Vasile Miriuţă, înainte de România U21 – Ungaria U21: “L-am refuzat pe Boloni pentru că maghiarii m-au chemat înainte!” Exclusiv

Vasile Miriuță a analizat „derby-ul” de tradiție dintre România U21 și Ungaria U21 de la Campionatul European de tineret. Fostul mijlocaș central a dezvăluit cum l-a refuzat pe selecționerul Ladislau Boloni pentru a juca la naționala Ungariei, unde aplicase pentru cetățenie încă din 1996.

Ungaria a pierdut primul meci cu Germania și își joacă ultima șansă de calificare împotriva României la Budapesta, unde tricolorii nu au mai pierdut de aproape 40 de ani. Fostul selecționer, Emil Săndoi, însă îi avertizează pe jucătorii lui Adrian Mutu să nu se lase păcăliți de eșecul cu Germania.

Vasile Miriuță cunoaște foarte bine fotbalul maghiar, după ce a jucat la Gyor, Ferencvaros, Ujpest, Videoton sau Honved Budapesta, dar și în Germania, unde are peste 100 de meciuri în Bundesliga, fiind și antrenor la fosta sa echipă, Energie Cottbus.

Vasile Miriuță prefațează Ungaria – România. Cum l-a cunoscut pe Viktor Orban: „E un om extraordinar!

Ne ajută meciul cu Olanda în perspectiva „derby-ului” de tradiție cu Ungaria?

– Sunt semne bune pentru meciul cu Ungaria! Stăm bine în teren, suntem organizați. Mi-a plăcut naționala U21. Părerea mea e că ne-au dominat fizic, dar tactic Olanda nu a fost peste ei. Și o posesie mai bună. Era normal să nu le dăm spații și am ieșit repede din apărare. Ne-am creat ocazii mari și puteam să câștigem. Sunt semne bune pentru meciul cu Ungaria.

Schimbă un pic lucrurile înfrângerea cu 3-0 a Ungariei cu Germania?

– Îți dai seama. A fost 0-1 la pauză, dar la un unguri le lipsesc câțiva jucători de bază care sunt accidentați sau au COVID-19. Au o echipă mai tânără ca a noastră, însă Germania știm cu toții că sunt favoriți. E important ca să nu avem emoții cu calificarea și să câștigăm cu Ungaria. Va fi un meci foarte greu, chiar dacă ei vin după o înfrângere categorică cu Germania și va fi total diferit.

„E un mare avantaj că se joacă fără spectatori! Ar fi fost o atmosferă infernală!”

E un avantaj pentru naționala noastră că se joacă fără spectatori?

– Cu siguranță! E un mare avantaj. Ar fi fost o atmosferă infernală pentru România! Ei sunt obligați să câștige, dar cred că acest lucru e valabil și pentru noi. Un egal nu știu cât de mult ne-ar ajuta, pentru că trebuie să bați apoi Germania. Și depinde foarte mult ce va face și Germania cu Olanda. Deci noi trebuie să pregătim meciul foarte bine. Sunt sigur însă că Ungaria se va mobiliza și mai bine pentru acest meci. Cu Germania eu zic că nu pierdem, dar depinde ce fac și ei cu Olanda! În orice caz, nu trebuie doar să ne apărăm și să jucăm la meci egal.

Eu zic să gândim pozitiv și am văzut că jucătorii sunt pregătiți foarte bine din toate punctele de vedere. Chiar avem fotbaliști de valoare care pot face diferența mai ales în acest meci important pentru suporteri, cu orgolii multe la mijloc.

Cum vi se pare echipa Ungariei?

– Nu pot să spun că au un jucător periculos. Sunt jucători de prin campionatul intern, însă nu prea au jocuri în picioare! Puștiul de 18 ani, Boton, știu că joacă la Parma, în rest… Nu e o echipă experimentată. Ăsta e dezavantajul lor. Jucătorii lor nu prea joacă. Au câțiva fotbaliști de 18 ani chiar. Dacă erau fani i-ar fi ajutat foarte mult! Era alt meci. Suporterii maghiari chiar iubesc echipa națională și știu foarte bine ce vorbesc! Chiar își iubesc echipa națională și probabil era arhiplin stadionul.

