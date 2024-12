Vasile Dîncu, previziuni sumbre despre viitoarea coaliție. „Oamenii nu mai cred în povești, este nevoie de semne clare”. Marcel Ciolacu, bun ca premier

Vasile Dîncu, vicepreședintele PSD, a declarat că noua coaliție care va veni la guvernare va fi una sortită eșecului, dacă negocierile se vor rezuma „la o bătălie pe funcții”.

Vasile Dîncu: „Oamenii nu mai cred în povești, este nevoie de semne clare”

Vasile Dîncu a afirmat, joi, în contextul negocierilor , PNL, , UDMR și minoritățile privind programul de guvernare al noii coaliții, că liderii trebuie să le ofere românilor semnale clare de reformă, în vederea combaterii fenomenelor extremiste.

”Oamenii nu mai cred în povești, este nevoie de semne clare, oameni și soluții importante”, a deeclarat eurodeputatul la . Potrivit lui Vasile Dîncu, toți liderii partidelor aflate în negocieri trebuie să lucreze concertat pentru reformarea statului și nu să se limiteze la o împărțeală a funcțiilor, în caz contrar, totul se va solda cu un „eșec garantat”.

„S-ar putea ca inițial să fie o bătălie pe funcții, este cumva firesc ca fiecare partid să-și urmărească interesele, până la urmă, ar trebui să urmărească și promovarea oamenilor și anumite ideologii pe care le are și cu care se proiectează în spațiul public, dar dacă se va rezuma la acest lucru, atunci eșecul este garantat și nu vom ajunge nicăieri”, a declarat vicepreședintele social-demcrat.

Reforma trebuie să-și arate semnele

Vasile Dîncu a mai spus că oamenii așteaptă „un semnal foarte puternic” pentru reforme, chiar dacă ele nu se pot face într-o perioadă scurtă, dar important este ca electoratul să știe că apar primele semne.

„Trebuie targetată populația care a creditat atât coalițiile dinainte, cât și partidele dinainte care au fost la guvernare, sunt oameni care au sperat și care așteaptă un semn, unii poate au evadat înspre alte soluții, alții au intrat în zona nehotărâților, dar în acest moment, este nevoie de un semnal foarte puternic.

Nu trebuie să fie neapărat numai un semnal comunicațional și lumea știe până la urmă, oamenii raționali, că nu se pot rezolva lucrurile în șase luni, nici într-un an, dar ceea ce este reforma pe care am tot amânat-o de la an la an, de la ciclu politic la ciclu politic, trebuie să-și arate semnele. Se poate comunica pe această idee, dar oamenii nu mai cred în povești, este nevoie de semne clare, oameni și soluții importante”, a spus Dîncu.

Marcel Ciolacu, soluția bună de premier

Pe de altă parte, Vasile Dîncu a declarat că, în opinia sa, liderul PSD, Marcel Ciolacu, ar putea fi soluția cea bună ca prim-ministru al viitoarei coaliții aflată la guvernare.

”Dacă partidele din coaliție hotărăsc acest lucru, din partea PSD-ului este cel mai indicat și cel mai pregătit pentru acest lucru, mai ales că are și imaginea a ceea ce s-a întâmplat până acum și cred că ar putea să fie (…). Da, eu cred că a arătat că poate să lucreze într-o coaliție”, a mai spus Dîncu.