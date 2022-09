Vasile Ceterașu recunoaște că și-a înșelat soția: ”Am plecat să duc gunoiul. Patru zile”. Dezvăluiri despre familie și banii câștigați

Vasile Ceterașu este, probabil, unul dintre cei mai spumoși artiști din România. Nu doar pentru show-ul pe care îl face pe scenă, acolo unde folosește arcușul vioarei în feluri nemaivăzute, ci și în viața de zi cu zi. Personaj tonic, Vasile Godja este din cale afară de sincer când vine vorba și despre nebuniile pe care le-a făcut. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, artistul și-a dezvăluit secretele de familie, începuturile în muzică, banii pe care îi câștigă, dar și cum a reușit să o convingă pe Amalia să nu divorțeze de el. În repetate rânduri.

Vasile Ceterașu a recunoscut, în interviul relaxat pe care l-a dat în exclusivitate pentru FANATIK, că i-a greșit soției. Dar că, de fiecare dată, a reparat lucrurile la timp și că, de când a apărut fiica lui, Serena, în viața lui, viața de familie este mai bună ca niciodată.

De asemenea, artistul cu origini maramureșene, nu a ascuns că, E adevărat, explică el, munca pe care o depune este una dificilă de multe ori, iar cea mai bună dovadă este că, din cauza unui episod cardiac.

Vasile Ceterașu a ajuns la liceul de muzică fără să știe notele: “Mai bine cânt pe bancnote”

– Îți mai aduci aminte când ai început să cânți?

Cânt de la vârsta de 11 ani, părinții mei m-au dat la școală, la ore particulare de vioară. După aceea, m-au dat la Clubul Copiilor, apoi am mers la Liceul de Muzică din Baia Mare, iar apoi, la Conservator la Cluj. Eu cânt doar la vioară, am făcut și pian, dar nu era de mine, că aveam unghii lungi (râde, n. red.).

Mi-a plăcut să cânt la vioară, de mic. Aveam o vioară cu arcuș fără păr, cântam doar cu bățul, era stricată. Frecam toată ziua la ea și atunci părinții au zis că dacă îmi place așa de mult să mă dea la un profesor.

– Acum mai știi să cânti pe note?

Știu să cânt pe note, dar mai bine cânt pe bancnote…. Dar, normal, știu să cânt și după partituri. Eu am cântat muzică clasică și la liceu, și la facultate. Muzica populară am făcut-o ca hobby, ca muzică auzită în copilărie. Am compus, compun și acum tot ce cânt și lansez, atât eu, cât și Amalia, soția mea. Mai fac și pentru alți cântăreți.

Când am dat probele la liceu, am fost singurul din istorie care am intrat fără să cunosc partitura, fără să cunosc notele. Dar auzeam ce se cântă și am făcut la fel. Și am trecut probele. Și când m-a întrebat directorul de ce nu rămân la sat, la mine în Maramureș, să cânt, i-am zis că eu vreau să fiu lăutar cu studii. Să știu ce cânt. Trebuie să și înțelegi ce faci. La voce nu încerc. Dar știi de ce? Pentru că după aceea le iau meseria altora. Îi las să facă bani și pe alții.

Cât costă să-ți cânte Vasilică Ceterașu la nuntă: “Cer între 5.000 de euro până la 9.000”

– Cât câștigă un artist?

Câștigă, câștigă. Mulțumim lui Dumnezeu, câștigă bine, dar nu ca maneliștii. Dar ne putem întreține familia, să rămână câte ceva de economii, să luăm o mașină, o casă… Dar e și grea munca.

– Dar când vine cineva și bagă bani la arcuș, ce faci?

Îi las să îi vadă acolo. Trebuie să îi lași, să îi vadă, e mândria lui. Nu mă încurcă, oricum eu pot să cânt și fără arcuș. Cu limba, pot.

– Cine e ministru de finanțe în casă?

Eu sunt. Nu prea are treabă cu banii, ea mă ajută când e nevoie. Dar ne sfătuim la cheltuieli mai mari. Părinții se ocupă de cheltuielile de zi cu zi, de întreținere.

– Câți bani ceri la o nuntă?

