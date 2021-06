Vasile Dâncu l-a impus pe Marius Şumudică antrenor la CFR Cluj?! Politicianul e un apropiat al campioanei. Exclusiv

Marius Şumudică este noul antrenor de la CFR Cluj. FANATIK a anunţat că Şumi a semnat pe doi ani cu echipa campioană după ce Edi Iordănescu şi-a menţinut decizia de a părăsi clubul, luată imediat după finalul campionatului.

Vasile Dâncu l-a impus pe Marius Şumudică antrenor la CFR Cluj?!

FANATIK a aflat că omul care l-a propus pe la CFR Cluj este nimeni altul decât Vasile Dâncu, om politic şi sociolog. Patronul Neluţu Varga are o relaţie foarte strânsă cu Dâncu, cel care este actual președinte al Consiliul Național al PSD.

Din informaţiile noastre, oficialii echipei din Gruia nu au fost încântaţi de varianta Marius Şumudică, însă patronul Neluţu Varga are o relaţie bună cu antrenorul şi a ţinut cont şi de sugestia lui Vasile Dâncu, cel care l-a considerat pe Şumi foarte potrivit pentru a antrena CFR Cluj.

Marius Şumudică, în două săptămâni de la FCSB la CFR Cluj: “Am avut o discuţie bărbătească şi într-un final am decis să nu colaborăm”

Astfel, în doar două săptămâni, Marius Şumudică a ajuns de la a fi antrenor înţeles cu FCSB direct pe banca rivalilor de la CFR Cluj. Tehnicianul ajunsese la un acord cu Gigi Becali pentru a prelua echipa roş-albastră, însă s-a răzgândit a doua zi:

“Sunt un antrenor liber în continuare și episodul FCSB pentru mine a luat sfârșit, deci nu există nicio variantă ca eu să antrenez această echipă.Am avut o discuție bărbătească în care ne-am spus ce aveam de spus și într-un final, din cauza unor neconcordanțe, legate și de staff și alte probleme, am decis să nu colaborăm”, a spus Şumudică.

“Am semnat aproape cu ochii închiși”

Gigi Becali a dezvăluit că Şumi i-a jurat că nu va merge la CFR Cluj, însă două săptămâni mai târziu, antrenorul a semnat un contract pe două sezoane cu campioana României:

“Îți dau cuvântul meu de onoare că am semnat aproape cu ochii închiși că am simțit permanent că totul este în regulă. Mă bucur foarte mult că am încheiat repede și nu am stat în negocieri lungi.

Abia aștept să începem lucrul efectiv împreună. Am văzut că au fost fel și fel de discuții în spațiul public, n-am făcut niciun fel de licitație”, a spus Şumudică la Digisport.

Vasile Dâncu participă la toate discuţiile importante din club, rolul său fiind decisiv!

Vasile Dâncu recunoaşte că este un apropiat al celor de la CFR Cluj şi, din informaţiile FANATIK participă la toate discuţiile importante de la club, rolul său fiind unul decisiv, nu doar consultativ.

FANATIK în anul 2020, Vasile Dâncu a vorbit despre strategia oficialilor de la CFR Cluj care nu apar la televizor să critice aşa cum se întâmplă la alte echipe:

“La noi nu apare conducerea la televizor să critice atunci când echipa pierde un meci, jucătorii sunt încurajați și nu sunt dați afară pentru că și-au dat un autogol sau au greșit cu altceva.

Asta cred că arată un pic de profesionalism și foarte mulți jucători vor să vină la noi pe mai puțini bani ca în alte părți doar pentru atmosferă și pentru că ar putea să facă performanță”

Dâncu insistă că este doar suporter, dar mai mulţi oameni de fotbal spun că e omul care conduce echipa!

Chestionat despre implicarea sa la CFR Cluj, Vasile Dâncu insistă însă că este un suporter, deşi de-a lungul timpului mai mulţi oameni de fotbal precum Florin Prunea, Dumitru Dragomir sau Cornel Dinu spuneau că el este omul care conduce din umbră echipa.

”Singurul care nu iese la rampă, deocamdată, pentru că nu iese, este cel care conduce CFR Cluj, este vorba de Vasile Dâncu. Neluţu Varga e şi el un slujitor, un sfetnic pe acolo ascultător”, Cornel Dinu

59 de ani are Vasile Dâncu

2 ani este durata contractului lui Marius Şumudică cu CFR Cluj