Noi însă trebuie să câștigăm acest meci și sunt sigură că Adi Mutu va găsi soluțiile cele mai bune. Băieții vor da totul să câștige. E 100% un avantaj pentru noi că nu ei nu au foarte multe meciuri în picioare. Avem jucători care joacă foarte bine la ora asta în străinătate și în campionatul intern.

Ce părere aveți de investițiile din fotbalul maghiar din ultimii ani?

– Ați văzut unde s-a jucat partida cu Olanda, pe superba arenă Bozsik . Un stadion foarte cochet, chiar dacă are doar 8.000 de locuri. De asta s-au făcut aceste investiții și s-a văzut și la echipele de club, Ferencvaros care a ajuns după atâția ani în grupele Champions League. Echipa națională s-a calificat iar, însă fără investiții nu mai poți face performanță în ziua de azi și mai ales infrastructura.

Viktor Orban, artizanul revitalizării fotbalului din Ungaria. Cum l-a cunoscut pe prim-ministrul maghiar

Viktor Orban e microbist?

– Orban iubește foarte mult fotbalul! Foare mult! Datorită lui sportul în Ungaria s-a relansat și a ajuns unde e acum. Și nu mă refer doar la fotbal. La polo, la handbal, unde vor organiza din nou Final Four-ul, la înot. Prim-ministrul Ungariei este foarte implicat în fenomen și foarte bine face. Mai ales că a fost și el sportiv în tinerețe.

Vedem și investițiile pe care ei le fac în România. Și nu doar în fotbal la Csikszereda și Sepsi Sf. Gheorghe, unde va fi un stadion superb. Miercurea Ciuc are șanse mari să ajungă în play-off în Liga a doua. Fără bani nu se mai poate face performanță. Noi asta trebuie să înțelegem.

L-ați cunoscut pe Viktor Orban?

– Sigur! Când jucam la echipa națională venea tot timpul. Chiar și în cantonament la noi! L-am cunoscut personal, bineînțeles și mă încuraja mereu. Sincer e un om extraordinar și foarte plăcut. Stătea de vorbă cu noi deseori. Un om corect. Ăsta e adevărul! Nu vreau să îl laud eu și să îl perii acum! Un om care știe ce înseamnă sportul de performanță. Bravo lui! Eu mă bucur pentru ceea ce face și ce a făcut pentru sportul maghiar. Ar trebui să luăm exemplu de la ei! Încet-încet reușim și noi. Se mai face un stadion și tot așa.

E adevărat că l-a dorit pe Hagi ca antrenor în Ungaria?

– Am jucat la Videoton și știu că directorul lor sportiv, Zoltan Kovacs a dezmințit zvonul. Am văzut și eu în presă. Nu cred că s-a pus problema, dar cine știe. Ceva o fi fost.

„Nu am regretat niciodată că am jucat pentru Ungaria! Aș mai face-o încă o dată! M-am simțit respectat acolo”

Ați regretat că ați jucat pentru naționala Ungariei?

– Niciodată! Și aș mai face-o încă o dată dacă s-ar putea! M-am simțit respectat în Ungaria ca om și ca fotbalist! Doar m-am stabilit cu familia la Budapesta din 1996. Noi acolo stăm. Familia mea, copiii sunt acolo și nici nu se mai întorc! Sunt născuți și crescuți acolo.

La început ați fost privit altfel pentru că erați român?

– Niciodată! Am ajuns la Gyor în 1992, unde era un antrenor care a jucat și în străinătate prin Austria, Portugalia. Știa ce înseamnă să fii străin. Sincer, nu am avut niciun fel de problemă. Am fost primit bine. Dacă îți vezi de treabă nimeni nu se ia de tine.

„Loți Boloni m-a convocat la naționala României, dar l-am refuzat frumos pentru că maghiarii m-au chemat înainte!”

Regretați că nu ați jucat pentru naționala României?

