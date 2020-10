Vali Vijelie, tarife uriașe pentru evenimente. Ce sumă cere manelistul pentru o apariție

Vali Vijelie se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de muzică de petrecere, artistul având prețuri destul de piperate pentru aparițiile sale. Celebrul manelist cere o sumă uriașă pentru evenimentele unde este invitat, indiferent că este vorba de nuntă sau alt gen de petrecere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântărețul solicită organizatorilor sume exorbitante, aceștia fiind pregătiți să scoată din buzunar între 3.500 și 4.000 de euro. Potrivit cancan.ro, acesta este tariful pentru o singură oră, așadar suma poate urca până la câteva mii de ore.

În plus, artistul primește și numeroase dedicații din partea invitațiilor și adună cel puțin câteva sute de euro. Nu este de mirare că Vali Vijelie se mândrește cu o avere impresionantă strânsă de-a lungul anilor datorită cântărilor la care a luat parte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vali Vijelie, preț exorbitant pentru concertele sale. Ce sumă cere artistul

Manelistul a mărturisit la un moment dat că le-a cântat politicienilor pe bani grei, sumele fiind investite pentru viitor. Pe lângă muzică, cântărețul are afaceri în domeniul imobiliar, precizând că nu știe cu exactitate numărul blocurilor pe care le-a ridicat.

Interpretul de muzică de petrecere a cântat pentru foarte mulți primari și oameni politici, printre aceștia numărându-se Liviu Dragnea, Cristian Popescu Piedone sau Radu Vasile, prim ministru al României între 1998 și 1999.

ADVERTISEMENT

Totodată, artistul a precizat că nu a fost invitat la evenimente organizate de Traian Băsescu, însă a cântat pentru fiica cea mică a fostului șef de stat, și anume Elena Băsescu.

„Ansambluri e prea mult spus. Avem, suntem bine puși, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu am numărat câte blocuri am și nici nu mă interesează. Eu nu vând niciodată, doar închiriez.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Așa m-a învățat tata. Mi-a spus să nu trăiesc din amintiri. Am avut, am făcut. Am și voi avea, pentru că m-am gândit la viitorul meu.

Banul este făcut să circule, nu trebuie să plângi după el. E cel mai rece lucru din lume, nu trebuie să-l iubești. Trebuie să știi să-l folosești”, a declarat Vali Vijelie în urmă cu ceva timp pentru emisiunea „Acces Direct”, notează a1.ro.

ADVERTISEMENT