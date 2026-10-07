Variantă exotică pentru Marius Baciu după despărțirea de FCSB: ”S-au reluat discuțiile”

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Înlocuit la FCSB cu Laurențiu Reghecampf după înfrângere usturătoare cu Universitatea Craiova, Marius Baciu ar putea reveni în iarbă mai repede decât se credea. Ce variantă are fostul antrenor al ”roș-albaștrilor”.

Marius Baciu, variantă neașteptată după despărțirea de FCSB

La doar două săptămâni după ce , Marius Baciu a dezvăluit faptul că se află în negocieri cu o formație din Maroc. Primul contact a fost în perioada când se afla pe banca ”roș-albaștrilor”. Atunci a refuzat propunerea, dar acum discuțiile au fost reluate.

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”Da, am fost contactat de Liubliana Nedelcu (n.r. – impresar). Cred că încă eram antrenor la FCSB, înainte de meciul cu Dinamo, și m-a întrebat dacă vreau să merg în Maroc. Am zis atunci că nu e cazul, dar mă interesează, că știam că se vorbește franceză și mă ajută.

Și după ce s-a terminat (n.r. – cu FCSB), s-au reluat discuțiile și vedem ce se va întâmpla. Am o discuție, printr-un impresar, agenți francezi, cu o echipă din Maroc”, a declarat Baciu la .

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Ce urmează pentru Marius Baciu

Tehnicianul a mărturisit că deocamdată își dorește să se liniștească și să-și reîncarce bateriile după tumultoasa perioadă petrecută la FCSB, însă a precizat că va sta de vorbă cu orice formație care îl va contacta.

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”Dar eu sunt foarte focusat pe ce sunt eu acum. Cu oricine stau de vorbă, din bun-simț, și dacă mă contactează o echipă de Liga 3 din România, promit că stau de vorbă, din omenie. Fac foarte bine, încerc să mă readun, să mă concentrez pentru ce va urma. Nu m-am întors, am fost în spatele acestui proiect de la Oxigen, clubul deținut de Primăria Sectorului 2.

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Noi, împreună, am contribuit foarte mult la proiectul ăsta, care s-a alăturat Sectorului 2, Primăriei. O să ajut în continuare. Cam asta e deocamdată, dar ne odihnim, ne liniștim puțin, pentru că avem mult de muncă”, a spus Marius Baciu.

Ce l-a deranjat la MM Stoica

Vorbind despre perioada petrecută la conducerea FCSB, Marius Baciu și s-a arătat deranjat de faptul că mai mulți colegi de breaslă l-au atacat cu răutate.

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”Pe MM îl respect. La cum era el în fața mea, nu aveam ce să-i reproșez. Dar când era la emisiuni, nu l-am simțit că este foarte mulțumit, să-mi dea și mai multă putere. Eu niciodată nu am văzut emisiunile, am încercat să mă feresc, aflam de la familie, dar nici nu aveam ce să-i reproșez lui MM. Până la urmă, știi cum e, pam-pam, a venit alt antrenor și s-a terminat.

Sufletul mi-e curat. Sincer, și eu abia aștept. Mi se pare că a lăsat și mulți slobozi la gură, dar nu m-a afectat. Sunt vreo 3 colegi, nu știu cum s-ar uita în ochii mei. Mă deranjează colegul, nu presa, antrenorul, când văd răutate!”, a afirmat Baciu.