“Vasile Dîncu a nenorocit fotbalul românesc! Să-l punem președinte la FRF și pe Victor Ponta la LPF”

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Mitică Dragomir a lansat un atac extrem de dur la adresa conducerii fotbalului românesc și a ironizat soluțiile care ar putea apărea pentru FRF și LPF. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu ar trebui să plece și a avut un mesaj surprinzător despre Vasile Dîncu și Victor Ponta.

Mitică Dragomir cere schimbări la vârful fotbalului românesc

Mitică Dragomir este de părere că . Fostul șef al LPF i-a nominalizat direct pe Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu și susține că cei doi nu mai reprezintă soluția pentru fotbalul românesc.

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„Normal ar trebui ca Burleanu să plece. Și Gino, normal, să împrospăteze, ce mai caută acolo la 70+ de ani. Ei au fost puși acolo cu forța, pentru avantajele altora“, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

Dragomir a continuat pe un ton ironic și drept una dintre variantele pentru conducerea FRF. Fostul conducător al LPF a făcut referire și la trecutul politic și sportiv al lui Dîncu, în timp ce a lansat acuzații extrem de dure la adresa acestuia: „Să vină Dîncu, că el a nenorocit fotbalul românesc și trebuie să îndrepte lucrurile. Nu Dîncu a fost cu Burleanu înainte? E în gașcă cu ei. Să vină el președinte și la Ligă Ponta. Chiar și cu Dragnea, amândoi“.

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Dragomir compară actuala conducere cu era Mircea Sandu – Dumitru Dragomir

Fostul președinte al LPF a făcut apoi o comparație între situația actuală și perioada în care fotbalul românesc era condus de Mircea Sandu și Dumitru Dragomir. Acesta susține că rezultatele slabe din prezent ar fi trebuit să ducă deja la plecarea celor aflați la conducere.

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„Ce s-ar fi întâmplat dacă Mircea Sandu și cu Mitică Dragomir ar fi avut rezultatele de acum? Cred că și lui și mie ne dădeau 30 de ani de pușcărie sau 30 de cuțite în burtă. Lor nu le zice nimic, ceva de demisie etc. Îl doare la bască pe Burleanu de demisie”, a afirmat fostul șef al Ligii.

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Dragomir a avut și cuvinte de apreciere pentru oamenii care au contribuit, în opinia sa, la construirea Ligii Profesioniste de Fotbal. Acesta consideră că perioada respectivă a fost una în care fotbalul românesc beneficia de oameni cu experiență și capacitate de organizare: „Liga e făcută de oameni deștepți, Sandu, Mitică și Robi Urs, care este o somitate. Acum n-avem nimic și nu văd un om politic, în afară de Ciprian de la AUR care a încercat să facă ceva pentru fotbal și nu l-a ajutat nimeni, numai bețe-n roate i-a pus”.

Dragomir acuză lipsa investițiilor în sportul românesc

În final, fostul președinte al LPF a criticat lipsa unor proiecte de dezvoltare a fotbalului juvenil și a cerut Federației să folosească mai eficient banii pe care îi are la dispoziție. Dragomir consideră că FRF ar trebui să investească într-un sistem național de selecție, care să permită descoperirea talentelor din toate zonele țării.

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„Totul dispare, mai ales sportul de echipă. FRF, care are o groază de bani, să nu facă ei un centru de excelență și să facă în permanență selecții. Să se întindă aria de selecție pe toate cătunele, să aducă spuma aici”, a încheiat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.