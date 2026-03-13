VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K

ADVERTISEMENT

SuperLiga va avea parte de un nou furnizor de sistem VAR, începând cu sezonul 2025-2026: componente hardware, software, configurare, instruirea operatorilor și mentenanță. Cluburile vor trebuie să plătească însă pentru noul update, care conține inclusiv ofsaidul semi-automat.

Un nou sistem VAR pentru detectarea ofsaidului! Camere 4K pe fiecare stadion din SuperLiga

Noul parteneriat al FRF consolidează calitatea și transparența gestionării partidelor Sportec Solutions AG colaborează cu Bundesliga și Major League Soccer (MLS), iar software-ul său VAR este utilizat și în competițiile de top din Spania și Portugalia. Acesta cuprinde:

Accelerated Virtual Offsaid Line, care scurtează timpul de analiză a situațiilor de ofsaid;

, din care arbitrii vor analiza, dintr-o singură locație, fazele din toate meciurile disputate în România;

Crește eficiența operațională, optimizând, în același timp, logistica și costurile;

Montarea de camere 4K adiționale, fixe, pe stadioanele din SuperLigă, oferind noi perspective arbitrilor VAR.

Ce este Accelerated Virtual Offsaid Line, noul sistem de detectare a ofsaidului

Accelerated Virtual Offside Line (AVOL) este o tehnologie folosită pentru a ajuta arbitrii să detecteze mai rapid și mai precis ofsaidul, folosind inteligența artificială și camere speciale. Cum funcționează Accelerated Virtual Offside Line:

Implementarea prin adăugarea a 6 camere fixe tip 4K pe fiecare stadion din primă ligă;

Camerele sunt conectate direct la internet și nu necesită angajarea unor persoane să le folosească;

High Frame Rate – reduce neclaritatea mișcării;

Prin folosirea camerelor 4k va fi putea fi generată și animația 3D pentru pozițiile afară din joc.

Beneficiile AVOL

Integrare automată în sistemul VAR – creșterea numărului camerelor care se pot folosi în timpul meciurilor.

Unghiuri suplimentare, care în acest moment sunt indisponibile (reverse angle)

Claritate net superioară a imaginilor față de ce există în prezent.

Sistemul de camere acoperă tot terenul, indiferent de locul în care se află mingea.

Detectarea mult mai rapidă a poziției afară din joc (prin generarea automată a reperelor necesare)

Control mai bun al suprafeței de pedeapsă și al liniei porții (goal/no goal).

Cluburile din SuperLiga vor suporta costurile noului sistem VAR

Cluburile din SuperLiga vor trebui să suporte o parte din costuri deoarece ele beneficiază direct în timpul competiției de noua tehnologie de arbitraj video. „Prin acest ofsaid semi-automat vom crește timpul efectiv de joc. De asemenea, jocurile să fie lăsat mult mai liber. La juniori, să nu se mai oprească la prima tragere de tricou, simulările să fie sancționate mai dur, astfel încât să educăm pentru ceea ce înseamnă fotbalul continental.

Costul de 18.000 de euro trebuie suportat de fiecare club în parte. Dacă va avea succes, în sezonul 2027-2028 ar putea fi implementat și în Liga 2. Singurul lucru pe care îl pierdem prin HUB este comunicarea dintre arbitrii VAR și cei din teren, că nu mai au interacțiune directă după meci”, a transmis președintele FRF, Răzvan Burleanu.

