbat foarte mulţi jucători, multe noname-uri, prin 2013. Sub Stoican, am terminat pe 4 şi ne-am calificat în Europa. Problemele au început când clubul a intrat în insolvenţă, că nu mai puteai să aduci jucători buni, să te baţi la titlu. Oricum nu puteai să joci în Europa, din cauza insolvenţei.

Ahmed Bani va ajunge mare. În afara calităţilor, are şi educatie. La vârsta lui gândeşte cum gândesc eu la 30 de ani. În doi ani de zile, dacă va juca meci de meci şi îşi va schimba doar supărările din timpul jocurilor, va pleca repede, pe o sumă-record. La vârsta lui, nu-şi dă seama că nu ar trebui să pună prea mult la suflet“, a declarat Lazăr la Digisport.