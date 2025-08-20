News

Valul de căldură revine în București și în alte 11 județe. ANM a emis un cod galben de caniculă

ANM a emis un cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe. Află care sunt zonele vizate de valul de căldură
Andreea Stanaringa
20.08.2025 | 10:56
Valul de caldura revine in Bucuresti si in alte 11 judete ANM a emis un cod galben de canicula
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe. Sursa foto: Unsplash, Freepik/Colaj Fanatik

Municipiul București și alte 11 județe vor fi afectate de valul de căldură care va reveni în curând. Meteorologii de la ANM au emis un cod galben de caniculă.

Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe

Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă pe 21 august, în intervalul orar 12.00 – 21.00 și se anunță  caniculă, dar și disconfort termic ridicat. Banatul, sudul Crișanei și al Olteniei, dar și sudul și centrul Munteniei și sud-vestul Dobrogei vor fi lovite de un val de căldură joi.

Județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman se află sub cod galben de caniculă. Sunt vizate și județele Giurgiu, Călărași și Ilfov, dar și municipiul București și zona continentală a județului Constanța.

Pe 21 august, în zonele menționate, ANM anunță, pe lângă caniculă, și disconfort termic ridicat, mai ales că indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori vor fi în regiunile sud-vestice.

“În noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică”, mai precizează ANM. Pentru vineri, 22 august, se anunță caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și în sud-estul teritoriului.

Cos galben caniculă joi
A fost emis un cod galben de caniculă. Sursa foto: ANM

Cum va fi vremea în București

Pe 21 august, în intervalul 12.00 – 21.00, capitala se află sub atenționare meteorologică de cod galben. În municipiul București, se anunță vreme caniculară, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul se va menține mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade Celsius.

Valul de căldură după câteva zile în care temperaturile au fost mai mici decât în mod obișnuit pentru această perioadă atât în București, cât și în restul țării. De altfel, mai multe zone au fost afectate și de precipitații.

