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Vanessa Drăguș, soția lui Denis Drăguș, a venit la meciul dintre FCSB și Petrolul, din cadrul etapei a 9-a din SuperLiga. Partenera noului atacant al bucureștenilor a fost surprinsă în tribune, alături de fiicele celor doi.

Vanessa Drăguș, prezentă la FCSB – Petrolul

FCSB joacă în etapa a 9-a cu Petrolul, acasă, pe Arena Națională. FANATIK a anunțat în exclusivitate că bucureștenii vor începe în formula de start cu Karlo Muhar și Meriton Korenica, în timp ce Chiar și așa, Vanessa, soția acestuia, a venit la partida de luni seară.

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Frumoasa parteneră a fotbalistului de 27 de ani s-a aflat în tribune alături de cele două fetițe pe care le au împreună. Denis Drăguș le-a făcut un salut cu mâna înaintea fluierului de start al duelului dintre noua sa echipă și gruparea din provincie.

Mesajul postat de Vanessa Drăguș după ce Denis Drăguș a ajuns la FCSB

Vanessa Drăguș, soția lui Denis Drăguș (27 de ani), a reacționat imediat după ce atacantul a fost prezentat oficial de FCSB. Mutarea vârfului român de la Trabzonspor la fosta campioană a României de partenera sa de viață. „După șapte ani, ne întoarcem acasă și nu o facem oriunde, ci la cea mai frumoasă echipă din România. Se simte diferit să fim acasă de această dată”, a fost mesajul postat de Vanessa Drăguş, pe contul personal de Instagram.

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Revenirea lui Denis Drăguș în fotbalul românesc s-a produs după o pauză de șapte ani. Atacantul a plecat în străinătate în 2019, când Viitorul Constanța îl transfera la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro. La FCSB, el a preluat tricoul cu numărul 10 și va încasa de la Gigi Becali un salariu de 1.000.000 de euro pe sezon.