– Fiecare copil când se apucă de fotbal își dorește să joace pentru țara lui. După retragerea lui Gică Hagi s-a vorbit despre convocarea mea. Când era Loți Boloni antrenor la națională, țin minte că aveam un meci la Frankfurt și a venit să mă vadă. M-a convocat, dar l-am refuzat frumos pentru că maghiarii m-au chemat înainte! Deja vorbisem să joc la echipa națională a Ungariei. Îmi depusesem actele de mult timp pentru cetățenie de vreo patru ani!

De ce v-au chemat după atâta timp? La 32 de ani.

– Cred că a fost o dovadă de respect și apreciere din partea lor față de mine, pentru tot ceea ce am făcut când am jucat în Ungaria timp de șapte ani. Mi-au dat respectul pentru că am jucat la Gyor și la Ferencvaros. A fost un lucru extraordinar și chiar m-am bucurat enorm când am primit acea convocare. Am debutat chiar împotriva Macedoniei. Am jucat nouă meciuri și am reușit să marchez împotriva Spaniei într-un amical. Cu mare drag m-am dus să joc. E Mare lucru să te cheme cineva la echipa națională la 32 de ani!

„Nu există aversiune a ungurilor față de români! Eu nu cunosc pe nimeni care să fi pățit asta”

E mai mare aversiunea ungurilor față de români sau e invers?

– Astea sunt prostii! Scuză-mă că o spun așa. Dar sunt niște prostii. Nu vreau să intru în probleme de politică sau sociale. Sincer, eu de când stau acolo nu am avut absolut nicio problemă și sunt sigur că nici alți români. Nu știu niciun caz.

Ce înseamnă pentru Ungaria să organizeze un turneu final?

– Foarte mult! E mare lucru. Au organizat și la natație campionate europene, la handbal nu mai vorbim! Se vede că maghiarii iubesc sportul și sunt interesați de soarta lui. S-au oferit toate condițiile, s-au construit stadioane și s-au luat toate măsurile într-o perioadă grea, de pandemie.

„Germania are o bază de selecție uriașă! Nu mai au niciun jucător de la semifinala din 2019”

Cum vi se pare Germania U21? Ați fost antrenor la juniori la Cottbus…

– Păi noi avem vreo șase jucători de la meciul din 2019 din semifinalele CE de tineret. Ei nu mai au niciunul. Asta spune multe. Au o bază de selecție uriașă, spre deosebire de noi. Au venit mulți jucători buni din spate. Dar una e să joci alături de jucători importanți la cluburile de unde vin și alta e să joci cu coechiperii de aceeași vârstă și valoare ca tine! E o problemă și pentru ei pentru că sunt jucători care nu au jucat împreună. E important ca jocul colectiv să meargă, ceea ce Adrian Mutu a reușit în meciul cu Olanda. Așa putem să batem individualitățile Germaniei.

Putem să ajungem din nou în semifinale?

– Nu ar fi o surprinză, mi se pare că avem o echipă bună și acum. Am demonstrat că la tineret ne putem bate cu oricine de la egal la egal! Și a zis și Adi Mutu asta.

„În Germania am mâncat fotbal pe pâine! E o diferență uriașă la toate capitolele!”

Ați jucat vreo cinci ani în Bundesliga și ați antrenat la Cottbus… Cel mai important lucru învățat?

– Acolo e altceva! Crede-mă! Începând de la cele mai mici lucruri. Chiar și detaliile fac diferența, organizare, tot. Mănânci fotbal pe pâine acolo și e o diferență uriașă. Fără doar și poate disciplina. Fără asta nu ai nicio șansă! Nici ca jucător și nici ca antrenor! Și respectul în primul rând. Pentru tine, pentru cei cu care lucrezi, dar și pentru adversar.

A fost un vis împlinit să antrenați în Germania?

– Cu siguranță! Mi-am dorit foarte mult să antrenez în Germania! La Cottbus în 20 de meciuri cred că am pierdut doar vreo trei meciuri. Am avut 12 meciuri fără înfrângere.

„Avem nevoie de zeci de ani ca să ne schimbăm educația și mentalitatea!”

