Varianta unui premier tehnocrat, soluția care ar pune capăt crizei politice? Cristian Pîrvulescu: „Nu toată lumea este câștigătoare”

Președintele Nicușor Dan a avut consultări la Cotroceni cu reprezentanții coaliției de guvernare, în contextul în care PSD a anunțat că își retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. La consultări mers merge reprezentanții PSD, PNL, UDMR, ai Grupului Minorităților Naționale și reprezentanții USR. Cât de potrivită pentru România de la momentul actual ar fi ideea unui premier tehnocrat.

Nicușor Dan ar vrea și un premier tehnocrat

Șeful statului a avut discuții cu reprezentanții coaliției pe parcursul zilei de miercuri, 22 aprilie. Acesta ar lua în calcul și numirea unui premier tehnocrat, potrivit , astfel că ar urma să negocieze acest aspect și cu restul partidelor, conform sursei menționate. Această chestiune nu a fost exclusă de liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.

„A fost respinsă anul trecut când am început discuţiile în această coaliţie, fiindcă şi atunci a existat această variantă. Nu ştiu, haideţi să vedem, n-aş exclude (…) Şi aşa e un pic forţat sau sunt forţate regulile astea ale democraţiei când ai un premier de la un partid care a ieşit pe locul trei la alegeri, cum e cazul acum”, a spus Grindeanu la Radio România Actualități.

În același timp, prim-ministrul Ilie Bolojan nu vede aceasta ca fiind o soluție potrivită, menționând că dacă premierul nu are o experiență vastă, inclusiv politică, sunt șanse mari să nu reușească să administreze lucrurile.

„Pot fi orice fel de ipoteze în condiţiile în care un guvern nu mai are susţinere parlamentară, cu premieri care vor fi nominalizaţi, cu propuneri de premieri de către domnul preşedinte, în baza consultării partidelor. Dacă ar fi să fac o apreciere personală, cu experienţa pe care am avut-o în administraţie, cu tenacitatea de a trece peste obstacole, de a duce lucrurile până la capăt, gândiţi-vă ce dificil a fost să împingem o legislaţie care ţine de pensiile speciale, doar să ne gândim la asta.

Este dificil să administrezi o coaliţie care este formată din patru partide, n-a fost un lucru uşor, şi a administra coaliţii complicate este o situaţie foarte dificilă. Dacă nu ai o experienţă mare, inclusiv politică, riscul să nu reuşeşti să administrezi lucrurile, să împingi lucrurile mai departe este destul de mare”, a afirmat Bolojan, într-o conferinţă de presă.

Ilie Bolojan, critică subtilă la adresa lui Nicușor Dan

În această chestiune, FANATIK a discutat cu politologul Cristian Pîrvulescu. Acesta a menționat că, din observația sa, declarația lui Ilie Bolojan cu privire la un tehnocrat a lovit cumva și în Nicușor Dan, având în vedere că și președintele este și a fost un independent și atunci când a ocupat funcția de primar al Capitalei.

„Domnul Bolojan a spus că un independent nu se poate descurca cu haosul politic al României actuale, ceea ce sugerează că domnul Nicușor Dan, care a fost și primar independent și este și președinte independent, nu se descurcă foarte bine, deduc eu. Sau că nu s-ar descurca la Guvern”, a punctat politologul.

În acest context, analistul politic a amintit că România a avut doi prim-miniștri independenți, însă menționează că nu am avut guverne tehnocrate. El a spus despre Mugur Isărescu și Dacian Cioloș. Expertul susține că la o astfel de idee chiar ar putea fi luată în calcul de Nicușor Dan pentru a ieși cât mai repede din acest impas. În ultimele zile, șeful statului a menționat că această criză nu pune în discuție .

„Ați văzut că primul-ministru propune un fel de moratoriu în Parlament în ceea ce privește PNRR-ul și asta pentru că, în cazul României cu deficitul pe care îl avem, cu destul de slabele șanse de a ieși din această perioadă economic dificilă, fără PNRR-ul, România intră în colaps. PNRR-ul este singura ancoră care poate asigura în continuare niște fonduri care să echilibreze cât de cât bugetul. Deci, pentru a ieși din criză, dacă partidele politice sunt dispuse, ceea ce nu arată în momentul de față, ar putea să fie asta o soluție. Dar știți, pentru a ajunge la această ipoteză, trebuie ca domnul Bolojan să-și dea demisia. Iar domnul Bolojan a spus clar că nu-și dă demisia. Partidul său a spus că nu-și dă demisia”, a punctat politologul Cristian Pîrvulescu.

Ideea unui premier tehnocrat, o variantă bună, dar de compromis

De asemenea, politologul a mai declarat faptul că partidele trebuie să ajungă la un consens și să găsească o soluție de compromis pentru a putea depăși această . De asemenea, Cristian Pîrvulescu a punctat că varianta de compromis este chiar cea a unui ministru independent.

„Partidele ar trebui să fie raționale și să găsească o soluție și soluția de compromis, astfel încât nimeni să nu piardă, ar fi asta. Mă rog, nu toată lumea este câștigătoare, este evident, dar pe măsură ce timpul trece, costurile vor fi foarte mari, presiunea va fi imensă și partidele joacă exact pe cartea asta. Eu nu spun că interesele partidelor nu sunt legitime. Nu discut despre ilegitimitatea intereselor PSD, PNL, USR, UDMR și așa mai departe. Dar interesele lor pot intra în conflict cu interesul general, iar interesul general este să găsească o soluție de compromis. Iar un prim-ministru independent este o astfel de soluție de compromis”, ne-a mai declarat Pîrvulescu.

România ar putea să treacă printr-un scenariu asemănător cu cel de la începutul anilor 2000

În acest context, el a amintit de momentul în care România a trecut printr-o criză asemănătoare și în locul premierului Radu Vasile a venit Mugur Isărescu, în decembrie 1999. „Soluția a fost independentul și independentul a reușit să stabilizeze, să aducă încredere și astfel România a început după aceea să crească încetul cu încetul. Oamenii n-au văzut, n-au simțit, pentru că una este ceea ce se vede în macroeconomie și alta este ceea ce se întâmplă în viața mea zi de zi.

N-au văzut îmbunătățirile în 2000 și au votat cu extrema dreaptă atunci, cu Partidul România Mare, pe fondul unor nemulțumiri foarte mari care pot semăna parțial cu ceea ce se întâmplă acum în societate și pot semăna și cu ce s-a întâmplat în 2010”, a punctat politologul Cristian Pîrvulescu pentru FANATIK.

Jocul cu AUR, periculos și riscant pentru democrația română

Mai mult decât atât, expertul subliniază că suntem într-o criză guvernamentală declanșată, la rândul ei, de o criză politică, ce poate aduce cu sine mai multe probleme.

„Independentul este o soluție rezonabilă, doar că partidele nu gândesc în mod rezonabil, pentru că nu doar PSD este cel care-și urmează niște interese, dar și PNL. PNL spune că nu acceptă ca PSD să dicteze modul în care conduce. Numai că, știți, guvernul nu este al PNL, nu este nici al PSD, nu este nici măcar al coaliției, e guvernul României. Și atunci trebuie să se găsească soluții pentru ca acel guvern să funcționeze cum spune domnul președinte Dan, cu o majoritate, cu o majoritate transparentă și pro-europeană. Jocul cu AUR pe care îl fac în momentul de față și unii și alții, dar din ce în ce mai evident PNL, este unul foarte riscant pentru democrația română”, a mai punctat Pîrvulescu.