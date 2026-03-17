Vasile Dâncu, acuzații nucleare: „Steaua nu a promovat din cauza influenței lui Gigi Becali! Candidatul PSD credea că e mai important să aibă voturile celor 60% fani FCSB!”. Video

ADVERTISEMENT

Zilele acestea, la Bruxelles, a avut loc un eveniment special dedicat Nadiei Comăneci. Se împlinesc 50 de ani, în 2026, de când zeița de la Montreal obținea prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice. Au fost prezenți numeroși oameni importanți din politica românească. Nu a lipsit nici Vasile Dâncu. Acesta a vorbit și despre problema Stelei București, echipă blocată în liga secundă din România.

Steaua, blocată pentru un nou sezon în liga a doua. Vasile Dâncu vede situația drept una „aberantă”

Steaua nu poate promova în Superligă din cauza statutului juridic pe care îl are în prezent. Clubul aparține de CSA Steaua, adică este o entitate de drept public, aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Regulamentele Federației Române de Fotbal și ale Ligii Profesioniste de Fotbal impun ca echipele din prima ligă să fie organizate ca societăți comerciale, tocmai pentru a respecta criteriile de licențiere.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, există și blocaje administrative și politice care împiedică transformarea clubului într-o entitate eligibilă pentru promovare. Pentru a avea drept de joc în prima ligă, Steaua ar trebui fie să se asocieze cu un partener privat, fie să fie reorganizată ca societate pe acțiuni, însă aceste demersuri au stagnat în ultimii ani.

, a vorbit despre această chestiune la Bruxelles. Acesta a fost una dintre figurile politice implicate indirect în discuțiile legate de situația Stelei, în special în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Apărării. Sub mandatul său, tema reorganizării clubului CSA Steaua, pentru a permite promovarea în Superligă, a revenit în spațiul public.

ADVERTISEMENT

Dâncu dă cărțile pe față: cum a fost blocată Steaua în liga a doua din cauza influenței lui Gigi Becali

consideră situația „aberantă”, sugerând că regulile nu sunt aplicate unitar și că ar trebui fie interzis complet acest tip de finanțare, fie permis și cluburilor precum Steaua să joace în prima ligă. În plus, Dâncu indică și o componentă politică în această problemă, afirmând că influența lui Gigi Becali și calculele electorale au cântărit mai mult decât dorința de a modifica legislația.

ADVERTISEMENT

„Este o situație aberantă în cazul Stelei. Din echipele din Superligă, mai bine de jumătate sunt finanțate cu bani publici. Mi se pare că ar trebui să se facă dreptate. Ori să nu mai fie finanțare din bani publici, dar asta ar distruge fotbalul românesc, ori să lăsăm să existe echipe precum Steaua în prima ligă. Nu este doar o problemă a legislației. George Becali avea influență mai mare în politică decât mine în acel moment. Eu am încercat. Venea campania electorală și președintele PSD avea nevoie de cei 60% din suporterii Stelei ca să meargă în turul doi. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Se face o nedreptate. Nu există, nici la minister, nici în cadrul armatei, dorința de a promova echipa în prima ligă. Nu am înțeles asta”, au fost cuvintele lui Vasile Dâncu.

Prima reacție a lui Vasile Dâncu după ce CFR Cluj a cedat în derby-ul cu U Cluj

Politicianul a spus câteva cuvinte și despre derby-ul Clujului de luni seară. Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj. Vasile Dâncu speră ca, la finalul sezonului, o echipă de pe Someș să sărbătorească titlul. Dâncu este cunoscut drept un om apropiat de formația din Gruia și de Neluțu Varga.

ADVERTISEMENT

„Nu m-a surprins. Meciurile dintre U Cluj și CFR sunt foarte echilibrate. Am văzut, pentru prima dată în ultimii ani, un U Cluj mult mai hotărât. Pentru prima oară, după o sută și ceva de ani, au șanse să câștige un campionat. Totul s-a decis pe final. Eu sunt bucuros. Un ochi plânge, altul râde. De mult am visat să avem două echipe din Cluj în play-off. Sper ca una dintre ele să câștige titlul. Cred că, de data aceasta, au un lot echilibrat. O să se lupte și cu CFR. Eu sunt și dinamovist, ca să vă spun sincer. Dinamo nu are încă maturitatea necesară. Toate cele șase echipe au șanse”, a mai spus Dâncu.