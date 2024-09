”Vampirul” şi-a înfipt colţii în medalia de aur la Jocurile de la Paris. Motivul pentru care şi-a modificat caninii

Jocurile Paralimpice de la Paris, care s-au încheiat duminică, 8 septembrie, au scos în faţă numeroase poveşti impresionante, ale unor sportivi care au reuşit să-şi depăşească obstacolele de ordin fizic şi să concureze pentru mult râvnitele medalii acordate o dată la patru ani.

România a cucerit două medalii la Jocurile Paralimpice de la Paris

România a fost reprezentată la Jocurile Paralimpice de şase sportivi, delegaţia noastră întorcându-se acasă cu două medalii. Judoka Alexandru Bologa, , a cucerit aurul, în timp ce Camelia Ciripan a luat bronzul la tenis de masă.

ADVERTISEMENT

Cu acest bilanţ, România s-a clasat pe locul 61 în clasamentul final pe medalii, într-o ierarhie dominată categoric de China, cu 94 de titluri paralimpice. Comparativ, la Jocurile Olimpice desfăşurate tot în capitala Franţei, , locul 23 în topul naţiunilor medaliate.

Un campion paralimpic de la Paris și-a transformat dinții în colți de vampir

Printre campionii paralimpici de la Paris s-a numărat şi atletul columbian Mauricio Valencia, care a participat în proba de aruncare a greutăţii. El a câştigat concursul cu o aruncare de 11,71 metri, însă imaginea sa va rămâne mult timp în memoria celor care l-au urmărit.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 36 de ani, Mauricio Valencia a afişat un look înfricoşător, oferit de dantura ieşită din comun. Astfel, sud-americanul şi-a transformat caninii în colţi de vampir, cu care a oferit o imagine spectaculoasă la festivitatea de premiere, atunci când a muşcat din medalia de aur.

”Nu am vrut să am același zâmbet ca restul lumii. Întotdeauna am spus că sportul paralimpic trebuie să fie un show. Asta înseamnă a fi în afara stereotipului de a sta într-un scaun cu rotile. Este o chestiune de atitudine în viață și în competiția sportivă”, este explicația oferită de Mauricio Valencia.

ADVERTISEMENT

Columbianul Mauriucio Valencia e multiplu campion olimpic și mondial

Columbianul a ajuns în scaunul cu rotile fiind afectat de paralizia cerebrală, un grup de tulburări de mișcare permanente ce apar în timpul copilăriei. Semnele și simptomele variază de la o persoană la alta. Problemele comune includ, printre altele, coordonare slabă, musculatură rigidă sau slabă, probleme la înghițire sau vorbire și tremur.

Supranumit ”Vampirul”, Mauricio Valencia nu este la prima medalie paralimpică de aur. În 2016, la Rio de Janeiro, el a devenit în premieră campion, însă într-o altă probă a para-atletismului, cea de aruncare a suliței, la care a concurat și la Paris, cucerind argintul. În total are 5 medalii la Jocurile Paralimpice.

ADVERTISEMENT

Lăudabil e faptul că Valencia a luat parte la a patra ediție a Jocurilor Paralimpice, începând cu 2012. De asemenea, Valencia este dublu campion mondial, la aruncarea suliței, în 2017 și 2019, de-a lungul timpului cucerind alte numeroase medalii la Mondiale.