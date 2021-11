Vasile Dîncu explică ce îl recomandă pentru Ministerul Apărării. Ce spune despre ultimele protocoale dintre PSD și PNL

, existând mai multe surprize pentru viitorul cabinet.

Chiar în momentul în care PSD intră la guvernare, , în timp ce liberalii se prăbușesc în preferințele românilor.

Dîncu spune ce îl recomandă pentru Ministerul Apărării

“Sigur că nu sunt militar sau nu am fost, dar am lucrat în domeniul strategiilor pentru cultură de securitate, am scris studii despre chestiunea aceasta, am făcut stagiul militar.

ADVERTISEMENT

De-a lungul cercetărilor mele am construit o revistă de cultură și gândire strategică și este și o propunere politică.

Generalii se ocupă de tactică și război, un ministru civil se ocupă de modalitatea în care inserăm întreaga societate, prin specialiști, în ceea ce

ADVERTISEMENT

Astăzi avem un concept extins de apărare națională unde civilii, specialiștii, sociologi, psihologi au un rol foarte important.

Ne putem aștepta la o colaborare între domnul premier și cu mine, am discutat să lucrăm împreună la acest proiect.

ADVERTISEMENT

Eu, dacă ajung acolo, după votul din Parlament, găsesc un minister bine organizat și trebuie să respect aceste lucruri și să aduc un plus pe care îl poate aduce un civil specializat în comunicare și strategie”, a declarat Vasile Dîncu la Digi24.

Președintele Consiliului Național PSD: “Este o chestiune de civilizație să nu se ceară demisia unui ministru fără motiv”

“Premierul ne-a chemat pentru a discuta despre programul zilelor următoare, despre cum se fac ședințele la Camera Deputaților și Senat, despre audieri, despre timingul pe care îl vom folosi pentru a rezolva totul până joi.

ADVERTISEMENT

S-a discutat despre un minister nou, Antreprenoriat și Turism care va avea o componentă desprinsă din Ministerul Economiei.

Și un nou minister social, Ministerul Familiei și Tineretului, este un compozit care vine din zona Muncii și Sport.

ADVERTISEMENT

Am învățat ceva din protocoalele trecute din lipsa de protocol serios din alianța trecută care a dus la căderea Guvernului, avem un acord politic în care am stabilit regulile fundamentale pentru luarea deciziilor, încercând să nu mutăm problemele politice în Guvern.

Încercăm să gestionăm în consiliul coaliției lucrurile care sunt politice, care să zicem că sunt discutabile, trebuie să îi dăm forța premierului să ia decizii.

Vom lucra și la un regulament de funcționare a coaliției și vom încerca să punem reguli cât mai precise, pentru ca atunci când prim-ministrul trebuie să schimbe ceva să treacă prin niște instanțe ale coaliției, dar decizia rămâne a lui.

Este o chestiune de civilizație politică să nu ceară chiar fără niciun fel de consultare, niciun fel de întrebare. Noi dăm posibilitatea premierului să decidă, dar vom stabili niște reguli de funcționare.

Regula fundamentală este să ducem specialiști și nu vom ține politic oameni care greșesc și care nu își fac treaba.

Este pentru prima dată când se face rotativă, cum se va întâmpla procedural…poate nu ne-am gândit nici noi în detaliu. Am stabilit că vom schimba premierul și câteva ministere.

Este în protocol modul în care se face rotativa premierilor, nu și modalitatea, dar cred că în ultima variantă vor fi și câteva modificări mai precise despre cum se va face tranziția.

Nu ne-am adunat din iubire ideologică decât să facem ceva pentru România. Nu suntem un partid federal, fiecare parte stabilește pentru”, a adăugat Dîncu.