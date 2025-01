Vasile Miriuță își pune SuperLiga în cap la revenirea în primul eșalon: „Mai am multe de spus. Unii dintre colegii mei o să mă înjure”

, echipă care după eșecul suferit în etapa trecută, 0-2 pe teren propriu cu FC Hermannstadt.

Vasile Miriuță, prezentat oficial la Poli Iași

Miriuță a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă, la care a participat și președintele clubului, Cornel Șfaițer. Conducătorul Politehnicii i-a mulțumit tehnicianului pentru că a acceptat să preia echipa într-o situație foarte complicată: „Îi mulțumesc lui Vasile pentru faptul că a acceptat să vină la Politehnica într-un moment dificil. Nu l-am chemat la bine, în acest moment situația e grea din toate punctele de vedere.

Vasile nu e străin fenomenului fotbalistic intern, de la ultimul eșalon până la primul. Cunoaște Superliga, este un antrenor cu destulă experiență atât pe plan intern, cât și extern. A trecut prin multe în cariera lui de antrenor și cred că la Politehnica poate pune în practică și mai bine experiența pe care a acumulat-o în toate eșaloanele din fotbalul intern și internațional”.

„Mă bucur că sunt aici. Am venit să ajut Poli Iași”

Vasile Miriuță revine în Superligă după patru ani și jumătate, ultima sa experiență în prima divizie fiind pe banca lui FC Hermannstadt. Antrenorul le-a mai pregătit în Liga 1 pe Ceahlăul Piatra Neamț, CFR Cluj (în două rânduri), ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna și Dinamo. Noul antrenor al Politehnicii e convins că echipa se poate salva de la retrogradare, dar a și cerut două noi achiziții.

„Mă bucur că sunt aici, am primit un telefon acum două zile, domnul președinte m-a întrebat ‘Te bagi, Vasile?’, pentru că în ultima perioadă n-am mai vrut să antrenez, au fost niște dezamăgiri. Mă bucur că sunt aici, am venit să ajut Poli Iași pentru a rămâne în prima divizie, am venit să ajut un prieten, pot să număr pe degete câți prieteni am în viața asta, iar domnul Șfaițer e unul dintre ei. Sper și sunt sigur că împreună cu toți oamenii din club, cu jucătorii, cu suporterii, vom reuși să salvăm această echipă. Echipa are potențial, sunt jucători buni, am mare încredere în ei, în mine, în staff-ul cu care voi lucra, sunt sigur că vom face o treabă bună.

Cred că mai am multe de spus în fotbalul românesc, chiar dacă au existat dezamăgiri. Am fost dat afară de două ori de la CFR, de pe locul 2, m-am dus la Sibiu, i-am salvat de la retrogradare și m-au dat afară. Dar, după discuția cu domnul Șfaițer simt iar adrenalina aceea.

Mi-aș dori încă doi jucători, un atacant și un inter, un număr 8. În rest, eu zic că stăm bine. Nu e ușor, toate echipele din România caută atacanți, sperăm să avem norocul să putem găsi unul” a declarat Vasile Miriuță la conferința de presă.

Vasile Miriuță, laude pentru un fotbalist venit din Liga 3: „Nu sunt patru fundași dreapta în România ca el”

Tehnicianul a activat în ultimele sezoane în ligile inferioare și e de părere că nivelul nu este foarte scăzut în comparație cu cel din Superligă. Miriuță l-a dat ca exemplu pe Cătălin Creț, fotbalist transferat în această iarnă de Poli Iași, cu care antrenorul a colaborat la Sănătatea Cluj.

„Creț e un jucător bun, lumea poate va spune că vorbesc prostii, dar nu sunt patru fundași dreapta în România ca el. Lumea crede că dacă vii de la Liga 3, nu faci față, dar o să vedeți că el va face față.

Sunt jucători buni și în ligile inferioare, dar din păcate, mulți antrenori și colegi de-ai mei nu se prea uită la ligile inferioare. O să mă înjure unii dintre colegii mei, dar dacă fac o selecționată din Liga 3, din Seria 10, unde am fost eu, nu știu dacă mă bate vreo echipă clasată între locurile 10 şi 16 din Liga 1” a afirmat Miriuță.

Pentru ieșeni urmează o perioadă complicată, cu trei partide într-o săptămână. Vasile Miriuță va debuta duminică pe banca Politehnicii cu un meci în deplasare împotriva Universității Craiova, , după care urmează un duel pe teren propriu cu UTA și o partidă pe Cluj Arena împotriva liderului din Superligă, U Cluj.