Van Basten din SuperLiga e înnebunit după cașcavalul pane. Ce sfat a primit de mama lui când a plecat de acasă

ADVERTISEMENT

Tunisianul Adel Bettaieb, născut în Franța și cu cetățenie a acestei țări, a reușit golul anului în Superliga României. Execuția sa din partida cu Hermannstadt, scor 3-0, a fost comparată cu cea a olandezului Marco Van Basten, din finala EURO 1988.

Adel Bettaieb a marcat în stilul lui Van Basten

, fiind al doilea golgheter al echipei lui Bogdan Andone, după portughezul Ricardo Matos, care a marcat de șapte ori.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 29 de ani, Adel e la a treia echipă din România, după ce a jucat la Poli Iași și U Cluj. Născut pe 28 ianuarie 1997, la Villiers-le-Bel, în Franța, Adel Bettaieb a fost crescut de Angers, dar a jucat și pentru UR La Louvière, în Belgia.

De acolo a ajuns la Dudelange, în Luxemburg, unde a ieșit campion și a jucat în cupele europene. Ulterior, el a fost transferat de Ümraniyespor, formație din prima ligă din Turcia. A urmat o altă experiență în Turcia, la Boluspor, iar din 2024 este în România.

ADVERTISEMENT

Tunisianului îi place bucătăria românească

Bettaieb e cunoscut ca un gurmand absolut și recunoaște că e fascinat de bucătăria tradițional românească. “Mănânc mult cașcaval pane, nu mă pot abține. În rest, am gustat din anumite preparate tradiționale românești, sunt interesante și gustoase. Îmi plac mult salatele de crudități și nu numai. Când nu sunt în cantonament, îmi place să gătesc acasă”, a mărturisit el pentru

ADVERTISEMENT

“Am mai multe alimente care îmi plac mult, dar mă abțin cu greu să nu le consum. În special, dulciurile mă atrag, însă știu că nu trebuie să consum foarte mult zahăr. Alimentația este foarte importantă pentru un sportiv, este chiar esențială. Dieta trebuie să includă multe lichide și legume, puține grăsimi și mai deloc snacks-uri”, a mai spus acesta.

Știe că Dobrin a fost cel mai mare fotbalist român din istorie

Tunisianul, convocat la națională în 2019, dar fără minut jucat pentru prima reprezentativă, a recunoscut că nu știa nimic despre România, înainte de a se transfera aici. Iar, după perioadele petrecute la Iași și Cluj, s-a documentat în privința a ceea ce înseamnă FC Argeș.

ADVERTISEMENT

“Așa am aflat despre Nicolae Dobrin, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Este o onoare să îmbrac tricoul unei echipei de tradiție, care a luat două titluri naționale”, a punctat fotbalistul tunisian.

Atacantul crede că la Pitești trăiește cel mai bun moment din activitatea lui profesională. “La Cluj am trăit cel mai trist moment din carieră, este vorba despre o accidentare gravă, dar la FC Argeș traversez cea mai frumoasă perioadă din cariera mea de până acum. Sunt foarte fericit că mă aflu în Pitești, într-un oraș interesant, cu oameni ospitalieri”, a mai marturisit Adel.

Sfatul mamei nu-l va uita niciodată

Acesta crede că sfatul primit de la mama sa, o femeie simplă, atunci când a plecat de acasă, l-a ajutat cel mai mult în carieră. „Copile, nu uita că toate sunt trecătoare, și necazurile, și bucuriile. Nu lăsa durerea să pună stăpânire pe tine, dar nici nu-ți lua avânt atunci când ai o bucurie mare. Fii modest și muncește din ce în ce mai mult!”, este fraza pe care cel poreclit Van Basten încearcă să nu o uite.