Vasile Dîncu: “Singura soluție este să se unească PSD cu PNL”. Ce șanse dă Guvernului Cioloș

și nu va ieși USR de la guvernare.

, în urma consultărilor avute cu partidele politice.

Vasile Dîncu: “Singura soluție este să se unească PSD cu PNL”

“În Parlament vorbesc cu foarte mulți colegi, prieteni, de la PNL, care spun ca singura soluție ar fi să se unească PSD cu PNL și să facem o coaliție.

Este aproape imposibil de realizat acest lucru în momentul ăsta când Iohannis și Orban timp de 2 ani cel puțin de când a început pandemia au construit un război contra PSD.

Asta face să se nască o emoție negativă și îți dă sentimentul că nu poți lucra cu ei. Neavând un program politic serios, ei au avut doar anti-PSD-ismul.

Noi le-am votat guvernul Orban și ne-am păcălit, tot noi am fost dușmanii și ei au spus că ei rezolvă ce nu a făcut PSD în 30 de ani.

Acum ei trebuie să rezolve aceasta problema, sau să spună că nu pot și să revină la rezultatul alegerilor din 2020, asta este posibil. Sau alegeri anticipate.

Sigur că nimeni nu dorește alegeri anticipate că nu sunt o soluție rapidă, dar nici nu poți să mergi pe ideea că PSD-ul trebuie să facă din nou orice concesie, oricui”, a afirmat Vasile Dîncu, conform știripesurse.

Dîncu, despre criza politică: “Nu există nicio cale de împăcare între USR și PNL”

Am înțeles că este vorba de un joc de teatru politic, fiecare are nevoie de o anumită imagine. Dacian Cioloș, fiind acuzat de toată lumea că a dat jos un Guvern care se ocupă de criză, s-a propus ca premier, mai departe va veni cu un program, cu niște teme, chiar dacă nu are voturile respective, arată că a încercat și că e responsabil.

Liberalii nu mai pot să fie atât de radicali din primul moment, deși sunt pregătiți să renunțe, dar arată că ei fac, aduc medicamente, deschid spitale, fac, deși sunt strâmtorați.

Nu are să existe nicio cale de împăcare, atâta timp cât USR are drept cerere eliminarea de pe scenă a președintelui PNL, o cerere care nu va putea să fie acceptată.

Fiecare își va face jocul acesta într-o perioadă constituțională, cred că după ce va pica Guvernul Cioloș, președintele României va propune un alt liberal.

Noi nu vrem să votăm un Guvern USR, USR consideră că este incompatibil cu PSD, prin reflexie și noi considerăm că suntem incompatibili și nu ne înghesuim să votăm un Guvern pe care l-am dat jos. Nu avem niciun motiv pentru a vota și nici nu am fost puși în discuție.

Poate domnul Iohannis a dat un semn PNL, un semn că ar trebui să fie mai maleabil și la următoarea desemnare dacă nu va reuși Dacian Cioloș, să accepte și alte soluții”, a declarat senatorul PSD.