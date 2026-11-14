Vasi Geambazi, înapoi la FCSB? Gigi Mustață a rostit doar două cuvinte. Exclusiv

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Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, care a fost o perioadă și acționarul majoritar din acte al clubului FCSB, precum și coordonatorul Academiei de juniori a echipei, ar putea reveni la formația roș-albastră. Cum comentează fanii fostei campioane această veste. Gigi Mustață a avut o reacție care spune totul despre modul în care va fi primit Vasi Geambazi.

Revine Vasi Geambazi la FCSB? Gigi Mustață, poziție fermă

Joi, 12 noiembrie, Mihai Stoica (61 de ani) și-a încheiat în mod oficial aventura la FCSB. Cel de-al doilea mandat al acestuia la clubul roș-albastru s-a întins pe durata a 16 ani, 2000 – 2026. De la roș-albaștri au mai plecat în această perioadă și alte două figuri importante. E vorba de Florin Cernat și Alin Stoica.

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ar putea avea loc și o revenire spectaculoasă. Există informații că Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali (68 de ani), s-ar putea întoarce la Academia FCSB. În direct la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord FCSB, Gigi Mustață a comentat în două cuvinte această posibilă mutare: „Doamne ajută! Doamne ajută”.

Apoi, liderul fanilor roș-albaștrilor a dezvoltat această reacție. „Doamne ajută să vină! E nevoie să se mai facă și curățenie pe acolo, pe la Academie. Să dea Dumnezeu să vină! Pe timpul lui nu era așa ceva pe acolo (n.r. situația gravă recentă). Nici nu puteai să discuți de așa ceva. Pe vremea lui Vasi, un părinte mergea la el, primea explicații. Vasi vorbea cu părinții, cu antrenorii, avea ședință. Era cu totul altceva. Acum, de 3 ani de zile de când a plecat Vasi, li se spunea: ‘Nu-ți convine, ia-ți copilul, pleacă acasă’!”. Mustață mai punctează faptul că, dacă Vasile Geambazi va reveni, el o să-i prezinte situația de moment. „Cine vine, Vasi Geambazi sau altcineva, va primi de la mine toate informațiile, cu documente, ca să știe la ce să se aștepte”.

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Cine este Vasi Geambazi. Ce funcții și roluri a avut în trecut la FCSB

În urmă cu aproape un deceniu, Vasile Geambazi a fost, pentru o perioadă scurtă, . Se întâmpla în 2018, pe când acesta avea doar 37 de ani. Spre deosebire de Gigi Becali, „Vasi” nu a fost niciodată un om care să iasă în față. La fosta campioană, Geambazi a fost șeful Academiei FCSB. S-a ocupat direct de dezvoltarea bazei de pregătire din Berceni și de organizarea Academiei FCSB. Era foarte implicat în activitatea zilnică a echipelor de juniori.

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în 2018 pentru FANATIK. Atunci, acesta a explicat în detaliu de ce îl place atât de mult Gigi Becali. „Pentru că știu multe laturi ale lui pe care lumea nu le știe. În perioada în care Gigi a fost arestat, eu am urmărit știrile pe trei televizoare acasă, aveam un calculator, trei monitoare, pe unul aveam Realitatea TV, aveam Antena 1, aveam RTV… Eu, dacă știam totul despre Gigi, am fost la toate procesele, am văzut rechizitoriile din dosare, știam exact povestea și veneau tot felul de indivizi la televizor care-și dădeau cu părerea în emisiuni, pe la opt, nouă, zece noaptea și live, și analize… analize pe nimic, fără să zică unul dintre ei ceva adevărat. Erau numiți specialiști fără să știe nici măcar unu la sută subiectul. (….).

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Eu știu subiectul, știu ce a făcut Gigi, are și el problemele lui, da? A avut și el defectele lui, dar să nu uităm altele… A avut 11 ani de calificări consecutive în Europa vi se par ușori? De ce doar bile negre? Justiția cum e? Balanța aia frumoasă cu doamna legată la ochi și ea e judecătoarea, nu? Păi nu poți să faci așa ceva”, spunea Geambazi în 2018, pentru FANATIK.ro.