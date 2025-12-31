Sport

Valoarea starului din Premier League s-a prăbușit în ultimul an! Cum arată topul fotbaliștilor a căror cotă a scăzut cel mai mult în 2025

Anul 2025 nu a fost unul foarte bun pentru mai multe vedete din fotbalul mondial, iar cotele acestora au scăzut considerabil. Ierarhia nefastă este condusă de un star din Premier League.
Bogdan Mariș
31.12.2025 | 09:30
Cota lui Phil Foden s-a prăbușit în 2025. FOTO: Hepta
Mai mulți fotbaliști importanți din fotbalul mondial au traversat o perioadă dificilă în 2025, nivelul lor fiind mai scăzut față de cel arătat în trecut. Așadar, cota acestor jucători a scăzut semnificativ, ierarhia în acest sens fiind condusă de fotbalistul celor de la Manchester City, Phil Foden, care a „pierdut” 60 de milioane de euro pe parcursul anului.

Manchester City a avut un final de sezon 2024-2025 dezamăgitor pe toate planurile, iar acest lucru se poate vedea și când vine vorba de cotele de piață ale jucătorilor. Pe primele două poziții în ierarhia fotbaliștilor a căror cotă a scăzut cel mai mult în 2025 se află doi jucători de la echipa antrenată de Pep Guardiola.

Lider este Phil Foden, a cărui cotă a scăzut de la 140 de milioane de euro la doar 80 de milioane, iar pe poziția secundă se află Rodri, câștigătorul Balonului de Aur din 2024 fiind afectat puternic de accidentări în acest an. Cotat la 130 de milioane de euro de transfermarkt la finalul lui 2024, acesta mai valorează acum doar 75 de milioane.

În top 10 se mai regăsește încă un jucător de la Manchester City, Bernardo Silva, dar și doi fotbaliști de la rivalele din Premier League: Martin Odegaard, de la Arsenal (care a lipsit la rândul său din cauza unor accidentări) și Florian Wirtz, care nu s-a adaptat complet la Liverpool după transferul din vara anului 2025.

An dificil pentru vedetele de la Real Madrid

Ca și Manchester City, Real Madrid a avut un an dezamăgitor, iar „galacticii” sunt reprezentați în acest top tot de 3 fotbaliști. Este vorba despre Vinicius Junior, Rodrygo și Eduardo Camavinga. Dacă în cazul francezului scăderea cotei poate fi atribuită accidentărilor, cei doi brazilieni au avut evoluții mult sub așteptări în mandatul lui Xabi Alonso. Recent, Vinicius a fost contestat inclusiv de fanii Realului, iar viitorul său la echipă este incert.

Și marea rivală a Realului, Barcelona, are doi jucători în acest top. Este vorba despre Gavi, a cărui cotă s-a înjumătățit după un an în care a evoluat puțin din cauza accidentărilor, și Ronald Araujo. Fundașul uruguayan s-a confruntat cu diverse probleme, atât pe gazon, cât și în afara lui, nefăcând parte momentan din programul echipei deși se află la 100% din punct de vedere fizic.

Cum arată topul fotbaliștilor a căror cotă a scăzut cel mai mult în 2025

  1. Phil Foden (Manchester City), scădere de 60 de milioane de euro, cota actuală fiind de 80 de milioane
  2. Rodri (Manchester City), scădere de 55 de milioane de euro, cota actuală fiind de 75 de milioane
  3. Vinicius Junior (Real Madrid), scădere de 50 de milioane de euro, cota actuală fiind de 150 de milioane
  4. Gavi (Barcelona), scădere de 40 de milioane de euro, cota actuală fiind de 40 de milioane
  5. Rodrygo (Real Madrid), scădere de 40 de milioane de euro, cota actuală fiind de 60 de milioane
  6. Martin Odegaard (Arsenal), scădere de 35 de milioane de euro, cota actuală fiind de 75 de milioane
  7. Bernardo Silva (Manchester City), scădere de 33 de milioane de euro, cota actuală fiind de 27 de milioane
  8. Florian Wirtz (Liverpool), scădere de 30 de milioane de euro, cota actuală fiind de 110 milioane
  9. Eduardo Camavinga (Real Madrid), scădere de 30 de milioane de euro, cota actuală fiind de 50 de milioane
  10. Ronald Araujo (Barcelona), scădere de 30 de milioane de euro, cota actuală fiind de 25 de milioane
