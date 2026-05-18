Vali Moraru a erupt în direct după ce Universitatea Craiova a câștigat campionatul: „Este o rușine națională!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană în România după ce a învins-o clar pe Universitatea Cluj în „finala campionatului”. Unii spun că ar fi primul titlu, în timp ce alții sunt de părere că Universitatea Craiova este adevărata „Știința”, în ciuda faptului că echipa lui Adrian Mititelu a câștigat procesul privind palmaresul istoric. Vali Moraru, sătul de toate aceste lucruri care se întâmplă în România, a răbufnit în direct.

Vali Moraru nu s-a mai putut abține! Ce l-a deranjat după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană

Ceea ce se întâmplă în ultimii ani cu echipele din România l-a adus la capătul răbdării pe Vali Moraru, care a erupt în direct după ce Universitatea Craiova a câștigat campionatul. Sătul de procesele pentru marcă și palmares dintre echipe precum FC U Craiova 1948 și Universitatea Craiova sau CSA Steaua și FCSB, el și-a expus vehement opinia împotriva acestor lucruri:

ADVERTISEMENT

„Este absolut o rușine națională că în 2026 stăm să ne gândim care e Craiova adevărată, câte titluri are. Nu e singura situație, mai e și la Steaua la fel. Dar asta este în țară, nu știi unde e gardul tău și unde este al vecinului. Sunt tot felul de probleme juridice.

Cel puțin două nume mari ale fotbalului românesc stau să se identifice și să își caute victoria prin tribunale (n.r. Universitatea Craiova și Steaua). Trecem peste, relevant e că o întreagă regiune sărbătorește un titlu”, a declarat Vali Moraru, în direct la

ADVERTISEMENT

Campionatul a venit în Bănie după 35 de ani

Indiferent dacă formația din SuperLiga României este echipa istorică sau nu, cert este că mai exact de la finalul sezonului 1990/1991, când echipa condusă de Sorin Cârțu reușea să câștige la golaveraj în fața Stelei.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, echipa patronată de Mihai Rotaru a reușit eventul, după ce i-a luat Universității Cluj atât Cupa României, cât și campionatul în decurs de doar o săptămână. Dacă meciul din cupă a fost unul plictisitor, lipsit de ocazii, care s-a decis la penalty-uri, oltenii au defilat în partida de pe „Ion Oblemenco”. Împinși de la spate de 30.000 de suporteri,