„Vând meciul la unguri!”. Emeric Ienei și Ladislau Boloni, bănuiți de trădare la meciul istoric Steaua – Honved din Cupa Campionilor

Dubla manșă dintre Steaua și Honved din sezonul 1985-1986 a avut o încărcătură emoțională puternică pentru Emeric Ienei și Ladislau Boloni. Legendele „militarilor” cu origini maghiare au fost suspectate de autoritățile regimului comunist că vor trăda în favoarea campioanei Ungariei.

Emeric Ienei și Ladislau Boloni, suspectați de trădare la Steaua – Honved

Steaua s-a calificat din turul 2 al Cupei Campionilor Europeni fără prea mari emoții. După un eșec, 0-1, la Budapesta, „militarii” au defilat pe Ghencea cu scorul de 4-1, pe 6 noiembrie 1985. A fost succesul care l-a făcut pe Valentin Ceaușescu să creadă că roș-albaștrii pot să cucerească trofeul suprem la nivel intercluburi.

Jurnalistul Andrei Vochin a expus, în exclusivitate pentru FANATIK, culisele acestei confruntări istorice. La finalul campaniei europene, Steaua București a reușit cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. A câștigat Cupa Campionilor Europeni.

„ din noiembrie 1985 cu Honved. Honved, la vremea respectivă, era campioana Ungariei și una dintre cele mai puternice echipe din Europa. Honved, practic, era naționala maghiară la acea vreme. O națională maghiară care, după o perioadă de decădere, din anii ’70 a cam luat-o în jos așa.

Dar în 1985, la ora meciului cu Steaua, naționala maghiară era prima echipă din lume calificată la Campionatul Mondial din 1986. Au defilat în grupa lor de calificare și la vremea respectivă ei erau deja calificați. Honvedul era o forță, avea jucători foarte buni. Țin minte că atunci legenda lor era Detari, cel mai important fotbalist.

Din nou, la Budapesta, am pierdut cu 1-0. Începea istoria să se respecte și la nivel de echipe de club. Cei de la Steaua au pierdut cu 1-0. A fost un meci cu o încărcătură extraordinar de mare pentru două personaje centrale din istoria Stelei ’86: Ladislau Boloni și Emeric Ienei, doi etnici maghiari.

Presiune politică pentru două legende ale Stelei București

Politrucii de la vremea respectivă se uitau cu suspiciune la orice fel de chestiune de genul acesta. Bineînțeles că primul lucru cu care să li se dea în cap era bănuiala că Ladislau Boloni și Emeric Ienei vând meciul la unguri. Celor care n-au făcut sport le e greu să înțeleagă că lucrul ăsta nu se întâmplă. Este vorba despre o pasiune a ta, despre mediul sportiv în care ai crescut. Astfel că acest lucru nu se întâmplă.

Ei, bine, în această tensiune au trăit cei 2 din momentul în care au aflat că au picat la sorți cu Honved, până în momentul în care Honved a fost spulberată și prin contribuția celor 2: Emeric Ienei ca antrenor și Ladislau Boloni ca jucător de bază. De altfel, meciul retur de pe Ghencea, după 1-0 la Budapesta, a început într-o vijelie a roș-albaștrilor, așa cum obișnuiau ei să facă. Iar primul gol pe care l-a marcat Pițurcă, în minutul 2 sau 3, la începutul meciului imediat, a fost marcat în urma unui șut bombă al lui Boloni de la 30 de metri, respins cu greu în față de portarul maghiar. De acolo a apărut Pițurcă și a introdus mingea în poartă.

Momentul în care Valentin Ceaușescu a început să creadă în cucerirea CCE

Deci, practic, după două sau 3 minute de joc, în vacarmul din Ghencea cu 35.000 de oameni în tribună (pe vremea aia erau gradene, nu scaune), Steaua a egalat scorul din tur. Iureșul a continuat. Steaua a ajuns să aibă 4-0. A fost în meciul respectiv și un gol uluitor marcat de regretatul Ilie Bărbulescu. . Roș-albaștrii au mai jucat o finală, o semifinală.

Meciul cu Honved a fost cumva un declic. Pentru că după meciul cu Honved este momentul în care, văzând cum au jucat în meciul respectiv, Valentin Ceaușescu a afirmat pentru prima dată în vestiar de față cu ei: ’Voi puteți să câștigați Cupa Campionilor!’. Lor nu le venea să creadă. Le-a spus: ’Ascultați-mă pe mine, la cum ați jucat acum (el urmărea și adversarele, pe Barcelona de exemplu), eu cred că puteți să câștigați Cupa Campionilor’”, a relatat Andrei Vochin, la „Oldies But Goldies”, producția exclusivă FANATIK dedicată sportului românesc.