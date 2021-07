Vali Lazăr nu se sperie de insolvență. În ce condiții s-ar întoarce la Dinamo

, Vali Lazăr e tentat să refuze oferta pentru a îmbrăca din nou tricoul echipei sale de suflet. „M-aș întoarce la Dinamo, de ce nu?”, este declarația prin care mijlocașul reaprinde speranțele fanilor.

Totul depinde, însă, de planul de reorganizare pe care noul administrator judiciar, Răzvan Zăvăleanu, îl va elabora în vederea ieșirii din . „Dacă oamenii vor apela la mine și suntem ok și planul de reorganizare cu insolvența va fi bun, da”, a mai spus Lazăr.

De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat pentru Umaraniiyespor, Al Shiliya SC, Al Kharaitiyat, Concordia Chiajna, Sportul Studențesc, CS Chimia Brazi și Petrolul Ploiești. La Dinamo ar ajunge din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Al-Shahania.

„Câinii” ar putea da prima lovitură în insolvență. Vali Lazăr este gata să se întoarcă

„Îmi doresc să rămân acasă. Fetița trebuie să înceapă clasa 0, cel mic grădinița și nu aș vrea să-i mai duc pe drumuri. Doar dacă este un contract foarte bun. M-aș întoarce la Dinamo, de ce nu?

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu insolvența, când li se va ridica interdicția de transferuri. În funcție de asta voi alege ceva. Dacă oamenii vor apela la mine și suntem ok și planul de reorganizare cu insolvența va fi bun, da.

Nu îmi este teamă de insolvență, am mai trecut prin asta. Dacă asta este singura soluție ca echipa să meargă mai departe și să nu ajungă în faliment, cred că e o decizie înțeleaptă.

Și dacă începe cu mai puțini jucători sau cu juniori și se ridică interdicția de transferuri poți să aduci 10-12 jucători. Poți să o duci până în decembrie. În decembrie mai aduci niște jucători liberi de contract.

Poți să faci o echipă competitivă cu un plafon de salarii în insolvență bun pentru România sau mediu. Dacă suporterii au susținut până acum echipa, o pot face și de acum încolo”, a declarat Valentin Lazăr pentru .

Administratorul judiciar îi liniștește pe dinamoviști: „Nu ne permitem un eșec”

În altă ordine de idei, Răzvan Zăvăleanu a dat asigurări că va readuce în cel mai scurt timp posibil clubul Dinamo pe linia de plutire. Potrivit spuselor sale, planul de reorganizare va fi conceput până în primăvara anului viitor.

„Poziția noastră aici este una deosebit de onorantă prin prisma statutului acestei societăți, nu numai în ceea ce privește fotbalul românesc. Dinamo este un brand puternic, o echipă iubită de foarte mulți suporteri, ne bucurăm să facem parte din acest proiect.

Spun că vom salva și nu că vom încerca, am mare încredere că vom reuși salvarea acestei companii de tradiție. Am discutat cu colegii mei și am spus că nu ne permitem un eșec. Noi suntem specializați pe organizări judiciare, nu pe falimente.

Cred din tot sufletul că, împreună cu staff-ul administrativ, cu jucătorii, cu staff-ul sportiv, dacă vom forma o echipă, și sper că o vom face, vom reuși să salvăm Dinamo. Suntem la stadiul că încă cercetăm tot ceea ce s-a întâmplat, verificăm o mulțime de documente, este o echipă numeroasă care se ocupă de acest proiect.

Este cert faptul că vom încerca să propunem cât mai repede un plan de reorganizare. Lucrul acesta trebuie să se întâmple până în luna martie a anului următor”, a declarat noul administrator judiciar al lui Dinamo.