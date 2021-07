Vali Lazăr nu ar refuza o revenire la Dinamo! Cu ce echipă din Liga 1 negociază

Mijlocașul de 31 de ani a mai îmbrăcat tricoul lui Dinamo în prima perioadă de insolvență, atunci când în fruntea clubului se afla Ionuț Negoiță.

ADVERTISEMENT

Clubul din Ștefan cel mare este într-o situația critică, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate .

Cum ar putea profita Dinamo de o revenire a lui Vali Lazăr

Mijlocașul Vali Lazăr, care a jucat în ultimul al la formația Al-Shahania SC din Qatar, a explicat că dacă ar fi ofertat de Dinamo s-ar gândi serios la o revenire, deoarece atunci când clubul este în insolvență salariile sunt plătite la zi.

ADVERTISEMENT

”M-aș întoarce, am fost în insolvență în era domnului Negoiță și am fost plătit la timp. Nu mă sperie asta, dacă jucătorii sunt plătiți la timp e mult mai OK. Ce presiune e în insolvență? Nu poți să te duci în Europa, nu e nicio presiune.

Atât timp cât găsești jucători capabili pentru Liga 1 și îi plătești la timp e OK. Dacă se respectă insolvența așa cum a făcut-o Ionuț Negoiță, cred că Dinamo e un club OK pentru fotbaliști”, a declarat Vali Lazăr la emisiunea .

ADVERTISEMENT

Șanse mici ca jucătorul să se întoarcă la Dinamo

În acest moment, Dinamo nu se poate gândi la ducerea niciunui jucător, deoarece a primit de la FIFA interdicție de a face transferuri, dar a făcut apel la această hotărâre și așteaptă un verdict pozitiv.

Dinamovișii sperau să primească o dispensă din partea TAS, din moment ce au plătit taxa, și, până la formarea completului de judecată și analizarea cazului, să aibă înștiințarea prin care să se poată debloca transferurile. În acest caz, ”câinii” vor putea face transferuri până la începerea procesului la TAS.

ADVERTISEMENT

Vali Lazăr este liber de contract după despărțirea de Al-Shahania SC din Qatar. El a mai fost legitimat la Dinamo în două perioade, 2013-2017 și ianuarie – octombrie 2020.

FC Voluntari, variantă de rezervă pentru Lazăr

Întrebaty dacă ar fi tentat de un transfer la nou-promovata FC U Craiova, formație antrenată de Adrian Mutu, Lazăr a surprins: ”Nu mai vreau să plec de acasă! Doar la Ploiești sau București aș vrea”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, jucătorul de 31 de ani a confirmat faptul că există discuții cu FC Voluntari: ”M-am întâlnit cu Bogdan Bălănescu, directorul general, mingea e în terenul lor. Le-am spus pretențiile, Bogdan știe ce-mi doresc eu.

Am oferte din liga a doua din Arabia Saudită și Emirate, dar sunt mici. A rămas că există posibilitatea asta, dacă va fi nevoie de mine și dacă și eu voi fi OK peste 7-8 zile, dacă oferta este convenabilă și pentru mine și pentru ei”.