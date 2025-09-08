Vasile Blaga înșiră greșelile lui Nicușor Dan după 100 de zile: „L-a cam folosit pe Bolojan”. Ce spune despre relația Udrea-Băsescu

Vasile Blaga a oferit una dintre cele mai tranșante radiografii ale scenei politice românești din ultimii ani. Fostul lider PDL și unul din ”greii” PNL, om cu experiență în guvernare și în mecanismele interne ale partidului, a vorbit deschis despre primele 100 de zile ale lui Nicușor Dan, relația complicată cu Traian Băsescu și influența ”nefastă” a Elenei Udrea asupra fostului președinte.

Vasile Blaga, critic cu Nicușor Dan. Episodul Iliescu nu i-a plăcut liderului PNL

Vasile Blaga a folosit un ton destul de detașat, iar declarațiile sale stârnesc mirare, pe ici, colo, mai ales cu privire la subiectele sensibile care i-au fost puse pe masă.

Fostul ministru din perioada Băsescu-Boc a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări”, la Kanal D, unde a trecut testul întrebărilor roșii. Nu a ezitat să îl critice pe președintele României, Nicușor Dan, după primele 100 de zile de mandat. În opinia sa, bilanțul e mai degrabă unul modest. Blaga îi reproșează faptul că încă nu și-a format o echipă la Cotroceni, păstrând oameni care au lucrat cu Iohannis și Bolojan. O altă critică a venit în legătură cu absența sa de la funeraliile lui Ion Iliescu, considerând gestul o lipsă de respect.

Ce greșeli a făcut Nicușor Dan în doar 100 de zile: „Nu-l văd să se orienteze în zona relațiilor internaționale”

„Eu am respectat și respect președinții, fie că a fost vorba de domnul Ion Iliescu, Dumnezeu să-l odihnească, domnul Constantinescu, Băsescu, Iohannis. La 100 de zile faci bilanțul unui om. Nicușor Dan… Faptul că n-are experiență, știam că n-are experiență, dar aici se poate câștiga. Poți să câștigi experiență înconjurându-te de oameni foarte buni. Eu nu văd pe niciunul. De fapt, nici nu are echipă la Cotroceni. Are un singur consilier, în zona economică, în rest nu am văzut pe nimeni. Sunt cei moșteniți de la Iohannis sau din interimatul domnului Bolojan. Apoi, ia decizii…

Nu trebuie să îți placă sau nu Ion Iliescu, este vorba de fostul președinte ales de trei ori. Funcția trebuia respectată. Trebuia să fie acolo. E comandantul Armatei Române, trebuia să fie acolo. Nu-l văd să se orienteze în zona relațiilor internaționale. Ca să fii parte a problemei, trebuie să fii într-un grup politic puternic. Dacă vrei să fii parte a mutărilor în plic, du-te la Renew (grup din Parlamentul European), dar nici asta nu a rezolvat. Pe de altă parte, a păstrat orientarea euroatlantică, de asta l-am și ales și eu în turul doi”, a spus Blaga, despre Nicușor Dan,

Întrebat despre stabilitatea din PNL, având în vedere că premierul Ilie Bolojan e tot mai contestat de oameni, Vasile Blaga a spus că partidul nu riscă scindarea și că fostul șef al CJ Bihor în fruntea guvernului este soluția pe care coaliția o consideră, în continuare, cea mai bună.

„Nicușor Dan l-a cam folosit pe Bolojan”

„Nu are zilele numărate, nici pe departe. Nu plec de la ideea că Bolojan e de neînlocuit, dar în acest moment e cea mai bună soluție pe care partidele o pot oferi pentru a conduce acest guvern. Să nu uităm că Nicușor Dan l-a cam folosit pe Bolojan în campania electorală, în turul doi, pentru a obține voturi. În același timp, nimeni nu s-a înghesuit să fie prim-ministru. Credeți că cineva, cuiva îi face plăcere să fie premier, să se taie, să își riște cariera politică? Nu, dar dacă ești responsabil iei măsurile necesare”, a declarat Vasile Blaga.

Un alt moment savuros al emisiunii lui Denise Rifai a fost cel legat de relația cu Traian Băsescu. Nu consideră că fostul președinte l-a trădat atunci când a înclinat pentru Emil Boc la alegerile interne din PDL, deoarece nu au avut vreo înțelegere de culise cu privire la susținerea sa. Tensiunile au apărut ulterior, după înfrângerea în lupta internă, când Băsescu și-a luat adio de la PDL de la perdeluță.

