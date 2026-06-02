Variantă bombă pentru postul de antrenor la Farul Constanţa: “A salvat de două ori Dinamo!” Cum au trăit Gică Hagi şi Gică Popescu barajul cu Chindia

Farul Constanța a rămas în cele din urmă în primul eșalon după două meciuri de „infarct” cu Chindia Târgoviște la baraj. „Marinarii” au trăit momente intense, de la conducere, la suporteri și până la jucători. Giovanni Becali a descris situația de la club și a spus ce urmează de acum pentru fosta campioană a României. Ce antrenori le-a recomandat dobrogenilor.

Giovanni Becali a descris situația de la Farul, după ce s-a salvat in extremis de la retrogradare

Gică Popescu, implicat financiar la Farul, dar și sentimental din cauza faptului că , a avut o seară extrem de tensionantă. Giovanni Becali a vorbit despre atmosfera de la Ovidiu din ziua meciului Farul – Chindia. „Îți dai seama în ce situație s-a ajuns… Zicu a simțit că ceva scârțâie de când aveau 5 puncte peste linia aia periculoasă. Gică Popescu era transpirat, avea un maieu alb, arăta disperat. Era rușine mare… Când Farul a câștigat două campionate în ultimii 10 ani la noi, am zis, indiferent cine aude: Când la noi sunt echipe precum FCSB, Rapid, Dinamo, CFR Cluj și Farul câștigă, înseamnă că avem un campionat slab. Al doilea campionat l-au câștigat cu 4 underi, ceea ce nu avuseseră tot campionatul. I-au vândut apoi pe Pitu, Mazilu, Borza…

Le-a trecut glonțul pe lângă ureche acum… Nu au ce să vândă anul acesta, nu știu ce o să facă. Gică Popescu a venit și a găsit echipa așa. Și antrenorul a fost una din responsabilitățile lui Popescu, că el l-a adus. Nu cred că Stoican mai rămâne, știu sigur. Gică caută antrenor. Sabău ar fi extraordinar, dar am auzit că nu vine pe sumele care se dau la Farul. La Farul, un antrenor poate lua 5 mii, 6 mii… excepție s-a făcut la Alibec, care a luat mai mult. Farul nu a avut under… Normal că a suferit Hagi, aseară nu a dormit. Oricât ar fi de concentrat pe echipa națională, la barajele astea nu avea cum să stea liniștit”, a afirmat Giovanni Becali.

Giovanni Becali a spus ce urmează pentru Farul. Ce antrenori le-a propus dobrogenilor

Ulterior, agentul de jucători a spus ce urmează la formația de la malul Mării Negre. El consideră că cei mai potriviți pentru a prelua banca tehnică ar fi Mihai Teja sau chiar Ionuț Chirilă. „ … Pentru Alibec se pot sacrifica. Alibec e de acolo, este de-al locului. Când îți trece glonțul pe la ureche nu ai ce să mai faci… A cheltuit mulți bani Gică cu hotelul, milioane… din buzunarul lui. Gică Popescu și-a jucat practic tot capitalul lui cu echipa asta.

Trebuie să fie atent ce jucători aduce. Cum să joci cu Larie la 39 de ani… Țîru, Vînă… La Farul se potrivea Gică antrenor. Altul nu știu dacă are răbdarea lui Gică, el avea pentru că era investiția lui. Dacă aș fi la Farul, aș încerca cu Ionuț Chirilă. Aș mai încerca un Teja, calm, liniștit, răbdător. Pe Ionuț Chirilă îl lăsam 7 etape, obligatoriu, indiferent dacă le pierdea, și vedeam unde este. El a format o grămadă de jucători tineri și a salvat Dinamo de două ori”, a mai spus Giovanni Becali la Giovanni Show.

