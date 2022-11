Vasile Ciobanu, gest emoționant la un an după moartea lui Petrică Mîțu Stoian. Dezvăluiri dureroase

Vasile Ciobanu îi datorează multe lui Petrică Mîțu Stoian, după cum a dezvăluit chiar el. Regretatul artist l-a ajutat pe acesta să se lanseze și de asemenea, a acceptat să îi fie și naș de cununie.

Vasile Ciobanu a lansat o melodie în memoria lui Petrică Mîțu Stoian

Amândoi au vrut să aibă o carieră în muzica populară, însă fără ajutorul lui Petrică Mîțu Stoian, Vasile Ciobanu spune că cel mai probabil nu ar fi reușit acest lucru.

De asemenea, cântărețul a mai dezvăluit că Petrică Mîțu Stoian i-a fost mai mult decât un părinte și că nu este suficientă o viață pentru a-i putea răsplăti bunătatea.

Tocmai din acest motiv, , Vasile Ciobanu a lansat o melodie în memoria nașului său.

Piesa este intitulată ”Nașule nu m-am gandit”, iar versurile sunt practic cele mai sincere gânduri pe care acesta le are față de Petrică Mîțu Stoian.

Vasile Ciobanu spune că a scris textul cu zece zile înainte de împlinirea a un an de la tragedie, iar apoi l-a imprimat.

De asemenea, el a mai dezvăluit și că a colaborat cu Nicolae Botgros la melodie și speră ca acolo unde este, Petrică Mîțu Stoian să vadă gestul său.

”Cu zece zile înainte de a se împlini un an am scris textul, apoi l-am imprimat. Este o amintire dureroasă, plină de lacrimi și de dor pentru că un an fără nasul meu este un an foarte greu, nici nu m-aș fi gândit.

Melodia e lucrată cu maestrul Nicolae Botgros, textul și melodia îmi aparțîn în totalitate.

Cred că nașul meu mă vede de acolo, de sus, și știe cât adevăr am spus în acest cântec.”, a dezvăluit Vasile Ciobanu pentru .

Vasile Ciobanu, despre participarea la parastasul organizat de surorile regretatului artist

Cântărețul a mai povestit și că în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian, acesta a fost la mormânt, unde s-a întâlnit cu una dintre surorile regretatului artist, Maria Tarchila.

De asemenea, el a ținut să lămurească faptul că nu a participat la niciun parastas organizat de surorile artistului, în condițiile în care era ocupat să termine piesa dedicată nașului său.

Vasile Ciobanu menționează că a primit un mesaj în care ar fi fost acuzat că este un om cu două fețe pentru că merge la , dar și la cea organizată de surorile regretatului cântăreț.