„Nu cred că un partid poate fi lăsat cuiva moștenire”

„Nu m-a trădat, pentru că n-am avut niciun fel de înțelegere cu domnia sa. Când am pierdut în fața lui Emil, trebuie să spun că nu am vrut să candidez. Nu o să uit în viața mea că după congres domnul Băsescu m-a sunat și m-a rugat să nu rup partidul. I-am zis nu numai că nu îl rup, dar eu rămân în curte și sting lumina. Sunt membru fondator al acestui partid. Pe urmă, lucrurile s-au întâmplat altfel. După ce am învins-o pe Elena Udrea, dânsul a apărut la perdeluță și a rupt Partidul Democrat Liberal. Cine a făcut rău partidului? Cine și cui l-a predat? Trageți concluzia.

Eu nu cred că un partid poate fi lăsat cuiva moștenire, e a tuturor membrilor lui. Băsescu și Iohannis au greșit când au crezut că pot să predea partidul cuiva anume”, a explicat Blaga.

Fostul ministru a mai spus că Elena Udrea a fost, la un moment dat, un măr al discordiei între partid și Traian Băsescu. Totodată, a mai punctat că fără sprijinul lui Băsescu nu ar fi ocupat anumite funcții, fapt pentru care nu are ce să îi reproșeze.

„Elena Udrea a fost mărul discordiei dintre partid și Băsescu”

„Nu a fost mărul discordiei mele. Vreau să lămurim niște lucruri: eu nu pot să mă supăr niciodată pe Traian Băsescu. Dacă n-ar fi fost Traian Băsescu să ridice drapelul în 2000, în mai 2000 la convenție, am fost șeful campaniei sale la Primăria Capitalei, astăzi nu m-ați fi prezentat ca fost ministru. Partidul m-a pus ministru, iar în frunte era Băsescu. Eram o echipă foarte bună în jurul lui, știam politică, dar fiecare avea o meserie. Avusesem un parcurs profesional. Pe de altă parte, când a venit Elena a încercat să personalizeze acțiunea unui sau a altuia, lucru cu care nu am fost de acord.

A fost mărul discordiei între partid și Băsescu. Și-a dorit multe, este o femeie inteligentă, experiența politică îi cam lipsea. Sigur că a evoluat mai departe, dar cred că n-a avut cea mai bună influență asupra lui Traian Băsescu, dar nu înseamnă că dăm vina pe femei pentru anumite nerealizări cum e moda în țara asta că nu e de vină Ceaușescu, ci fosta lui soție”, a completat Blaga.

Cât despre speculațiile cum că ar fi fost ”regele șpăgilor” din vămi, Vasile Blaga spune că în viața lui nu a luat bani de la vreun grănicer, mai ales că el nu a stat, la propriu, să păzească granițele.

Despre șpăgile din vămi și Kovesi

„În viața mea nu am luat șpagă. Eu nu am fost vameș, am fost director al unei regionale vamale. Directorul nu vămuiește, ci cei care sunt la vamă, vameșii, șefii de tură și așa mai departe. E un lanț lung pe care trebuie să-l corupi. Eu am lucrat din 2013 până în 2016. Am fost director și nimic mai mult, dar folclorul este folclor. Era un domn pe care îl chema Blaga în Vama Nădlac înainte de 1989, dar ce treabă oi fi având eu de la Ștei cu vămuirea din Nădlac? Cam ăsta e modul în care poți să încerci să murdărești pe cineva”, a subliniat Blaga.

Un alt personaj adus în discuție de Denise Rifai a fost fosta șefă a DNA. Blaga a spus că nu a cunoscut-o înainte să fie prezentată în partid de către Monica Macovei: „Pe Laura Codruța nu am cunoscut-o, de niciun fel. Ne-a fost prezentată de către Monica Macovei, pe care la rândul ei nu o știam. Noi o cunoșteam pe Renate Weber. Nu l-am cunoscut nici pe tatăl doamnei Kovesi, decât atunci când s-a pensionat. Un singur om a promovat-o, Traian Băsescu. Aveam încredere în președinte, că pe urmă și dânsul a regretat, asta e altceva”.