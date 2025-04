Vasile Miriuță, la pământ după Oțelul Galați – Poli Iași 1-0: „Am fost inexistenți! Trebuie să facem o analiză”

. Unica reușită a partidei i-a aparținut lui Tănasă, tânărul fotbalist reluând imparabil cu capul din careul mic al adversarilor. Antrenorul ieșenilor, Vasile Miriuță, și-a asumat înfrângerea.

Vasile Miriuță, mâhnit după înfrângerea cu Oțelul: „Am fost inexistenți”

La scurt timp după rezultatul înregistrat pe stadionul din Galați, Vasile Miriuță a transmis că își asumă această înfrângere, pentru că alături de j . Tehnicianul a mărturisit că în primele 60 de minute echipa sa a fost „inexistentă”, iar doar pe final a reușit să-și creeze ocazii de poartă.

”Nu asta e o problemă, poți să pierzi. Le-am zis toată săptămâna, mai avem patru zile până la joc, hai să tragem de noi. Îmi asum această înfrângere împreună cu jucătorii pentru că acești băieți au făcut punctele.

Ne-au lipsit multe astăzi, 60 de minute cred că am fost inexistenți, cred că am jucat 20-30 de minute. Trebuie să reglez această problemă. Ne așteaptă un meci dificil la Buzău săptămâna viitoare.

Trebuie să rezolvăm aceste probleme, am avut și un meci amical săptămâna aceasta pe care nu trebuia să îl avem. Nu vreau să intru în detalii. La victorii trebuie să fim împreună, la înfrângeri la fel.

Poate eu ca antrenor trebuie să gestionez mai bine. Toate zilele astea le-am spus că nu sunt bine, că nu am scăpat. Ăștia sunt jucătorii, am fost și eu jucător. Când îți merge bine, crezi că ai scăpat. Voi regla în această săptămâna”, a declarat Vasile Miriuță, conform .

Mihai Bordeianu: „Nu am avut atitudine, trebuie să fim realiști!”

La finalul partidei, Mihai Bordeianu s-a arătat nemulțumit de atitudinea sa și a coechipierilor săi. Liderul ieșenilor susține că atât el, cât și ceilalți jucători trebuie să se monteze mai bine, pentru că urmează 6 meciuri pe „viață și pe moarte” în play-out.

„Urmează o perioadă grea, cu 6 meciuri, în care rezultatele te țin în viață. Dacă pierzi un meci, ești în zona roșie a clasamentului. Trebuie să ne întoarcem la antrenament, să muncim, pentru că ne așteaptă un meci foarte greu la Buzău vinerea viitoare.

Noi am mai trecut prin situații din acestea. Noi am avut cea mai bună serie din acest sezon, însă acum trebuie să punem capul în pământ, pentru că nu am făcut un meci bun, trebuie să fim realiști!

Cred că am suferit la capitolul atitudine, nu am avut atitudinea corectă pentru un meci care era foarte important pentru noi. Pentru noi era important și să nu pierdem, să-i ținem sub noi în clasament. Uite că nu am reușit, chiar dacă repriza a doua a fost mai bună.

Pe final am avut câteva situații, dar nu foarte concrete. Ce să facem? O să mergem, ne pregătim și va fi încă o deplasare grea la Buzău. De altfel, toate deplasările sunt grele”, a declarat Mihai Bordeianu conform sursei amintite mai sus.