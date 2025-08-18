VAR-ul i-a „răpit” un penalty clar lui Hagi în Farul – U Cluj! Iulian Cristea a văzut roșu pentru un fault absurd

Ardelenii au deschis rapid scorul după o fază creată de Andrei Gheorghiță, fostul jucător de la FCSB, iar doar câteva minute mai târziu Iulian Cristea a văzut cartonașul roșu. Arbitrul partidei le-a refuzat gazdelor un penalty.

Iulian Cristea, eliminat în U Cluj – Farul

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a intrat mai bine în meci. Andrei Gheorghiță a trimis o centrare în diagonală în fața porții, iar acolo s-a aflat fundașul dreapta al ardelenilor, Mikanović, care l-a învins pe portarul advers cu un șut din prima, sub bara transversală.

În minutul 11, însă, ecuația s-a schimbat. Iulian Cristea l-a ținut de tricou pe Ișfan din postura de ultim apărător. Atacantul lui Gică Hagi a încercat să continue faza, însă nu a reușit să îl învingă pe portarul Universității Cluj.

Inițial, arbitrul a dat impresia că semnalizează offside, dar, câteva secunde mai târziu, Florin Andrei a scos cartonașul roșu din buzunar, pe care i l-a arătat lui Iulian Cristea. Fundașul a fost trimis la vestiare, deși a protestat vehement.

Faza a fost verificată la VAR, pentru un posibil penalty, însă decizia inițială a centralului a rămas în picioare. Pe reluări se poate vedea faptul că Ișfan se afla în poziție regulamentară când a fost angajat cu o pasă în adâncime, iar faultul lui Cristea este unul evident. Mai mult, se pare că fundașul ardelenilor l-a ținut pe atacantul gazdelor chiar și în careu.

Iulian Cristea, dat afară de Gigi Becali de la FCSB după o gafă care i-a costat titlul pe roș-albaștrii

în fața celor de la Farul. Pe vremea când juca la FCSB, fundașul a gafat grav într-o partidă cu echipa lui Gheorghe Hagi. Reușita înscrisă atunci de „marinari”, după o pasă dată aiurea de stoper, l-a făcut pe Gigi Becali să îl dea afară pe Cristea.

„Pe urmă l-am băgat pe Iulian Cristea. Am zis că are ăla (n.r. – Joonas Tamm) galben. Că, dacă nu era Cristea, puteam să fim acum din nou la campionat. I-a dat pasă la adversar. Vă dați seama? Oamenii ăștia cred că au mintea prin alte părți. N-au putere și bărbăție”, declara atunci Gigi Becali.