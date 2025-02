“Vânătoarea copiilor” a început în SUA. Aproape 600.000 de minori sunt vizaţi de serviciile de imigrare

Administrația președintelui american să îi urmărească pe minorii migranți neînsoțiți care se află pe teritoriul Statelor Unite, a declarat pentru ABC News o sursă familiarizată cu planurile.

Minorii migranţi sunt împărţiţi în trei categorii de risc

Un document intern al Serviciilor de Imigrare și Aplicare Vamală (ICE ), intitulat “Implementarea pe teren a inițiativei comune pentru minorii străini neînsoțiți”, afirmă că scopul acestei inițiative este prevenirea traficului de persoane și a altor forme de exploatare a copiilor.

ADVERTISEMENT

Inițiativa, potrivit unei surse familiarizate cu planul, pretinde că se asigură că migranții minori nu devin victime ale traficului de persoane sau ale altor forme de exploatare. Planul, care este implementat în patru etape, prevede ca minorilor să le fie înmânată o citație pentru a se prezenta în faţa instanței de imigrare sau ar urma să fie deportați, dacă au fost deja emise ordine de deportare împotriva lor.

ICE a colectat date despre minorii neînsoțiți și i-a împărțit pe aceştia în trei categorii: “risc de dispariţie”, “siguranță publică” și “securitate la frontieră”. Agenții au fost instruiți să acorde prioritate minorilor din categoria “risc de dispariţie” , inclusiv celor pe numele cărora s-au emis ordine de deportare, pentru lipsa de la audierile din instanţă.

ADVERTISEMENT

Administraţia Biden, acuzată că a “pierdut” 300.000 de migranţi minori

vine după ce republicanii au susținut anul trecut că administrația Biden a “pierdut 300.000” de migranți minori, o cifră despre care experții și activiștii spun că este scoasă din context.

Afirmațiile provin dintr-un raport de anul trecut al organismului de supraveghere internă al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care a constatat că ICE nu a reușit să transmită citații judecătorești pentru mai mult de 291.000 de minori migranți neînsoțiți. Organismul de pază a avertizat că, în ultimii cinci ani, peste 32.000 de astfel de minori nu s-au prezentat la audierile de la tribunalul de imigrare și că ICE “nu a putut determina” locul unde se află toți aceștia.

ADVERTISEMENT

“Nevoile speciale ale copiilor impun ca administrația să asigure un nivel de îngrijire care să țină cont de vulnerabilitatea lor, în timp ce determină dacă au nevoie de protecție pe termen lung în Statele Unite”, a declarat Wendy Young, președintele Kids in Need of Defense , pentru ABC News.

ADVERTISEMENT

“Pentru a-și atinge obiectivele, guvernul trebuie să colaboreze cu servicii juridice și o rețea vastă de avocați privați pentru a se asigura că minorii înțeleg procesul și își pot prezenta motivele pentru care caută protecție în Statele Unite. Numai atunci guvernul poate decide cu încredere cine are nevoie cu adevărat de protecție și cine se poate întoarce în siguranță în țara sa de origine”, a adăugat Young.