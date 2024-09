Vasile Dîncu, PSD, după eșecul PNL cu candidatura lui Iohannis. „Le-a trecut, cred, glonțul pe la ureche”

Vasile Dîncu, vicepreședinte PSD, a afirmat, vineri seara, că nu ar fi fost normal ca președintele țării, încă în funcție, să candideze pe listele unui partid. „Le-a trecut, cred, glonțul pe la ureche”, a spus Dîncu referindu-se la PNL, care a depus o inițiativă legislativă în favoarea acestei candidaturi.

„Ar fi fost un dezastru pentru votul PNL în viitor”

Vasile Dîncu, vicepreședinte al PSD, a afirmat, vineri, după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu va candida la , nu-și va de demisia și își va încheia mandatul la termen, indiferent de , că o posibilă candidatură a șefului statului la Senat, pe listele liberalilor nu ar fi fost ceva normal.

Liderul social-democrat a precizat chiar că PSD i-a ajutat în acest sens pe liberali, opunându-se la modificarea legii electorale, cerută de PNL, pentru cadidatura lui Iohannis.

„Noi i-am salvat, pentru că în sfârșit și-a dat seama și președintele că ar fi fost un dezastru, în viziunea mea ca sociolog, pentru votul Partidului Național Liberal în viitor. Asta nu numai pentru că există, evident, o respingere a opiniei publice pentru a face legi pentru un singur om, dar există și altceva – este încrederea scăzută pe care o are în acest moment președintele Klaus Iohannis și probabil că nu ar fi fost chiar o locomotivă pentru PNL. Bine că s-a rezolvat pentru Partidul Național Liberal, indiferent de ce ar spune ei acum. Le-a trecut, cred, glonțul pe la ureche”, a declarat Vasile Dîncu pentru .

„S-a crezut că pe ideea de stabilitate orice poate să treacă”

Vicepreședintele PSD a adăugat: „Nu cred că era normal ca un președinte aflat în funcție să candideze pe listele unui partid”, spunând că este posibil ca demersul PNL să fie fost la solicitarea lui Klaus Iohannis.

Vasile Dîncu a fost întrebat și despre faptul că Nicolae Ciucă ar fi convenit cu Marcel Ciolacu asupra acestui subiect, spinând că nu crede că liderul PSD a luat o decizie singur, „fără să discute măcar cu cei mai apropiați”.

„Cred că s-a mers pe ideea că noi, cei de la PSD, am fost destul de înțelegători cu domnul Klaus Iohannis de-a lungul timpului. (…) S-a crezut că pe ideea de stabilitate orice poate să treacă, orice decizie este posibilă. S-a văzut că nu este posibilă, pentru că nu am văzut niciun coleg are să fie de acord cu să votăm noi, cel puțin, un asemenea amendament la o lege și pentru că mai exista o altă variantă – cea cea președintele să-și dea demisia și să candideze ca independent sau să candideze pe listele PNL. O variantă ar fi fost să candideze ca independent”, a explicat Dîncu.

„Președintele a ales calea cea mai simplă”

Vasile Dîncu a mai spus că Iohannis a ales calea decizia de a nu candida la alegerile parlamentare din decembrie pentru că „nu mai era facil”. „Președintele Iohannis a ales calea mai simplă și poate că și-a dat seama și de faptul că partidul domniei sale ar fi fost prejudiciat în alegeri de această lege oarecum neinspirată de a face un proiect pentru un singur om”, a spus el.

Vicepreședintele PSD a mai spus că scenariu dorit de liberali ar fi putut afecta coaliția la guvernare. „Nu ne avantajează pe noi chestiunea asta. Pentru că până la urmă suntem în coaliția de guvernare. Noi, cei de la PSD, nu ne gândim la faptul că PNL ar putea să obțină un scor mai mic ca la un lucru bucuros pentru că cred că guvernarea între PSD și PNL ar fi o soluție”, a declarat Dîncu, precizând că partidul său are varianta să câștige singur scrutinul.