Vasile Dîncu, despre împărțirea pozițiilor politice: “Avem de arătat noul PSD”. Ce spune despre USR

Tot vineri, Dîncu a explicat succint și cu facilitățile fiscale pentru domeniul IT.

ajută Partidul Național Liberal, aflat în cădere.

Vasile Dîncu: “Avem să arătăm noul PSD”

“Este o probă pe care o vom da noi, hotărârea noastră foarte serioasă a fost toleranță zero la oameni care sunt incompetenți, la rude, prieteni și așa mai departe, vom încerca să aducem ce avem mai bun.

ADVERTISEMENT

Vom intra și în Guvern cu prima noastră gardă, avem și de arătat noul PSD cu adevărat. O să constatăm, prin comparație cu ce a fost înainte, vom aduce o gardă de oameni tineri în mare măsură și specialiști.

Noi nu am hotărât cine intră în Guvern încă, am discutat despre program, am discutat despre posturi ca echilibru de prioritate, dar în funcție de ce ministere vor rezulta din negocierea noastră, vom hotărî și numele.

ADVERTISEMENT

Vor intra mulți oameni cu competență, dacă va fi un minister pe care partidul va considera că îl merit și pot să îl conduc, nu este exclus să intru în Guvern, dar nu e exclus să rămân în funcția de vice-președinte al Senatului”, a declarat Vasile Dîncu la Digi24.

Dîncu, despre USR: “Cred că se va maturiza”

Aceasta este o infantilitate (n.red. faptul că USR acuză PNL și PSD că se unesc pentru hoție) este o simplificare grosieră, abuzivă, tocmai a celor care au plecat de la ‘ciolan’. Un partid politic nu poate să acuze mai mult de 50% din spectrul politic de hoție, este o aberație.

ADVERTISEMENT

Partidul domnului Dacian Cioloș nu a reușit să se rupă de atitudinea anti-sistem, nu au reușit să înțeleagă că atunci când ai aproape jumătate din Guvern, faci parte din sistem și nu te mai poți continua așa.

Vor face o opoziție foarte dură, se pricep foarte bine, sunt tineri, energici și au frustrarea că au pierdut puncte din eșicherul politic, dar cred că mai încolo vor face o opoziție constructivă, care ne va sprijini.

ADVERTISEMENT

Nu poți să guvernezi bine dacă nu ai o opoziție puternică, eu cred că ne putem baza pe USR să facă o opoziție foarte bună.

În Parlament, în comisiile de Cultură, avem o colaborare foarte bună cu liberalii și cu USR-PLUS și când gândim proiecte educaționale, nu votăm pe criteriul politic, ci votăm aproape mereu în unanimitate. Eu cred că se va maturiza și USR PLUS”, a adăugat liderul PSD.