Depinde… De lună, de unde e, de show-ul cerut. De la 5 mii (euro, n. red.) până la vreo 9 mii, depinde de pachet. Pot să vin cu orchestra completă sau doar cu o parte, pot să aduc și DJ, și dansatoare… Cu moroșence din alea frumoase, cum trebuie.

– Dar dacă e o vedetă, ai preț diferit? Să zicem, Simonei Halep, chiar dacă nu se mai întâmplă, cât i-ai fi luat la nuntă?

Eu am cântat cu Simona Halep, la Măruță în emisiune. Eu cântam cu vioara, ea ținea arcușul. Nu știu cât i-aș fi luat, dar era preț adevărat, vă zic. Îi făceam o factură frumoasă.

A cântat pentru 20.000 de euro în fața a doi oameni

– Care a fost cel mai mare ciubuc?

Am făcut două pe care le țin eu mine, alea m-or impresionat. Un miliard (lei vechi, echivalentul a aproximativ 20.000 de euro, n. red.), de pe doi oameni. Noi eram 8 care cântam, și ei erau doi, la masă. Într-o curte. M-au sunat la 11 seara, m-au chemat la Arad. De la mine sunt 5 ore până la Arad, dar am mers cu drag. Mă așteptam să fie o petrecere mare. Când colo, 2 oameni, la o masă.

Și acum, la Revelion, pe pandemie, undeva la Curtea de Argeș, erau 10 bărbați și 10 femei. Eu când i-am dus pe băieți acolo, mi-au reproșat că sunt așa puțini oameni, că ei sunt obișnuiți să cânte la 600, 700 de oameni. L-am zis că dacă nu vor fi mulțumiți le plătesc eu seara.

Acolo am făcut un miliard și trei sute de milioane (lei vechi, în jur de 25.000 de euro, n. red.). De pe 10 bărbați și 10 femei!!! Ele dădeau bani grei… Dar asta se întâmplă rar, atunci când vede Domnul că ai nevoie de bani, că ai cheltuieli mari.

Muzica i-a adus un succes nebun printre domnișoare

– Cum ai descoperit că poți cânta cu orice la vioară?

Așa cântam eu de mic. Părinții mă țineau în casă, iar eu mă jucam cu vioara. Părinții mei lucrau cu ziua, prin sat, la Timișoara, pe unde apucau… Era greu. Și m-am ambiționat. Și când era joc în sat, de Sf. Ion, de Bobotează, cerea lumea să mă urc pe scenă… Cântam, lumea se distra. Și fetele se uitau pe mine, nu zic nu… Atunci îți dai seama ce înseamnă muzica, serios… Dar carisma face tot.

– Cu fetele, până ai cunoscut-o pe doamna, cum era?

Stăteam grozau. Nu grozav, ci grozau, adică mai bine. Am stat bine, mai ales că eram atunci, după Românii au Telent, am fost top. Pe Amalia am cunoscut-o înainte de Românii au talent, dar… vorbeam doar.

– Cum ai cunoscut-o, cum ai cucerit-o pe Amalia?

Am cunoscut-o la o nuntă la Cluj, ea era separat, nu cânta cu noi. Eram cu orchestra mea… I-am luat numărul de telefon, am vorbit, i-am zis să vină să cânte cu mine că va fi bine. I-am zis că o duc pe cele mai mari scene, peste tot. Ea vedea posibilitatea, oportunitatea. I-am spus și calde, și reci… Am mai înflorit, am băgat din tot, ca să fie bine.

Soția l-a urmărit prin oraș când a simțit că e înșelată

– Când ți-ai dat seama că o vrei de soție?

Noi am fost și certați. M-a și prins, când mă urmărea prin oraș cu mașina când eram cu altele în drepta. Noi eram împreună, dar mai vorbeam și cu altele. Dar doar vorbeam (râde, n. red.). Mă urmărea prin oraș și mi-a zis că se mută la mine. Apoi a rămas însărcinată, am făcut nunta că botez…

– Să revenim! Cum adică te urmărea prin oraș? Și cum scăpai?

Ziceam că sunt plecat și ea mă urmărea. Și mă găsea. Nu m-a bătut (râde, n. red.) că fugeam. La mine e greu să mă prinzi, mă vezi, dar nu mă prinzi.

