Varianta Adrian Mutu la FC Hermannstadt a picat: „Mă pregătesc pentru perioada de iarnă”

Adrian Mutu a ieșit din joc pentru numirea ca antrenor principal la FC Hermannstadt. Deși el a fost pe lista sibienilor, fostul tehnician de la Rapid, CFR Cluj și Petrolul a dezvăluit că discuțiile cu conducerea s-au concluzionat, iar cele două părți nu au ajuns la un numitor comun.

Adrian Mutu nu merge la FC Hermannstadt! Care sunt planurile antrenorului

După experiența de la Petrolul Ploiești, Adrian Mutu a căutat să se liniștească înainte de a-și găsi un proiect de lungă durată. Între timp, fostul atacant s-a ocupat cu dezvoltarea propriei sale academii, însă acest lucru nu-l va ține departe de banca tehnică.

F și a dezvăluit că discuțiile cu FC Hermannstadt nu au ajuns la un consens: „Nu s-a întâmplat nimic (n.r. cu Hermannstadt), nu vreau să comentez. Au fost discuții, dar se întâmplă în fotbal. Mă pregătesc pentru perioada de iarnă, dar încă nu este pauză, așa că avem timp.

Legat de proiectul meu (n.r. cu academia de fotbal), merge totul foarte bine, chiar ieri am mai primit două premii la două gale diferite. Am oameni în spate, președinte, director tehnic, director sportiv care se ocupă de proiect încă de acum. Deci nu voi lăsa nimănui proiectul când voi semna cu o echipă”, a spus Adrian Mutu pentru

Conducerea lui Hermannstadt a făcut anunțul despre viitorul antrenor: „Cel târziu miercuri dimineață”

Claudiu Rotar, președintele clubului FC Hermannstadt, a recunoscut că care va avea ca obiectiv evitarea retrogradării. Oficialul sibienilor a explicat că dacă noul antrenor nu va fi anunțat pe parcursul zilei de marți, atunci, cu siguranță, acest lucru se va întâmpla miercuri dimineață, pe data de 10 decembrie:

„Astăzi sau miercuri dimineața, cel târziu, o să anunțăm noul antrenor. Este român, a mai antrenat în Liga 1. (n.r. dacă este Adrian Mutu) Nu dau nume, nu pot. Până nu semnează nu pot să vă spun nimic. Au fost 3 opțiuni și am ales una singură. Semnează pe un an și jumătate. Trebuie să obținem puncte până în iarnă, pentru că locul nostru nu este acolo”, a declarat Claudiu Rotar, conform sursei citate anterior.