Vali Moraru a explodat la adresa lui Kyros Vassaras: „E o mare gogomănie! El spune că noi dezinformăm?”

Confruntarea dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 8 a play-off-ului, a adus, în minutul 50, o fază controversată, care putea să ducă la un penalty pentru gazde, însă în cele din urmă din camera VAR s-a dictat ofsaid și de aici au pornit discuții cu privire la corectitudinea deciziei.

Vali Moraru, răspuns pentru Kyros Vassaras după acuzațiile făcute de șeful CCA cu privire la imaginile prezentate la TV

Șeful de la CCA, Kyros Vassaras, a prezentat niște imagini incorecte, care au influențat opinia publică și care arătau o eroare din camera VAR, de la partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Moderatorul televiziunii, Vali Moraru, a venit cu o replică acidă pentru fostul arbitru grec și a susținut că materialul explicativ de la CCA a fost unul în care linia de ofsaid nu este trasă corect, pe umărul fundașului oltean.

„E o gogomănie! Haideţi să vedem fazele. De ce când ne explică faza linia este trasă de la umărul fundaşului Craiovei, dar pe reluarea oficială linia apare trasă la nivelul ghetei? E vorba de bun simţ, nu de altceva. Şi ne mai spune că noi dezinformăm”, a spus Vali Moraru la emisiunea Digi Sport Special.

Cum a răspuns Kyros Vassaras după controversa stârnită la partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova

a venit cu o explicație a modului în care se analizează fazele din camera VAR, iar drept exemplu a folosit cele întâmplate la duelul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Totuși, Vali Moraru spune că proiecțiile prezentate de CCA sunt diferite și ele nu determină faptul că a fost ofsaid la faza din minutul 50 al confruntării, asta pentru că liniile sunt trase diferit, la piciorul apărătorului, prima dată, și după la umărul apărătorului.

„Din păcate, opinia publică a fost dezinformată prin utilizarea unui software discutabil, care nu deține nicio licență oficială care să certifice faptul că rezultatele sale sunt sută la sută sigure în cazurile de ofsaid și de tehnologie pentru linia porții”, a spus Kyros Vassaras în videoclipul în care a acuzat televiziunea că a dezinformat.