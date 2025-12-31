Valoarea starului din Premier League s-a prăbușit în ultimul an! Cum arată topul fotbaliștilor a căror cotă a scăzut cel mai mult în 2025

ADVERTISEMENT

Mai mulți fotbaliști importanți din fotbalul mondial au traversat o perioadă dificilă în 2025, nivelul lor fiind mai scăzut față de cel arătat în trecut. Așadar, cota acestor jucători a scăzut semnificativ, ierarhia în acest sens fiind condusă de fotbalistul celor de la Manchester City, Phil Foden, care a „pierdut” 60 de milioane de euro pe parcursul anului.

Valoarea starului din Premier League s-a prăbușit în 2025

Manchester City a avut un final de sezon 2024-2025 dezamăgitor pe toate planurile, iar acest lucru se poate vedea și când vine vorba de cotele de piață ale jucătorilor. Pe primele două poziții în ierarhia fotbaliștilor a căror cotă a scăzut cel mai mult în 2025 se află doi jucători de la echipa antrenată de Pep Guardiola.

Lider este Phil Foden, a cărui cotă a scăzut de la 140 de milioane de euro la doar 80 de milioane, iar pe poziția secundă se află Rodri, câștigătorul Balonului de Aur din 2024 fiind afectat puternic de accidentări în acest an. Cotat la 130 de milioane de euro de transfermarkt la finalul lui 2024, acesta mai valorează acum doar 75 de milioane.

În top 10 se mai regăsește încă un jucător de la Manchester City, Bernardo Silva, dar și doi fotbaliști de la rivalele din Premier League: Martin Odegaard, de la Arsenal (care a lipsit la rândul său din cauza unor accidentări) și Florian Wirtz, care nu s-a adaptat complet la Liverpool după transferul din vara anului 2025.

An dificil pentru vedetele de la Real Madrid

Ca și Manchester City, Real Madrid a avut un an dezamăgitor, iar „galacticii” sunt reprezentați în acest top tot de 3 fotbaliști. Este vorba despre Vinicius Junior, Rodrygo și Eduardo Camavinga. Dacă în cazul francezului scăderea cotei poate fi atribuită accidentărilor, cei doi brazilieni au avut evoluții mult sub așteptări în mandatul lui Xabi Alonso. Recent, .

Și marea rivală a Realului, Barcelona, are doi jucători în acest top. Este vorba despre Gavi, a cărui cotă s-a înjumătățit după un an în care a evoluat puțin din cauza accidentărilor, și Ronald Araujo. Fundașul uruguayan s-a confruntat cu diverse probleme, atât pe gazon, cât și în afara lui, .

Cum arată topul fotbaliștilor a căror cotă a scăzut cel mai mult în 2025