VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K

FRF face upgrade la VAR începând cu următorul sezon de SuperLiga. Un nou furnizor de sistem va implementa un soft cu camere 4K și va grăbi inclusiv detectarea ofsaidului
Cristian Măciucă
13.03.2026 | 09:00
VAR in SuperLiga la fel ca in top 5 campionate ale Europei Cat vor plati cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
SPECIAL FANATIK
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K. FOTO: Fanatik
SuperLiga va avea parte de un nou furnizor de sistem VAR, începând cu sezonul 2025-2026: componente hardware, software, configurare, instruirea operatorilor și mentenanță. Cluburile vor trebuie să plătească însă pentru noul update, care conține inclusiv ofsaidul semi-automat.

Un nou sistem VAR pentru detectarea ofsaidului! Camere 4K pe fiecare stadion din SuperLiga

Noul parteneriat al FRF consolidează calitatea și transparența gestionării partidelor și aliniază standardele tehnice ale celor mai importante ligi europene, inclusiv cele din top 5. Sportec Solutions AG colaborează cu Bundesliga și Major League Soccer (MLS), iar software-ul său VAR este utilizat și în competițiile de top din Spania și Portugalia. Acesta cuprinde:

  • Accelerated Virtual Offsaid Line, care scurtează timpul de analiză a situațiilor de ofsaid;
  • Construirea unui HUB VAR la Mogoșoaia, la fel care în marile ligi europene, din care arbitrii vor analiza, dintr-o singură locație, fazele din toate meciurile disputate în România;
  • Crește eficiența operațională, optimizând, în același timp, logistica și costurile;
  • Montarea de camere 4K adiționale, fixe, pe stadioanele din SuperLigă, oferind noi perspective arbitrilor VAR.
parteneriat var
Parteneriat VAR FRF x EAD x SPORTEC SOLUTIONS AG. FOTO: FANATIK

Ce este Accelerated Virtual Offsaid Line, noul sistem de detectare a ofsaidului

Accelerated Virtual Offside Line (AVOL) este o tehnologie folosită pentru a ajuta arbitrii să detecteze mai rapid și mai precis ofsaidul, folosind inteligența artificială și camere speciale. Cum funcționează Accelerated Virtual Offside Line:

  • Implementarea prin adăugarea a 6 camere fixe tip 4K pe fiecare stadion din primă ligă;
  • Camerele sunt conectate direct la internet și nu necesită angajarea unor persoane să le folosească;
  • High Frame Rate – reduce neclaritatea mișcării;
  • Prin folosirea camerelor 4k va fi putea fi generată și animația 3D pentru pozițiile afară din joc.

Beneficiile AVOL

  • Integrare automată în sistemul VAR – creșterea numărului camerelor care se pot folosi în timpul meciurilor.
  • Unghiuri suplimentare, care în acest moment sunt indisponibile (reverse angle)
  • Claritate net superioară a imaginilor față de ce există în prezent.
  • Sistemul de camere acoperă tot terenul, indiferent de locul în care se află mingea.
  • Detectarea mult mai rapidă a poziției afară din joc (prin generarea automată a reperelor necesare)
  • Control mai bun al suprafeței de pedeapsă și al liniei porții (goal/no goal).
beneficiile avol
Beneficiile AVOL. FOTO: Fanatik

Cluburile din SuperLiga vor suporta costurile noului sistem VAR

Cluburile din SuperLiga vor trebui să suporte o parte din costuri deoarece ele beneficiază direct în timpul competiției de noua tehnologie de arbitraj video. „Prin acest ofsaid semi-automat vom crește timpul efectiv de joc. De asemenea, jocurile să fie lăsat mult mai liber. La juniori, să nu se mai oprească la prima tragere de tricou, simulările să fie sancționate mai dur, astfel încât să educăm pentru ceea ce înseamnă fotbalul continental.

  • 6 camere 4K = 18.750 de euro + cabluri și instalare sub îndrumare FRF și EAD;
  • La un contract/7 ani = 3000 EUR/sezon;
  • În cazul retrogradării, o echipă poate vinde sistemul, iar acesta poate fi relocat.
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
