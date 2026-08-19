Vali Mihăilă, ofertă surpriză din Spania. Adi Ilie a venit cu detalii. Exclusiv

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Valentin Mihăilă (26 de ani) a început un nou sezon în Turcia, la Rizespor, dar internaționalul român putea îmbrăca tricoul altei echipe. Adrian Ilie a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că a primit ofertă pentru Mihăilă de la o echipă din LaLiga.

Cum a ratat Valentin Mihăilă transferul în Spania

Toate detaliile din spatele demisiei sale au fost prezentate la FANATIK SUPERLIGA. Fostul arbitru are în continuare jucători importanți la campioana României, pe care visează să îi vândă în străinătate, așa cum s-a întâmplat cu Valentin Mihăilă. În 2020, Parma a plătit 9,5 milioane de euro pentru transferul lui Mihăilă de la Universitatea Craiova.

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„(n.r. – Mai ai procente la vreun jucător de la Craiova?) Nu. Doar la Baiaram. (n.r. – Nici la Screciu?) Nu știu. Nu vreau să mă uit peste contracte. Pot să am pot, să nu am. O să citesc și o să văd. Pentru mine nu e important Screciu, acum, ca plecare. Pentru mine important e Baiaram. Vă dau un exemplu. Din 50 de jucători pe care i-am avut la școala de fotbal, 10 au jucat în Liga 1.

Dintre toți, cel mai mult și-a dorit, toți și-au dorit, dar cel care a avut acel declic a fost Valentin Mihăilă. De la 11-12 ani, când l-am luat de la 230 de kilometri, a plecat pe cei mai mulți bani, a plecat pe 8,5 milioane. A știut ce vrea de la viață. Și acum știe. Investește bine. Face lucrurile bine. Se gândește să plece la un club mai bun.

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Fiecare jucător trebuie să depășească momentul. Să poți mai mult, dacă vrei să te ia cineva. Da. Poate mai mult. Mihăilă, când l-am văzut la Parma s-a dus cu probleme medicale și ăia au dat 8,5 milioane de euro. Au zis Nu contează, ne place foarte mult de el. El a avut și ghinion, multe accidentări. Dar acum s-a maturizat, s-a împlinit bine. Vorbesc cu el și nu a mai avut nicio accidentare de mult timp. E un lucru bun și pentru echipa națională, unde trebuie să vină sănătos. Eu cred că Mihăilă va avea un cuvânt de spus în continuare.

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Chiar dacă are 27 de ani, până la 30 și ceva de ani poate să crească. În primul rând trebuie să fie jucător de bază la națională. Naționala are nevoie de jucători care să joace în campionate puternice. Cred că Mihăilă poate fi unul dintre ei”, a declarat Silviu Bogdan, la FANATIK SUPERLIGA.

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Getafe l-a dorit pe Mihăilă

Valentin Mihăilă joacă acum în Turcia, la Rizespor, care l-a cumpărat de la Parma, în vara lui 2025, pentru aproximativ 2.000.000 de euro. În campionatul Turciei, și a dat 4 assist-uri, în 26 de partide. Cotat acum de transfermarkt.com la 3,5 milioane de euro, Mihăilă a fost dorit la Getafe, echipă care a terminat pe locul 7 în LaLiga.

„Mihăilă a avut ofertă din Spania. Vrei să îți zic și echipa? De la Getafe. Dar nu s-au înțeles cluburile. A avut opțiunea să îl ia pe 6 luni de zile, cu bani plătiți după, 2 milioane, doar că cei din Turcia au vrut să pună opțiunea obligatorie. Getafe nu a vrut. Deci, Mihăilă putea juca și el în Spania. Dar nu e timpul pierdut. Nu am vorbit cu impresarii, m-au sunat, atunci, direct de la club (n.r. – pentru Mihăilă)”, a dezvăluit Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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