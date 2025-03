Vasile Miriuță, moment istoric în SuperLiga, după Oțelul – Poli Iași 2-3: „Nu-mi aduc aminte să fi făcut o remontada în 10 oameni!”

Poli Iași a obținut o victorie de senzație în meciul cu Oțelul Galați din ultima rundă a sezonului regulat de Superliga. Echipa lui Vasile Miriuță s-a impus cu 3-2 în deplasare, după ce a fost condusă cu 0-2 și a jucat minute bune în inferioritate numerică.

Poli Iași, victorie la Galați după o remontada de senzație

Guilherme a văzut cartonașul roșu în minutul 5 al meciului de la Galați, iar mai apoi Oțelul a înscris de două ori, prin Jovan Markovic și Tănasă.

Totuși, jucătorii de la Poli Iași nu s-au dat bătuți. Până la finalul primei reprize, au reușit să egaleze, iar Stefanovici a dat lovitura în prelungiri. Până la final, și gălățenii au rămas în 10 oameni, Cissé fiind și el trimis la vestiare.

Vasile Miriuță, în extaz după Oțelul – Poli Iași 2-3

a făcut show după meciul de la Galați. Antrenorul celor de la Poli Iași a recunoscut că nu se aștepta ca echipa sa să mai aibă puterea de a reveni de la 0-2. În plus, el a vorbit și despre următoarele meciuri ale moldovenilor.

“Nu-mi aduc aminte să fi făcut o remontada în 10 oameni. Eu mă gândeam să nu luăm vreo 5-6. Am zis că plecăm vai de capul nostru la Iași. La 2-1 am zis să păstrăm scorul. La 2-2 am zis: Ok, parcă un pic am sperat. Am zis că poate mai prindem o fază fixă și le dăm gol, și iată că Cel de Sus ne-a ajutat.

Multă lume nu înțelege ce simți pe bancă. Țin să le mulțumesc băieților, au făcut un meci extraordinar. Arătăm ca o echipă. Nu voi fi eu cel mai mare tactician, dar mentalitate germană – asta îmi doresc. Eu i-am felicitat și i-am lăsat pe ei să se bucure. Am reușit o mare victorie, dar trebuie să mergem acasă și să ne antrenăm și mai bine. Deocamdată suntem acolo.

Să revii de la 0-2 în 10 oameni… vă dați seama câtă încredere au acum în ei? Știu ce băieți am la echipă. Va fi foarte greu, se va juca până în ultima etapă. Eu, la pauză, le-am zis să nu luăm al treilea gol. Se putea oricând să dăm gol dintr-o fază fixă. Stefanovici e un băiat minunat. Mă bucur pentru el. Pe zi ce trece, crește și m-aș bucura să fie în lotul pentru Euro U21″, au fost cuvintele lui Vasile Miriuță după meciul cu Oțelul.

“Fotbalul e atât de simplu. Nu trebuie să-l complicăm”

“În seara asta am avut cinci ocazii și am dat trei goluri. Am simțit că se poate. La pauză am discutat. Am vorbit să stăm grupați. Au luat și ei roșu. Au mai avut ocazii, dar pe final Ștefanovici ne-a adus cele trei puncte. Cred că începem să realizăm și noi că fotbalul e atât de simplu. Nu trebuie să-l complicăm. Nu trebuie să încercăm mai mult decât putem. Va fi un play-out foarte disputat. În două-trei meciuri poți să fii pe primul loc. N-aș vrea să vorbesc de prime”, a explicat Mihai Bordeianu.