Văru’ Săndel a făcut dezvăluiri despre viața de familie. Ce carieră vrea să urmeze unul dintre copiii săi

Artistul, pe numele său real Sandu Pop, a făcut numeroase dezvăluiri despre familie, dar și legat de cei doi copii. Unul dintre aceștia, băiatul, are înclinații în domeniul în care activează vedeta în momentul de față.

Văru’ Săndel, un familist convins. Ce relații are cu cei doi copii

Văru’ Săndel este însurat cu un medic de familie, alături de care are doi copii frumoși de care este mândru. Fiica are 23 de ani, în timp ce fiul în vârstă de 13 ani se pregătește să devină regizor mai târziu.

„Soția mea este doctorița mea de familie, cum ar veni. Fiica mea are 23 de ani și e studentă la Farmacie. Iar, băiatul meu are 13 ani și e în clasa a V-a. Cred că regizor vrea să se facă.

Se ține, așa, de proiectele mele. El e critic, îmi spune «aici am înțeles mai mult, dar n-am înțeles acolo, eu aș fi făcut așa». Dacă are păreri, deja e bine. Are o mică înclinație și spre desen, spre desenul în spațiu.

Poate că ar putea să meargă și pe direcția asta de arhitectură, dar, deocamdată, m-aș bucură să îmi vină pe urme, că aș putea să-l ajut.

Mi se pare că, acolo, în familie, e greu să te ridici la înălțimea pretențiilor unui copil, pentru că el dacă te vede că model, trebuie să îi fii model.

Trebuie să fii eroul lui, exact ceea ce își dorește. El să aibă parte de ține așa cum își imaginează că ar trebui să fii”, a spus Văru’ Săndel într-un interviu pentru .

Văru’ Săndel, de la televiziune la aparițiile în filme

Văru’ Săndel este cunoscut pentru aparițiile sale în televiziune, unde a putut fi urmărit prima oară la Etno TV și apoi la Acasă TV, în calitate de moderator.

Ulterior, s-a concentrat pe filmări și a fost protagonist în mai multe producții, printre care se numără: Pup-o, mă!, Zorillo sau Să nu uiți până diseară.