– Spune cu nunta…

Am vorbit cu nașul, cu Nea Mărin. Mi-a zis să nu fac nuntă cu botez… Dar apoi a vorbit cu maică-mea, și acolo a fost îmbărligătură. Mama voia să facem separat. Și am organizat nunta într-o lună și am pus-o joia, pentru că sâmbătă și duminică avem de cântat. Și am avut 1470 de persoane, o nuntă reușită, frumoasă. A durat trei zile. Miercuri, jpi, vineri. Am și dormit, nu am stat treaz trei zile. Aveam și emoții.

– Trei zile de nuntă totuși…

Miercuri am făcut Starea Civilă, tradițional, cu nașii, cu familia, toți îmbrăcați în costume tradiționale. Joi am făcut nunta, ca la carte. Vineri am făcut ciorba de potroace, ospățul. Toată lumea a fost mulțumită. Aș și avut 120 de ospătari, i-am luat din tot județul…

Vasile Ceterașu, prins cu Tinder-ul pe telefon

– Dar, să fim sinceri, Amalia a și avut motive de gelozie. Aveai instalat și Tinder…

Mă mai și sunau cu număr ascuns fete… Dar cred că erau puse, că cineva voia să ne facă rău, să ne despartă. Tinderul ăla, câte probleme..

– Păi cum a fost povestea cu Tinder-ul de fapt?

Am avut niște prieteni. Știi, cum te aranjează prietenii nu te aranjează nimeni. Toți aveau Tinder. Și mi-a zis să descarc și eu. Am descărcat-o, am văzut, am dat locație, una, alta… Vedeam că dau unele inimioare, dădeam și eu, că așa e politicos. Nu m-am văzut cu niciuna de pe Tinder, de aia mi-e ciudă (râde, n. red.). Am căzut în capcană, că Amalia a descoperit repede.

– Și ce i-ai zis?

I-am zis că e aplicație de cumpărat mașini, prin Europa… Și mi-a zis să vadă și ea mașinile. Și erau doar mașini din alea, de 1,90, 90/60/90. Și atunci a început scandalul…. Am șters aplicația, nu zic nu.

– V-ați certat rău?

Am fost certați rău… A trecut, i-am zis că nu ne face pe noi un Tinder. Dar cine știe acum ce aplicație mai iese și o descarc din greșeală… Sau le descarcă Serena când se joacă la telefon. Poate descarcă iar Tinderul… Doamne-ajută! (râde, n. red.). Doar nu o să cert fetița pentru asta.

Vasile Ceterașu a plecat să ducă gunoiul. De la Maramureș, a ajuns la Mamaia

– Și totuși cum ai împăcat-o?

Am luat un buchet de flori, 101 trandafiri. Eu mai fac din astea, o mai surprind.

– Dar ce prostii ai mai făcut?

Am plecat să duc gunoiul. (râde, n. red) Am fost plecat vreo 4 zile, la mare. L-am luat și pe cumnatul meu când duceam gunoiul. Dar m-a sunat un prieten, mi-a zis că sunt cluburile deschise și cum era luni seara… Marți dimineața eram la mare.

Am sunat-o cu cameră – ea credea că dorm – dimineața și îi arătam lacul din Mamaia. Credea că sunt la Cluj. I-am arătat și marea… Când m-am întors, nu zic, m-am întors cu încă un buchet de flori, așa, mai special. Am și sunat pe la Suceava, să pregătească ceva special… Mi l-a dat în cap!

– Bine că te-a mai primit acasă…

În principiu, suntem bine, suntem ok. Dar mai trebuie și din-astea să faci, dacă e monotonie în cuplu nu merge. Trebuie să ții femeia în tensiune (râde, n.red.).

Cum a trecut soția lui Vasile Ceterașu peste gelozie

– Cum se împacă Amalia cu succesul pe care îl ai? Că atunci când apari pe scenă, mai sar și fete pe tine…

Eu trebuie să fac show. Ea a înțeles, acum, i-am explicat de 100 de ori că noi trebuie să mâncăm..

– A fost geloasă?

