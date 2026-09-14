Vanessa Drăguș, soția lui Denis Drăguș, a venit la meciul dintre FCSB și Petrolul, din cadrul etapei a 9-a din SuperLiga. Partenera noului atacant al bucureștenilor a fost surprinsă în tribune, alături de fiicele celor doi.
FCSB joacă în etapa a 9-a cu Petrolul, acasă, pe Arena Națională. FANATIK a anunțat în exclusivitate că bucureștenii vor începe în formula de start cu Karlo Muhar și Meriton Korenica, în timp ce Denis Drăguș va privi doar de pe bancă începutul meciului. Chiar și așa, Vanessa, soția acestuia, a venit la partida de luni seară.
Frumoasa parteneră a fotbalistului de 27 de ani s-a aflat în tribune alături de cele două fetițe pe care le au împreună. Denis Drăguș le-a făcut un salut cu mâna înaintea fluierului de start al duelului dintre noua sa echipă și gruparea din provincie.
Vanessa Drăguș, soția lui Denis Drăguș (27 de ani), a reacționat imediat după ce atacantul a fost prezentat oficial de FCSB. Mutarea vârfului român de la Trabzonspor la fosta campioană a României a fost privită cu mare entuziasm de partenera sa de viață. „După șapte ani, ne întoarcem acasă și nu o facem oriunde, ci la cea mai frumoasă echipă din România. Se simte diferit să fim acasă de această dată”, a fost mesajul postat de Vanessa Drăguş, pe contul personal de Instagram.
Revenirea lui Denis Drăguș în fotbalul românesc s-a produs după o pauză de șapte ani. Atacantul a plecat în străinătate în 2019, când Viitorul Constanța îl transfera la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro. La FCSB, el a preluat tricoul cu numărul 10 și va încasa de la Gigi Becali un salariu de 1.000.000 de euro pe sezon.