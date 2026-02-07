Sport

Van Basten din SuperLiga e înnebunit după cașcavalul pane. Ce sfat a primit de mama lui când a plecat de acasă

Atacantul care a avut o execuție de efect în etapa 26-a a Superligii, menținându-și echipa pe loc de play-off, nu știa nimic despre România înainte să ajungă aici
Catalin Oprea
07.02.2026 | 18:03
Van Basten din SuperLiga e innebunit dupa cascavalul pane Ce sfat a primit de mama lui cand a plecat de acasa
SPECIAL FANATIK
Adel Bettaieb a reușit un gol de exceptie pentru FC Argeș în meciul cu Hermannstadt FOTO X
ADVERTISEMENT

Tunisianul Adel Bettaieb, născut în Franța și cu cetățenie a acestei țări, a reușit golul anului în Superliga României. Execuția sa din partida cu Hermannstadt, scor 3-0, a fost comparată cu cea a olandezului Marco Van Basten, din finala EURO 1988.

Adel Bettaieb a marcat în stilul lui Van Basten

Bettaieb a propulsat mingea în poartă dintr-un unghi imposibil și a ajuns la șase goluri în acest sezon, fiind al doilea golgheter al echipei lui Bogdan Andone, după portughezul Ricardo Matos, care a marcat de șapte ori.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 29 de ani, Adel e la a treia echipă din România, după ce a jucat la Poli Iași și U Cluj. Născut pe 28 ianuarie 1997, la Villiers-le-Bel, în Franța, Adel Bettaieb a fost crescut de Angers, dar a jucat și pentru UR La Louvière, în Belgia.

De acolo a ajuns la Dudelange, în Luxemburg, unde a ieșit campion și a jucat în cupele europene. Ulterior, el a fost transferat de Ümraniyespor, formație din prima ligă din Turcia. A urmat o altă experiență în Turcia, la Boluspor, iar din 2024 este în România.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

Tunisianului îi place bucătăria românească

Bettaieb e cunoscut ca un gurmand absolut și recunoaște că e fascinat de bucătăria tradițional românească. “Mănânc mult cașcaval pane, nu mă pot abține. În rest, am gustat din anumite preparate tradiționale românești, sunt interesante și gustoase. Îmi plac mult salatele de crudități și nu numai. Când nu sunt în cantonament, îmi place să gătesc acasă”, a mărturisit el pentru jurnaldearges.ro.

ADVERTISEMENT
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit...
Digisport.ro
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”

“Am mai multe alimente care îmi plac mult, dar mă abțin cu greu să nu le consum. În special, dulciurile mă atrag, însă știu că nu trebuie să consum foarte mult zahăr. Alimentația este foarte importantă pentru un sportiv, este chiar esențială. Dieta trebuie să includă multe lichide și legume, puține grăsimi și mai deloc snacks-uri”, a mai spus acesta.

Știe că Dobrin a fost cel mai mare fotbalist român din istorie

Tunisianul, convocat la națională în 2019, dar fără minut jucat pentru prima reprezentativă, a recunoscut că nu știa nimic despre România, înainte de a se transfera aici. Iar, după perioadele petrecute la Iași și Cluj, s-a documentat în privința a ceea ce înseamnă FC Argeș.

ADVERTISEMENT

“Așa am aflat despre Nicolae Dobrin, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Este o onoare să îmbrac tricoul unei echipei de tradiție, care a luat două titluri naționale”, a punctat fotbalistul tunisian.

Atacantul crede că la Pitești trăiește cel mai bun moment din activitatea lui profesională. “La Cluj am trăit cel mai trist moment din carieră, este vorba despre o accidentare gravă, dar la FC Argeș traversez cea mai frumoasă perioadă din cariera mea de până acum. Sunt foarte fericit că mă aflu în Pitești, într-un oraș interesant, cu oameni ospitalieri”, a mai marturisit Adel.

Sfatul mamei nu-l va uita niciodată

Acesta crede că sfatul primit de la mama sa, o femeie simplă, atunci când a plecat de acasă, l-a ajutat cel mai mult în carieră. „Copile, nu uita că toate sunt trecătoare, și necazurile, și bucuriile. Nu lăsa durerea să pună stăpânire pe tine, dar nici nu-ți lua avânt atunci când ai o bucurie mare. Fii modest și muncește din ce în ce mai mult!”, este fraza pe care cel poreclit Van Basten încearcă să nu o uite. Adel Bettaieb nu l-a prins însă pe olandez jucând, așa că idolul lui este Karim Benzema.

 

Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Dorin Rotariu a semnat în străinătate și...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Dorin Rotariu a semnat în străinătate și va fi coleg cu un român
Transylvania Open 2026. Sorana Cîrstea, victorie categorică în finala cu Emma Răducanu! Românca...
Fanatik
Transylvania Open 2026. Sorana Cîrstea, victorie categorică în finala cu Emma Răducanu! Românca e la al patrulea turneu câștigat în carieră
A fost anunțată revenirea de senzație a lui Cristiano Ronaldo! Plecarea din Arabia...
Fanatik
A fost anunțată revenirea de senzație a lui Cristiano Ronaldo! Plecarea din Arabia Saudită e iminentă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali, declarații rare despre fiicele sale. Cum le-a numit pe Teodora, Alexandra...
iamsport.ro
Gigi Becali, declarații rare despre fiicele sale. Cum le-a numit pe Teodora, Alexandra și Cristina: 'Din cauza banilor se ajunge la cluburi, lucruri scumpe, pofte'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!