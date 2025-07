Valurile de căldură fac ravagii în Europa. „Mii de oameni ar putea muri în următoarele zile, din cauza caniculei”. Cât de expusă e România acestui risc

Europa se confruntă cu un nou care deja doboară recorduri de temperatură, provoacă incendii și provoacă pierderi de vieți omenești. În plus, sunt așteptate mii de decese în următoarele zile, după cum avertizează mai mulţi specialişti.

Record de căldură în Spania, 46 de grade Celsius

În sudul Europei, temperaturile au atins 46 de Celsius, un nou record pentru luna iunie pentru Spania (regiunea Huelva), în timp ce Italia, Grecia, Portugalia și Balcanii de Vest au înregistrat, de asemenea, temperaturi extreme, însoțite de incendii și victime civile.

Organizația Mondială a Sănătății a emis luni un avertisment dramatic, solicitând luarea unor măsuri urgente pentru a preveni „zeci de mii de decese inutile și care în mare măsură ar putea fi prevenite”.

„Nu se mai pune problema dacă vom fi loviți de un val de căldură, ci câte vom avea anul acesta și cât vor dura acestea”, a declarat Marisol Yglesias Gonzalez, consilier tehnic pe probleme de schimbări climatice și sănătate la biroul OMS din Bonn.

OMS: Canicula provoacă peste 175.000 de decese pe an în Europa

Statisticianul Pierre Masselot de la prestigioasa London School of Hygiene and Tropical Medicine a declarat pentru Politico că actualul val de căldură – între 30 iunie și 3 iulie – ar putea provoca peste 4.500 de decese în plus. Țările care ar putea înregistra cele mai mari rate de mortalitate în plus sunt Italia, Croația, Slovenia și Luxemburg, a avertizat acesta. „Cele mai groaznice zile vor fi probabil marți și miercuri”, a adăugat el.

OMS estimează că valurile de căldură fac anual peste 175.000 de victime în regiunea europeană, din Islanda până în Rusia. Un studiu amplu, realizat în colaborare cu Masselot, publicat în ianuarie și care acoperă 854 de orașe europene, avertizează că decesele legate de căldură vor crește brusc dacă țările nu încep să investească serios în adaptarea la schimbările climatice. OMS a reiterat că valurile de căldură sunt o consecință directă a schimbărilor climatice determinate de arderea combustibililor fosili, iar acestea vor deveni mai frecvente, mai periculoase și mai intense, cu un număr tot mai mare de boli și decese.

De joi, temperaturi de 39 de grade Celsius în România

Aproape două treimi dintre orașele din Spania se confruntă cu avertizări sanitare, 804 dintre acestea fiind sub cel mai înalt nivel de alertă, potrivit agenției naționale de meteorologie Aemet. În plus, se așteaptă căldură intensă în toată țara până pe 3 iulie. De asemenea, au fost emise avertizări de caniculă în Franța, Italia, Portugalia și Grecia. 41,9 grade Celsius s-au înregistrat luni la Vinsobres, în sud-estul Franţei, în timp ce în Spania s-au înregistrat în toate regiunile între 40 şi 44 de grade, cu 42 de grade în Catalonia şi 41,6 în Galicia.

În Grecia, autoritățile avertizează, de asemenea, cu privire la poluarea aerului cauzată de incendiile care fac ravagii în zonele de coastă din apropierea Atenei. În Turcia, peste 50.000 de persoane au fost evacuate, în mare parte din cauza incendiilor din apropierea orașului Izmir. Albania a înregistrat 26 de incendii între duminică și luni, în timp ce meteorologii sârbi au raportat că joia trecută a fost cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată de când au început măsurătorile meteorologice în această ţară, la sfârşitul secolului al XIX-lea.

La nivelul României, marţi şi miercuri maximele vor fi de 36 de grade, cu tendințe de creștere, astfel că de joi ne așteptă la temperaturi de până la 39 de grade, după cum avertizează directorul general al ANM, Elena Mateescu.

România nu are un plan de acţiune pentru protecţia sănătăţii de valurile de căldură

OMS le recomandă cetățenilor să se hidrateze, să evite ieșirile în aer liber în timpul orelor caniculare și să își răcorească locuințele. Sunt vizare în special grupurile vulnerabile, cum ar fi vârstnicii, copiii, femeile însărcinate, persoanele care lucrează în aer liber și persoanele cu boli cronice. Yglesias Gonzalez avertizează, de asemenea, că unele medicamente, cum ar fi antidepresivele și medicamentele pentru tensiunea arterială, pot complica și mai mult termoreglarea. OMS subliniază că nu este suficient să reacționezi pur și simplu atunci când sosește un val de căldură, ci este esențial să fii pregătit din timp.

Într-un sondaj realizat în 2022, doar 21 din 57 de țări din Regiunea Europeană a OMS au raportat că au un plan național de acțiune pentru protejarea sănătății în timpul valurilor de căldură. Dintre acestea, 14 sunt state membre ale UE. , la nivelul ţării noastre fiind concepute doar intervenții punctuale în situații de urgență.

Deși majoritatea țărilor au sisteme de avertizare timpurie și campanii publice, Yglesias Gonzalez avertizează că multe dintre ele sunt în urmă în ceea ce privește pregătirea sistemelor de sănătate și reducerea expunerii la căldură printr-o mai bună planificare urbană. Ea a anunțat că OMS va publica anul viitor noi linii directoare pentru guverne, inclusiv recomandări pentru „strategii de răcire centrate pe oameni”, la nivel urban și regional.