Sport

Variantă șoc pentru banca lui Real Madrid! Un tehnician care a fost demis recent este văzut cu ochi buni de „galactici”

Alvaro Arbeloa a preluat banca lui Real Madrid după despărțirea de Xabi Alonso, dar gruparea din capitala Spaniei ar putea numi un nou tehnician în vară. Pe listă se află și un antrenor care a fost demis recent.
Bogdan Mariș
13.01.2026 | 18:45
Varianta soc pentru banca lui Real Madrid Un tehnician care a fost demis recent este vazut cu ochi buni de galactici
Enzo Maresca se află pe lista lui Real Madrid. FOTO: Hepta
Conducerea lui Real Madrid a decis să se despartă de Xabi Alonso după eșecul suferit în finala Supercupei Spaniei, iar acesta a fost înlocuit pe bancă de Alvaro Arbeloa, care până acum a antrenat echipa secundă a clubului. În cazul în care fostul fundaș nu va rămâne la echipă și din vară, conducerea clubului ia în calcul mai multe variante, printre care și fostul tehnician al lui Chelsea, Enzo Maresca.

Variantă șoc pentru banca lui Real Madrid

Visul lui Florentino Perez este ca Jurgen Klopp să o preia pe Real Madrid, însă germanul, care ocupă momentan postul de director al fotbalului mondial la Red Bull, a afirmat în repetate rânduri că nu își dorește să revină pe banca tehnică în următoarea perioadă. O altă variantă luată în calcul de conducerea lui Real Madrid este fostul antrenor al lui Chelsea, Enzo Maresca.

„Alegerea lui Alvaro Arbeloa i-a surprins pe mulți. Deși fostul fundaș dreapta a făcut o treabă bună la Castilla, există în continuare dubii privind abilitatea sa de a conduce un vestiar plin de vedete și ego-uri. Această numire nu a împiedicat însă conducerea lui Real Madrid din a finaliza sosirea unui nume mai prestigios.

Conform surselor noastre, Florentino Perez a identificat deja un candidat pentru a prelua echipa, unul foarte important: Jurgen Klopp. Dacă nu va ajunge la un acord cu germanul, Real Madrid este atentă şi la antrenorul italian Enzo Maresca, demis recent de la Chelsea, club care l-a înlocuit cu Liam Rosenior”, au notat cei de la Foot Mercato.

La ce echipe a activat Enzo Maresca

Enzo Maresca a făcut primii pași importanți în cariera de antrenor la Manchester City, unde a condus echipa secundă spre titlu în Premier League 2. După o experiență scurtă și nereușită ca antrenor principal la Parma în 2021, unde a colaborat cu Dennis Man și Valentin Mihăilă, Maresca a revenit la City, de această dată ca antrenor secund al lui Pep Guardiola.

În vara lui 2023, Maresca a preluat-o pe Leicester City, fosta campioană a Angliei aflându-se la acel moment în divizia secundă. Italianul a avut un sezon excelent pe banca „vulpilor”, care s-a încheiat cu promovarea în Premier League. Maresca nu avea să antreneze echipa și în prima ligă însă, deoarece a părăsit clubul pentru a semna cu Chelsea.

Primul sezon la gruparea londoneză a fost unul de succes pentru Maresca, echipa cucerind două trofee, UEFA Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor. De asemenea, Chelsea a terminat pe locul 4 în campionat și a obținut calificarea în Champions League. După o jumătate de sezon cu rezultate sub așteptări, dar și mai multe dezacorduri cu persoanele importante din conducere, Maresca a fost demis pe 1 ianuarie, fiind înlocuit de englezul Liam Rosenior.

Jurgen Klopp, visul interzis al lui Florentino Perez?

Florentino Perez își dorește de mai mulți ani să îl aducă pe Jurgen Klopp la Real Madrid, însă germanul nu pare interesat de o experiență la gruparea din capitala Spaniei. Acesta activează momentan ca director la Red Bull și a afirmat în repetate rânduri că nu își dorește să revină pe banca tehnică. Klopp a reiterat acest lucru inclusiv după demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid.

„Au fost cu siguranță câteva persoane care au simțit nevoia să mă contacteze direct în legătură cu asta. Cred că auzeam deja zvonuri de ceva vreme. Iar acum, nu știu dacă în direcția asta mergea întrebarea ta, dar acest lucru nu are absolut nicio legătură cu mine și nici nu a declanșat ceva pentru mine, ceea ce probabil ar fi fost următoarea întrebare. Am fost surprins, e adevărat. Sincer surprins”, a declarat fostul antrenor al lui Liverpool, conform Servus TV.

