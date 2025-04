Vasile Miriuță, declarație macabră după ce Poli Iași a învins la Buzău: „Liber e doar când mergem la doi metri sub pământ. În rest, muncim”

, în prima partidă a etapei cu numărul 4 din play-out-ul Superligii. Albanezul . Antrenorul Vasile Miriuță a tras concluziile la finalul meciului.

Vasile Miriuță: „Iașiul merită să fie în prima ligă”

Succesul obținut pe terenul Gloriei Buzău a fost unul esențial pentru Politehnica Iași, care a urcat pe locul 9 și s-a distanțat la șapte puncte de pozițiile direct retrogradabile, ocupate de adversara de vineri și de Unirea Slobozia.

„Echipele sunt echilibrate, nu poți să zici că una e mai bună decât cealaltă. Mici detalii fac diferența. Am speculat bine, mai ales în startul partidei. Un gol frumos, am mai avut ocazii. Și ei au venit peste noi vreo 10-15 minute. Nu le-am spus eu să se retragă, dar am văzut că atunci când ne-am retras, au apărut probleme. Au fost câteva centrări periculoase…

Am avut situații mari, trebuia să închidem jocul, să facem 2-0. Sunt bucuros, ne-am distanțat la 7 puncte. Trebuie să mai facem puncte, nu puține. O victorie te urcă 2-3 locuri, o înfrângere te coboară. Azi a fost o diferență mare față de meciul de la Galați, altă determinare, alt spirit.

Le-am zis încă dinainte de meci: trebuie să avem mândrie. Sunteți jucători la Poli Iași, jucați pentru oraș, pentru echipă. Iașiul merită să fie în prima ligă. Trebuie muncă, caracter, onoare, mândrie” a declarat antrenorul ieșenilor la .

Continuă Vasile Miriuță la Poli Iași?

Dacă salvează formația ieșeană de la retrogradare, Vasile Miriuță ar putea să continue pe banca echipei și în următorul sezon, însă antrenorul nu a luat în considerare încă acest aspect. „Nu știu dacă mi se va prelungi contractul. Nu mă gândesc acum la asta. Voi discuta cu oamenii de acolo. E departe… mai sunt cinci meciuri, 15 puncte în joc, nu mă gândesc de pe acum.

Mă gândesc la meciul cu Botoșani, vine prietenul meu, Leo (n.r. Grozavu). Mâine facem antrenament, duminică le dau liber, iar de luni reluăm treaba serios. La fotbal nu există liber. Liber e doar când mergem la doi metri sub pământ. În rest, muncim” a declarat tehnicianul.

Partida dintre Poli Iași și FC Botoșani se va disputa duminică, 20 aprilie, de la ora 17:00, în cadrul etapei 5 din play-out-ul Superligii. În sezonul regulat, ieșenii s-au impus cu 1-0 pe teren propriu, iar duelul de la Botoșani s-a încheiat la egalitate, 1-1.