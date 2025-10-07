Sport

Variantă șoc a lui Dumitru Dragomir! Pe cine a propus selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu: „Are sânge în instalație"

Dumitru Dragomir e de părere că Ioan Ovidiu Sabău ar fi varianta ideală de selecţioner după plecarea lui Mircea Lucescu. Profeţie şoc în cazul unei victorii cu Austria.
Marian Popovici
07.10.2025 | 21:30
Varianta soc a lui Dumitru Dragomir Pe cine a propus selectioner dupa plecarea lui Mircea Lucescu Are sange in instalatie
Variantă șoc a lui Dumitru Dragomir! Pe cine a propus selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu: „Are sânge în instalație"

România joacă duminică împotriva Austriei, un meci în care „tricolorii” vor să schimbe impresia cenuşie lăsată în aceste preliminariile pentru CM 2026. Echipa lui Mircea Lucescu are asigurat locul la baraj, acolo unde se va decide calificarea României la turneul final.

Variantă șoc a lui Dumitru Dragomir! Pe cine a propus selecționer, în cazul în care Mircea Lucescu pleacă

Dumitru Dragomir a dezvăluit că în cazul unei plecări a lui Mircea Lucescu, cel mai potrivit om să preia echipa naţională este Ioan Ovidiu Sabău, cel care tocmai şi-a anunţat demisia de la Universitatea Cluj:

Îmi pare rău de Sabău, mare antrenor e. După ce pleacă Lucescu, pe ăsta să pună selecţioner la echipa naţională. Tare de tot antrenor. E cu sânge în instalaţie, şi-a dat demisia. Nu se suceşte.

Dacă se accidentează bătrânii, retrogradează. Trei inşi ţin echipa. Îmi pare rău de Sabău, mi se rupe sufletul. Are echipă de retrogradare dacă se accidentează bătrânii. Dar uite ce antrenor cu minte şi sânge în instalaţie.

Uite, alt antrenor mare de tot, Neagoe la Petrolul. Ca şi ăla de la Botoşani (n.r. Leo Grozavu), sunt antrenori trăznet. Pe Sabău îl văd selecţioner după Lucescu”, a dezvăluit Dumitru Dragomir.

Profeţia lui Mitică Dragomir despre Mircea Lucescu și echipa națională

În direct la Profeţiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a făcut o previziune şoc: în cazul unei victorii, Mircea Lucescu se va retrage de la echipa naţională. Dar dacă România pierde, „Il Luce” continuă şi la baraj:

„Dacă Mircea Lucescu va câştiga meciul cu Austria fac pariu pe cât vreţi că se va lăsa. Că se retrage… Dacă nu câştigă, merge mai departe bazându-se pe acel baraj. 

Eu zic că dacă va câştiga se va retrage şi toată lumea îl va regreta. Dar e greu să baţi Austria. Bă, a avut şi ghinion Lucescu. Eu nu mă băgam în mocirla asta. El s-a băgat să salveze fotbalul românesc.

Dacă nici Lucescu n-a putut să dea puţin oxigen, înseamnă că suntem rău de tot cu fotbalul. Nu cred că a greşit. Asta e viaţa. Nu va ieşi şifonat decât pentru un număr mic de oameni din această ţară. Nu poţi să-i mulţumeşti pe toţi”, a declarat Mitică Dragomir.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
