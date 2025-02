Vasile Miriuță, discurs manifest după Poli Iași – CFR Cluj 1-1: „Familia este nevasta, copilul, nepotul”

Deși în minutul 30 clujenii conduceau pe tabelă cu 1-0 și erau în superioritate numerică, fotbaliștii lui Dan Petrescu nu au reușit să profite și au plecat de la Iași cu un singur punct. Moldovenii au rezistat incredibil timp de o oră, ba chiar au reușit să restabilească egalitatea prin Soares. La final, Vasile Miriuță a declarat că băieții săi au luptat ca o adevărată echipă și a desființat clișeul familiei în fotbal.

Vasile Miriuță, euforic după Poli Iași – CFR 1-1: „Au arătat ca o echipă, familie e nevasta, copilul”

Poli Iași a reușit să se închidă foarte bine în meciul contra CFR Cluj. Moldovenii au depus un efort foarte mare, după ce și au arătat ca o adevărată echipă.

Nu numai că din acel moment au reușit să nu primească alte goluri, ci chiar au reușit să marcheze în urma unei lovituri de la colț. Soares a fost găsit de centrarea lui Mihai Roman, iar portughezul a restabilit egalitatea printr-o lovitură de cap.

La finalul partidei, Vasile Miriuță și-a lăudat fotbaliștii, însă nu i-a plăcut să spună că au arătat ca o familie, ci ca o echipă: „Aș vrea să încep prin a le ura succes celor de la CFR Cluj, pentru că am antrenat doi ani acolo și e echipa unde m-am simțit cel mai bine ca antrenor.

Revenind la noi, băieții au jucat extraordinar. Au arătat ca o echipă. Tot aud cuvântul ăla, familie. Familia e nevasta, copilul, nepotul. Noi am jucat ca o echipă. Echipa trebuie să arate bine și ei au arătat azi. Suntem pe drumul cel bun.

Am jucat în 10 mult timp, am încercat să atacăm. Să scoți puncte cu U Cluj și CFR e un bonus. I-am felicitat în vestiar. Băieții au dat dovadă de caracter. În repriza a doua am dominat în 10 oameni.

Știam de la început că va fi un meci de luptă. Eu cred că ne-am dorit mai mult să câștigăm azi. Sper să facem o echipă bună în continuare și să adunăm puncte.

Va fi un meci greu la Slobozia, îmi place echipa lui Adi Mihalcea. Ne vom juca șansa până la final”, a declarat Miriuță, conform .

Moldovenii i-au dejucat pe ardeleni

Poli Iași este la al doilea meci consecutiv în care revine spectaculos. În urmă cu o etapă, prin două goluri în minutele 90 și 90 +6, iar scorul final a fost 2-2.

O săptămână mai târziu, ieșenii reușesc o performanță asemănătoare împotriva celeilalte echipe din Cluj, CFR. Deși diferența dintre cele două a fost de doar un gol, nu de două, faptul că au fost nevoiți să joace mai mult de 60 de minute în inferioritate numerică face ca performanța de astăzi să nu fie cu nimic mai puțin spectaculoasă decât cea împotriva „șepcilor roșii”.