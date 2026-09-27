ADVERTISEMENT

Peste 2000 de fani români au încurajat naționala pregătită de Gheorghe Hagi în deplasarea din Suedia. Nordicii se plâng că au lăsat dezastru în urma lor și vor să meargă la poliție pentru a-și face dreptate. Vor fi făcute plângeri și la UEFA, care ar trebui să sancționeze FRF.

Fanii români sunt încurajați că au făcut deranj mare în timpul meciului Suedia – România

, în apropiere de Stockholm. Aproximativ 2.500 de români au fost prezenți în tribune, care nu s-ar fi comportat tocmai civilizat. Cel puțin asta susține presa din Suedia, care îi acuză pe unii suporteri că au cauzat „daune cum nu s-au mai văzut”.

ADVERTISEMENT

Potrivit , suporterii nu doar că au aprins materiale pirotehnice, dar au și incitat la ură și au rupt mai multe scaune de pe arena cu 50.000 de locuri. Cinci suporteri români au fost arestați după meci, iar jurnaliștii suedezi anunță că UEFA va sancționa FRF pentru cele întâmplate. Conform Digi Sport, șeful securității Federației de Fotbal din Suedia, Martin Fredman, a comentat situația.

, pe care le investigăm și încercăm să ne dăm seama de dimensiunea lor. Implică un anumit număr de scaune, care costă câte 2.000 de coroane suedeze (n.r. aproximativ 900 de lei) fiecare pentru a fi înlocuite. Cei de la stadion calculează acum numărul lor și costul total, iar ulterior îl va raporta la poliție. După câte se pare, este mult de muncă. A fost vandalism la un nivel care de mult nu s-a mai văzut.

ADVERTISEMENT

Avem un sistem bun de supraveghere pe stadion, iar unii indivizi au fost surprinși înainte să se mascheze. Asta a însemnat că am ales să nu intervenim în timpul meciului, dar în schimb am arestat patru oameni după”, a explicat șeful securității.

ADVERTISEMENT

Unii suporteri români sunt acuzați că au incitat la ură împotriva „unui grup de persoane”

Suedezii spun că au existat și cazuri în care suporterii români au încercat să instige la ură „împotriva unui grup de persoane”, fără să ofere prea multe detalii. „Unul a adus materiale pirotehnice și ceilalți trei le-au folosit. De asemenea, am arestat și un individ care a incitat la ură împotriva unui grup de persoane. Există înregistrări cu ce s-a întâmplat și, pe baza lor, s-a luat decizia să arestăm acel individ.

ADVERTISEMENT

Fiecare distrugere costă bani. Vom vedea cum judecă UEFA în Comisia de Disciplină și ce sancțiuni impune. Dar s-a întâmplat în sectorul lor, cu suporterii lor„, a declarat Martin Fredman.

Din păcate vestea nu este tocmai bună pentru FRF, în condițiile în care UEFA ne privește deja ca pe recidiviști. Chiar și acum, următorul meci cu Bosnia de acasă, se va disputa fără spectatori tocmai din cauza sancțiunilor impuse de UEFA imediat după meciul cu Kosovo. Meciul România – Bosnia e programat luni, 28 septembrie de la ora 21:45, fără spectatori.