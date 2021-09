Vasile Miriuță explică de ce a refuzat să revină la Dinamo: ”Am fost scârbit de ceea ce s-a întâmplat”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că pentru înlocuirea italianului după eșecul umilitor din derby-ul cu FCSB.

Între timp, conducătorii ”câinilor” au decis să-l numească , care s-a aflat pe bancă la eșecul cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

De ce a refuzat Vasile Miriuță să o antrenze pe Dinamo

La câteva ore după derby-ul cu FCSB, soarta lui Dario Bonetti la Dinamo a fost pecetluită, iar Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu au încercat să-l aducă pe Vasile Miriuță, dar acesta a refuzat oferta.

”Nu am dorit să mai fiu antrenor și cred că a fost alegerea cea mai bună, să fiu director tehnic. Dacă voiam să fiu antrenor, nu numai la Dinamo, puteam să fiu și acum o lună, și acum două luni, că am avut oferte de la două echipe din Liga 1 și două din Liga 2.

ADVERTISEMENT

Am fost scârbit de ceea ce s-a întâmplat la Sibiu, ultima echipă la care am fost antrenor, și am zis că iau o pauză. Claudiu Rotar era patron când eram acolo. Cu Iuliu Mureșan am o relație extraordinară, am lucrat cu dânsul trei ani de zile”, a declarat Miriuță la emisiunea .

Miriuță nu crede că Dinamo va retrograda

Tehnicianul de 53 de ani, care în prezent este director tehnic la Minaur Baia Mare, consideră că Dinamo nu ar trebui să aibă probleme cu retrogradarea, însă jucătorii transferați pe ultima sută de metri trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică.

”Mă doare situația de la Dinamo pentru că am antrenat acolo, văd ce se întâmplă și sper să-și revină. E o situație delicată cu Bonetti, l-au pus pe Colceag interimar. Trebuie să se hotărască repede dacă va rămâne Colceag sau vor pune antrenor cât mai repede.

ADVERTISEMENT

Jucătorii trebuie să știe cine e șeful în vestiar. Pot să rămână în prima ligă, Torje, Ivanovski, Matei, sunt jucători buni. Dacă vor fi puși la punct din vedere fizic, nu văd o problemă să rămână în prima ligă”, a încheiat Vasile Miriuță.

Mureșan, ironii la adresa lui Bonetti

Dario Bonetti se află în izolare, în Italia, după ce s-a infectat cu Covid-19. Anna Maria De Mattei, avocatul și soția lui tehncianului a transmis informațiile despre și îi acuză pe oficialii din Ștefan cel Mare că nici nu sunt interesați de sănătate a fostului antrenor.

FANATIK s-a răzgândit și cere banii pe un an de contract după ce a fost demis de Dinamo. Chestionat de FANATIK pe această temă, Iuliu Mureșan a dezvăluit că , până pe data de 15 ale lunii, și că poate să ceară ce vrea.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al ”câinilor”, Florin Prunea, susține că decizia oficialilor lui Dinamo de a-l demite pe Dario Bonetti . Cu Sorin Colgeac pe bancă, echipa a pierdut în fața celor de la Botoșani.