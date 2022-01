Ministrul apărării, Vasile Dîncu, liniștește populația: ”România nu intră în război nici dacă Rusia invadează Ucraina”. Ce spune despre stagiul militar obligatoriu

Un conflict în estul Europei între Rusia și Ucraina este cea mai mare temere a debutului de an 2022 în lume.

Ministrul apărării, Vasile Dîncu, a transmis un mesaj pentru populație în care anunță că România nu va intra în război în niciun un caz, nici măcar în situația în care Rusia își va invada vecinii.

În acest context, oficialul MApN a mai spus că tinerii din țară nu ar trebui să se teamă că vor fi încorporați.

România nu intră în război nici dacă Rusia invadează Ucraina, anunță ministrul apărării, Vasile Dîncu

Vasile Dîncu a explicat postura în care se află în acest context al conflictului din estul Europei.

Conform oficialului, ca membră NATO, țara noastră nu este în situația de a intra în război nici în cel mai prost scenariu, cel în care Rusia ar invada Ucraina. Explicația este simplă: vecinii noștri nu sunt membri NATO.

”Nu ar trebui să fiți îngrijorați deloc şi vreau să vă aduc câteva argumente foarte pragmatice, în primul rând pentru că România, ca membră a unui sistem defensiv puternic, cel mai puternic, care este NATO, în acest moment nu este situaţia de a intra în război, în orice situaţie în care, să zicem, Federaţia Rusă, în cel mai prost scenariu, ar intra în Ucraina.

Pentru că, a spus-o şi Stoltenberg recent, Tratatul NATO prevede posibila intervenţie militară doar în cazul ţărilor, dacă este atacată o ţară care este membră a NATO, aşa funcţionează solidaritatea NATO.

Ucraina nu este, încearcă să devină membră NATO, dar nu are, încă, acest statut”, a declarat Vasile Dîncu duminică, la Prima TV, conform .

România nu va introduce stagiul militar obligatoriu. Va fi lansat stagiul militar voluntar

Conform șefului MApN, reintroducerea nu este deloc analizat de autorități.

”În niciun caz, aceasta nu este o opţiune (n.r. reintroducerea serviciului militar obligatoriu) pentru noi în acest moment. Se discută, am discutat-o în zona comisiei de apărare din Parlament, unde mi-au pus această problemă parlamentarii noştri, mi-au pus-o şi alţi rezervişti, de exemplu în întâlnirile mele cu rezerviştii mi-au spus că ar fi necesar, din nou, să se ajungă la asta.

Însă, în acest moment, nici din punct de vedere economic şi nici din punct de vedere al nevoilor noastre nu este o opţiune pentru o decizie de genul acesta, de aceea vă spuneam că avem variante de altfel.

Acest stagiu militar obligatoriu ar trebui să însemne un buget mult mai mare al Armatei. Deja, Armata s-a schimbat foarte mult faţă de acea perioadă. Deci, în acest moment, nu avem în niciun fel o opţiune pentru serviciul militar obligatoriu”, a mai declarat Vasile Dîncu.

În schimb, în viitor, se intenționează lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar. ”Nu am lansat-o încă, dar este un proiect de-al nostru, care mi se pare foarte interesant şi foarte frumos, stagiul militar voluntar.

Adică, avem o formulă pe care o vom lansa pentru tinerii care vor să facă un stagiu de pregătire militară şi să ştiţi că sunt mulţi. Am primit pe Facebook, după ce am vorbit despre asta, am primit sute de mesaje. Desigur, este un alt tip de armată, este o armată mai pe termen scurt, avem nevoie de specialişti” a explicat Dîncu.