A fost multă gelozie. Păi să vezi la fiecare eveniment patru, cinci, șase fete pe lângă… La una îi bagi arcușul în decolteu (formularea a fost schimbată, din decență, n. red.), alteia între picioare, pe alta o strângi în brațe, alta te mai pălmuiește peste fund… E greu, dar așa e show-ul. S-a obișnuit și ea…

Vasile Ceterașu, tată dedicat pentru fiica lui

– Cum e Vasile acasă?

Acum, de vreo cinci ani, stau cu Serena, fetița noastră. Ne jucăm, mă pictează, mă machiază, îmi face unghiile… Deci sunt ocupat… Bine că am părul scurt că îmi făcea și codițe. Vă zic sincer, a fost bine că a fost pandemia, că am putut să stau mai mult cu ea, a contat foarte mult. Ne-am legat mai mult.

– Ce îți place să mănânci acasă?

Mâncarea mea preferată? Piure cu chifteluțe, cu sos. Dar cum le face mama. Amalia face un papricaș din ăla bun, cu pui, cu smântână și cu mămăligă bun de tot. La noi se mănâncă și multă carne la garniță, cârnați din porcul din toamnă, ăla de septembrie octombrie. Dar aia mâncăm după ce se fac cum trebuie…

– Tu gătești?

Gătesc, dar nu mari specialități. Mie îmi place să fac Amaliei, pentru că ei îi plac mult, ciuperci la cuptor cu șuncă, roșie și brânză. Nu e complicată rețeta…

– Ai o fetiță? Vine și un băiețel?

Lucrăm intens. Am luat măsuri deja, vedem ce va fi. Amalia vrea un băiețel, eu orice ar fi. Sănătos să fie. Și, sincer, fetițele sunt cu tații. Eu când apar acasă, Serena uită de tot, pe mine mă machiază și mă fardează.

Vasile Ceterașu: ”Nu beau deloc la evenimente”

– Care a fost cel mai ciudat moment trăit pe scenă?

Am fost la Marghita, lângă Carei. Dar m-am dus cu vioara mea tricoloră. Am vreo 30, dar cu aia am mers. Aveam în portbagaj și o vioară de schimb, în caz că se strică. Am cântat, am făcut show, spectaol cu vioara, dar văd că nu dansează nimeni. Nici nu se uitau la mine. Mă urau. Nu am pățit niciodată așa ceva, era ciudat. Mi-am dat seama că vioara era de vină, m-am dus la mașină, am schimbat-o… Am făcut din nou show-ul, când am schimbat vioara, în 5 minute a fost nebunie. Zici că abia atunci au dat de horincă…

– Apropo de horincă… Ai urcat vreodată după un păhărel, două, pe scenă?

Nu beau deloc la evenimente. Dacă beau un pahar zice lumea că sunt alcoolic. Poate doar ai gustat, dar te judecă. Vă zic, sunt 3 motive pentru ca nunta sau evenimentul să fie o reușită. Dacă nu bei, ca artist, dacă cânți prea tare să nu se înțeleagă lumea la mese, iar al treilea este să nu faci pauze mari.

Vasile Ceterașu vrea la America Got Talent

– Ce îți mai dorești tu de la viață?

Ce să îmi doresc? Sănătate, ca toți oamenii. Dar, hai să fim sinceri. Eu și când mă rog la Dumnezeu mă rog și să mă ajute să ajung pe cele mai mari scene ale lumii. Adică să nu rămân la stadiul de lăutar. Până acum, mi-a ajutat Dumnezeu, am cântat prin toată Europa, în America, în China…

Dar poate ajung și la America Got Talent, m-am înscris acolo. Ar fi ceva wow pentru mine, americanii sunt pe show, cred că aș da lovitura acolo. Aștept să văd ce se întâmplă în toamnă, ar fi tare fain să cânt acolo.

Aș vrea să mai cânt cu Nicolae Botgros. Am cântat alături de el acum 15 ani, la Ansamblul Maria Tănase, la Craiova. Acum vreau să fac un videoclip cu el, am discutat despre asta deja cu maestrul. Și aș cânta cu David Garrett, e show-man pe scenă.