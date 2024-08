Vasile Dîncu, despre propunerea de comisar european: ”Nu se știe mare lucru”

Vasile Dîncu a mai precizat că la acest moment, când încă se negociază portofoliul pe care îl va primi România în acest mandat al Comisiei Europene, nu se știe mare lucru.

Vasile Dîncu, despre propunerea de comisar european

Europarlamentarul, care este și marți că toate variantele aruncate în spațiul public în această perioadă de vacanțe nu sunt decât mesaje de umplutură.

„Este vacanță și în general în vacanță cei care avem experiență politică nu ne luăm foarte mult după ce se discută în viața politică, pentru că sunt lucruri de înlocuire în general, nu sunt întotdeauna variantele care funcționează de fapt în decizia politică.

Decizia (propunerea n.r.) privind comisarul va fi făcută sau a fost făcută de premierul Ciolacu, ca reprezentant al Guvernului României, și în acest moment, atunci când încă se negociază portofoliul, nu se știe mare lucru.

Probabil că după ce se va negocia un portofoliu, se va obține un portofoliu, după aceea vor fi propunerile pentru o persoană care să ocupe această funcție”, a explicat Vasile Dîncu la B1TV.

Va fi remaniat guvernul?

, în acest moment nu există nicio informație legată de subiectul unei eventuale remanieri guvernamentale.

„Nu există nicio informație legată de asta, și data trecută eu spuneam că în general în toamnă, când începe o nouă sesiune parlamentară și de fapt se reiau după vacanță viața politică și viața guvernării, se întâmplă să se facă evaluări și remanieri.

În cazul acesta, nu am nicio informație despre așa ceva. În niciuna din luările de poziție ale premierului nu am văzut vreo decizie în sensul acesta sau vreo idee de decizie. Nu cred, nu am nicio informație și nu pot să vorbesc despre asta în acest moment”, a mai declarat Vasile Dîncu.

În structura noii Comisii Europene vor exista două poziții noi: poziția de comisar pentru Apărare, care va fi și vicepreședinte al Comisiei Europene, și poziția de Înalt Reprezentant pentru Ucraina.

Deși această din urmă poziție nu trece prin procesul de audiere și nu are funcție executivă, ea va face parte din Comisie și va avea un rol de vicepreședinte, fiind responsabilă cu aspectele legate de buget și fonduri pentru Ucraina.