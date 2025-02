Partida dintre , însă în minutul 90 tabela arăta 2-0 în favoarea clujenilor. Jucătorii pregătiți de Vasile Miriuță au punctat de două ori în prelungiri, iar antrenorul a povestit cum s-a trăit de pe banca tehnică.

Vasile Miriuță a povestit cum a trăit finalul nebun de la Cluj. „Azi dimineață mi-am citit rugăciunile”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Vasile Miriuță a recunoscut că nu se mai aștepta ca formația sa, Poli Iași, să egaleze fostul lider din SuperLiga. Antrenorul a transmis că și-a pierdut încrederea în Dumnezeu la golul lui Nistor, însă Cel de sus a demonstrat încă o dată că orice este posibil.

„La lovitura liberă a lui Nistor mă gândeam așa ‘Doamne, dacă dă iar Nistor gol, înseamnă că ți-ai întors fața de la mine’. Atunci a dat gol și a fost păcat de ceea ce am făcut în gândul meu.

La 2-0, sincer, aș minți să-ți spun că mai speram. Am văzut că am marcat primul gol și că arbitrul a arătat 4 minute de prelungire. Le-am spus la cei de pe bancă că ‘Doar dintr-o fază fixă mai putem să dăm gol, că altfel nu văd cum am putea’. Uite că Dumnezeu mi-a demonstrat încă o dată că nu trebuie să păcătuiesc, pentru că este mereu lângă mine. Așa a fost finalul.

Când am egalat am zis că ‘Dumnezeu mi-a dat încă o dată o palmă, pentru că este mereu lângă mine’. De dimineață, când m-am trezit, am citit în cartea de rugăciuni. Am niște rugăciuni de la un călugăr pe care le citesc. În semn de recunoștință, am citit din cartea de rugăciuni”, a mărturisit Vasile Miriuță.

„Voi încerca să salvez Poli Iași de la retrogradare”

Antrenorul de la Poli Iași a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și a . Totodată, Vasile Miriuță susține că își asumă decizia luată, anume de a se afla pe banca tehnică a ieșenilor, și speră că va reuși să salveze formația de la retrogradare.

„A fost mâna Domnului, acesta este adevărul. Ne-am bucurat la gol, dar am văzut că Rareș Vidican a fluierat fault, însă când s-a dus la VAR mi-am dat seama că nu are cum să fie fault.

Noi suntem o echipă mică, dar dacă nu fluiera fault urma să intervină echipele mari. Într-adevăr, am avut noroc, dar săptămână trecută, când am jucat cu UTA, nu am avut noroc. Nu am fi meritat să pierdem la Arad, dimpotrivă, am fi meritat să câștigăm.

E greu la Iași, dar m-am băgat pentru că m-a rugat Cornel Șfaițer, care este un foarte bun prieten de al meu. Am făcut și greșeli în viața asta ca antrenor, am și retrogradat cu Minaur Baia Mare. Eu mi-am asumat tot timpul ce decizii am luat. Cât sunt aici la Iași, voi încerca să salvez echipa”, a încheiat Vasile Miriuță.

