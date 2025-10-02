Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina

Sportivii au nevoie, în general, de încurajări din partea apropiaților. Probabil la acest aspect s-a gândit și Vanessa care îi oferă o susținere majoră soțului său, fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina pentru a-l încuraja în cariera sportivă, în afară de a merge în tribună.

ADVERTISEMENT

Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș

Octombrie aduce vești bune pentru pasionații de fotbal din România. Fanii acestui sport au posibilitatea să voteze favoritul lunii septembrie, aspect care nu a fost trecut cu vederea de una dintre soțiile de jucători.

Denis Drăguș este un familist convins și acest lucru nu poate fi contestat de nimeni. Vanessa, frumoasa sa parteneră de viață, reprezintă un sprijin important pentru jucătorul care evoluează în prezent la Eyüpspor.

ADVERTISEMENT

Tânăra îi este alături, mai ales după . Blondina reușește de fiecare dată să-i fie întotdeauna aproape sportivului în vârstă de 26 de ani.

De această nu a mers în tribune pentru a-l susține, ci îi încurajează pe internauți să-l voteze pentru „Tricolorul lunii septembrie”, în perioada 1-5 octombrie 2025. A făcut acest pas prin intermediul unei postări din social media.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, Vanessa a publicat o imagine în care apare Denis Drăguș alături de alți fotbaliști români, extrem de cunoscuți. Ei au fost selectați pe baza evoluțiilor de la echipele naționale și echipele de club.

ADVERTISEMENT

Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis că fotbalistul a fost ales pentru că a marcat o “dublă” superbă. Aceasta a avut loc în timpul meciul cu Cipru, desfășurat în preliminariile Campionatului Mondial.

Cu cine concurează Denis Drăguș la Tricolorul lunii septembrie

„Îți poți vota favoritul din luna precedentă în aplicația Tricolorii, disponibilă gratuit în App Store (iOS) sau Google Play (Android). Votează tricolorul lunii septembrie, adună puncte și urcă în clasamentul Suporterii anului din Peluza Tricoloră!

ADVERTISEMENT

Premiul, acordat prin tragere la sorți dintre toți userii care votează, este reprezentat de un kit de suporter cu însemnele naționalei: trening de prezentare, tricou de prezentare și hanorac”, este anunțul făcut de .

Alături de Denis Drăguș de la luptă pentru voturile fanilor Ștefan Târnovanu. Fotbalistul de la FCSB a avut prestații remarcabile pe teren, dovadă că a „închis” poarta campioanei României în partida cu Go Ahead Eagles.

Portarul a fost desemnat la momentul respectiv omul meciului. Pe listă se mai află și Ionuț Radu, care joacă pe post de portar la Celta Vigo în La Liga. Sportivul a avut evoluții promițătoare, reușind să apere un penalty contra lui Elche.

De asemenea, FRR mai anunță faptul că David Miculescu poate fi votat perioada aceasta de oameni. Fotbalistul a înscris golul victoriei pentru FCSB la debutul în faza principală a Europa League, pe terenul lui Go Ahead Eagles.

Lorenzo Biliboc are doar 18 ani, dar poate câștiga voturi semnificative din partea fanilor. Atacantul de la CFR Cluj a debutat la naționala U21 în meciul cu Kosovo din septembrie, reușind ulterior să înscrie în victoria cu San Marino.

„Ai timp să votezi până duminică, 5 octombrie, ora 23:59, iar câștigătorul va fi anunțat luni în aplicație”, a mai anunțat FRF, care promite premii generoase românilor care votează în aplicația mobilă Tricolorii.