Nu putem să preluăm și noi asta de la ei?

– Ai nevoie de zeci de ani! Nu se poate doar așa de pe zi pe mâine. E vorba de educație și mentalitate. Ceea ce la noi din păcate lipsește cu desăvârșire. Asta se vede cel mai clar la copii și juniori. De la grădiniță. Am stat zece ani acolo și știu ce vorbesc. Noi avem alte probleme. Culmea e că noi, românii, suntem mai talentați decât nemții! Dar ei muncesc. „Muncă, muncă, muncă!”, asta e deviza lor. Și adevărul e că fără muncă nu se poate. Cu munca faci mai mult decât cu talentul. Christoph Daum a văzut-o pe pielea lui în România!

Avem vreo șansă în meciul de duminică cu Germania?

– Era important să câștigăm cu Macedonia de Nord. Mirel Rădoi are timp să acopere găurile din apărare și să pregătească strategia pentru meciul cu Germania. Cu macedonenii cred că a avut doar două antrenamente cu toată echipa. Trebuie să fim disciplinați tactic. Avem și noi totuși un Mihăilă, un Dennis Man, Stanciu, Pușcaș, care pot face diferența. E musai să le punem și probleme. Îmi place mult Mihăilă și Dennis Man. Stanciu joacă foarte bine.

E foarte important să avem încredere că putem scoate un rezultat bun. Sună clișeic dar chiar așa e! Dacă te duci „ca mielul la tăiat” nu ai nicio șansă indiferent de adversar. Poți să joci de zece ori și să îi bați o dată. Poate duminică e rândul nostru! Pentru prima oară după ceva ani, avem fotbaliști titulari la echipele din străinătate.

Ce i-a spus Felix Magath despre fotbaliștii români

De ce nu mai avem niciun jucător român în Bundesliga?

– Asta chiar e o problemă. Ultimul a fost Alexandru Maxim. E singurul campionat din top 5 în care nu avem niciun jucător. E un semn de întrebare. Probabil jucătorii români nu pot face față campionatului Germaniei. Sunt sigur că sunt echipe și scouteri care urmăresc campionatul nostru. Pentru că au oameni asignați care urmăresc jucători din anumite regiuni. Înseamnă că nicio echipă nu și-a dorit un jucător român. Nu putea să dea o echipă din Bundesliga zece milioane cum a dat Parma pe Man?

Cum percep nemții fotbalul din România?

– Îmi aduc aminte o dată ce mi-a spus Felix Magath. Am vorbit cu el despre jucătorii români și mi-a spus așa: ‘Talentați, dar nu le place să muncească!’. Probabil știa el mai bine ce și cum. Dar au mai trecut cinci-șase ani de atunci. Acum avem jucători care joacă afară.

„Cred că arătam altfel la tineret cu Mihăilă, Hagi, Man sau Coman!”

Selecția lui Mirel Rădoi?

– Îmbină jucători tineri cu cei cu experiență. Sper să aibă rezultate și să continuie la echipă națională, pentru că nimeni nu te așteaptă. Eu zic că a ales bine și iată că au marcat trei debutanți cu Macedonia de Nord! E foarte bine. Dar dacă Mihăilă, Ianis Hagi, Dennis Man sau Florinel Coman puteam să batem Olanda și aveam șanse și mai mari la acest turneu final. E bine că are curajul să joace cu ei. E clar că ei voiau să joace la echipa mare, dar toți ochii sunt pe naționala mare.

„Nu avem voie să nu ne calificăm din grupa asta!”

Ce șanse de calificare avem?

– Nu avem voie să nu ne calificăm din grupa asta! De pe locul doi. Nu vreau să pun presiune pe nimeni, dar chiar nu avem voie! Nu avem cum să nu ne calificăm! E important să luăm șase puncte din meciurile astea trei. Șapte ar fi top! Nouă ar fi fabulos! Dar șase puncte e realist.

Un sfat pentru jucători la meciul cu Germania?

– Să joace cu dezvinvoltură și curaj! Să joace cu zâmbetul pe buze! Că fac ceea ce iubesc mai mult.